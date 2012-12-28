Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В выходные дни на дорогах области погибли два мотоциклиста
Происшествия
65-летняя женщина погибла при падении с моста
Происшествия
Упавшую 9 мая из окна четвертого этажа девочку уже дважды прооперировали
Происшествия
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах
Общество
Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня
Общество
Ссора соседей привела к стрельбе
Происшествия
Двое пытались украсть кондиционер с медицинского здания
Происшествия
18-летний липчанин пропал три дня назад
Происшествия
Потепление продолжается: в Липецкой области до +24
Погода в Липецке
Читать все
Перекрытие перекрестка на 8 Марта: езда по тротуару, потоки машин во дворах
Общество
Автобус на Центральный пляж начнёт заезжать 15 июня
Общество
В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
Общество
Ссора соседей привела к стрельбе
Происшествия
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
В школах и детских садах прошла учебная эвакуация
Общество
Упавшую 9 мая из окна четвертого этажа девочку уже дважды прооперировали
Происшествия
Собакам из «Счастливого берега» нашли новое жилье
Общество
Житель Липецка забил мать до смерти: его осудили на восемь с половиной лет
Происшествия
18-летний липчанин пропал три дня назад
Происшествия
Читать все
Общество
793
57 минут назад
9

В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки

Сейчас в МАУК «Культурные пространства Липецка» обдумывают вариант ее использования в иных целях.

Ровно год тому назад GOROD48 описал состояние парка «Европейский», в котором не был устранен строительный брак после того, как его открыли весной 2022 года. В частности, уже тогда на непонятно зачем обустроенной в зоне отдыха площадке с покрытием из пластиковой вагонки, которая уже тогда играла под ногами, образовались провалы. Тогда эти опасные дыры закрыли листами фанеры. Сейчас эти самые дыры прикрыты деревянным поддоном.

tzsk0nvzlmvzcltp0m5hfz4fyq0zs9ew.jpg

такой площадка была в мае 2023-го

b014660f-0f5c-4265-b46a-f219009786be.jpg

а так она выглядит сейчас

«Это террасное покрытие предназначено только для пеших прогулок, но, судя по следам, по нему катаются на велосипедах и самокатах. Мы призываем горожан бережно относится к парку, при катании пользоваться асфальтированными и замощенными плиткой дорожками», — так прокомментировали GOROD48 в прошлом еще году состояние площадки в пресс-службе мэрии.

Зачем, скажите на милость, посреди тротуарной плитки и асфальта площадка из вагонки для прогулок? Понятно же, что на ней тут же стали демонстрировать свои умения велосипедисты, самокатчики и скейтбордисты. О чем думали проектировщики? Что молодежь будет объезжать эту площадку стороной? Вот и проломили хлипкое покрытие, смонтированное на деревянных брусках сечением пять на пять сантиметров!

Этот вопрос мы задали директору МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаилу Степанову. Он ответил, что сейчас в его ведомстве обдумывают вариант использования этой площадки в иных целях: «Если ее залатать той же вагонкой, то такое покрытие все равно скоро сломают».

Но больше всего в глаза бросается нехватка деревьев в парке. Изначально в парке посадили 462 дерева и 202 кустарника, разбили 16 клумб. Сколько деревьев и кустов осталось в живых, сказать сложно, но явно меньше трети от того, что было. Парк озеленяли в мае-июне, под палящим солнцем, что уже неправильно. Конечно, за растительностью был нужен уход, постоянный полив. Но про деревья и кусты забыли. В итоге посреди парка осталась только одна живая ель.

4jdavhn50755k2yaigklzz2usl3w231n.jpg

41q6h0271ga07i3ckjv0crnvco22kpdp.jpg

По словам Михаила Степанова, в парке посадили взамен погибших 25 новых саженцев. Есть планы продолжить озеленение, в частности, посадить новые туи. Однако это будет сделано уже осенью, чтобы посадочный материал максимально прижился.

В парке — россыпь канализационных колодцев. Некоторые высоко подняты над землей. В свое время застройщик «Европейского» и компания, которая построила школу «Глобал», говорили, что такие отметки им выдали проектировщики. Так посреди пустыря, на котором разбит парк, появились уродливые грибы с чугунными шляпками, у которых уже обсыпались бетонные ножки. Кто-то обновит бетонное покрытие площадок с коммуникациями, чтобы они не выглядели так безобразно, как сейчас?

a41if8lrlptstgz4rkg1vtpfins3gkqj.jpg

люки.jpg

Такой же вопрос — к продавленным грузовиками колеям на асфальтированных велодорожках. После дождей в этих местах в глубоких лужах стоит вода. Будет ли там переложен асфальт?

Напомним, что построенный за 50 млн рублей стадион и парк за 110 миллионов стали украшением микрорайона. Концепция этого первого и пока единственного места отдыха в Липецке в высотной жилой застройке сама по себе очень хороша: без возможности заезда транспорта, с пешеходной зоной в плитке и асфальтными велодорожками, незаурядным детским городком, шикарной уличной мебелью. Парк прекрасно освещен — столько огней можно найти разве что в парке Металлургов. Однако в целом позитивное впечатление от него портят косяки подрядчиков.
парк
0
1
0
0
4

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Конь
8 минут назад
Надо праектанта наказывать,и ремонт за его счёт.Тогда будет всё хорошо
Ответить
Ак
14 минут назад
Это не самокачики размолотили, а трактор при уборке снега.
Ответить
Вот результат
16 минут назад
«Эффективных менеджеров»
Ответить
ттт
31 минуту назад
надо табличку поставит по парку не ходить, не ездить, не скакать. Штраф сто тысяч миллионов. Все будет целое - красивое.
Ответить
Житель
7 минут назад
Трактор же все равно заедет снег убрать или грязь смести )))
Ответить
Из администрации
33 минуты назад
Ну , сейчас диванные проектировщики, вирусологи , футболисты ,нагрянут.
Ответить
Житель
38 минут назад
Эту площадку зимой 22-23 годов продавил трактор JCB, который был нанят для очистки дорожек. А прошедшей зимой её продавил автомобиль УАЗ «буханка» с самодельной лопатой спереди, который всю зиму чистил дорожки в парке. Никакие велосипедисты, самокатчики или скейтбордисты не виноваты в том, что эта площадка провалилась.
Ответить
Дмитрий
38 минут назад
Пластиковая вагонка? Это древесно-полимерный композит
Ответить
Гоги
49 минут назад
Все своровали на откатах, потому и качество такое.
Ответить
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru