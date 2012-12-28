В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
Общество
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57 минут назад
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В парке «Европейского» самокатчики и велосипедисты размолотили площадку из пластиковой вагонки
Сейчас в МАУК «Культурные пространства Липецка» обдумывают вариант ее использования в иных целях.
такой площадка была в мае 2023-го
а так она выглядит сейчас
«Это террасное покрытие предназначено только для пеших прогулок, но, судя по следам, по нему катаются на велосипедах и самокатах. Мы призываем горожан бережно относится к парку, при катании пользоваться асфальтированными и замощенными плиткой дорожками», — так прокомментировали GOROD48 в прошлом еще году состояние площадки в пресс-службе мэрии.
Зачем, скажите на милость, посреди тротуарной плитки и асфальта площадка из вагонки для прогулок? Понятно же, что на ней тут же стали демонстрировать свои умения велосипедисты, самокатчики и скейтбордисты. О чем думали проектировщики? Что молодежь будет объезжать эту площадку стороной? Вот и проломили хлипкое покрытие, смонтированное на деревянных брусках сечением пять на пять сантиметров!
Этот вопрос мы задали директору МАУК «Культурные пространства Липецка» Михаилу Степанову. Он ответил, что сейчас в его ведомстве обдумывают вариант использования этой площадки в иных целях: «Если ее залатать той же вагонкой, то такое покрытие все равно скоро сломают».
Но больше всего в глаза бросается нехватка деревьев в парке. Изначально в парке посадили 462 дерева и 202 кустарника, разбили 16 клумб. Сколько деревьев и кустов осталось в живых, сказать сложно, но явно меньше трети от того, что было. Парк озеленяли в мае-июне, под палящим солнцем, что уже неправильно. Конечно, за растительностью был нужен уход, постоянный полив. Но про деревья и кусты забыли. В итоге посреди парка осталась только одна живая ель.
По словам Михаила Степанова, в парке посадили взамен погибших 25 новых саженцев. Есть планы продолжить озеленение, в частности, посадить новые туи. Однако это будет сделано уже осенью, чтобы посадочный материал максимально прижился.
В парке — россыпь канализационных колодцев. Некоторые высоко подняты над землей. В свое время застройщик «Европейского» и компания, которая построила школу «Глобал», говорили, что такие отметки им выдали проектировщики. Так посреди пустыря, на котором разбит парк, появились уродливые грибы с чугунными шляпками, у которых уже обсыпались бетонные ножки. Кто-то обновит бетонное покрытие площадок с коммуникациями, чтобы они не выглядели так безобразно, как сейчас?
Такой же вопрос — к продавленным грузовиками колеям на асфальтированных велодорожках. После дождей в этих местах в глубоких лужах стоит вода. Будет ли там переложен асфальт?
Напомним, что построенный за 50 млн рублей стадион и парк за 110 миллионов стали украшением микрорайона. Концепция этого первого и пока единственного места отдыха в Липецке в высотной жилой застройке сама по себе очень хороша: без возможности заезда транспорта, с пешеходной зоной в плитке и асфальтными велодорожками, незаурядным детским городком, шикарной уличной мебелью. Парк прекрасно освещен — столько огней можно найти разве что в парке Металлургов. Однако в целом позитивное впечатление от него портят косяки подрядчиков.
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