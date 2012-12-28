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1089
сегодня, 11:10
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Столб на «Ладу» экскаватор уронил при перекладке трамвайной ветки

Компания «СК «Техна» компенсирует владельцу раздавленной машины материальный ущерб.

Компания «СК «Техна», экскаваторщик которой уронил вчера фонарный столб на автомобиль «Лада», выплатит собственнику машины компенсацию. Об этом GOROD48 сообщил представитель ООО «Стройсервис», генерального подрядчика компании «Мовиста-Регионы-Липецк», которая по концессии обновляет в городе трамвайные сети.

По данным департамента транспорта мэрии, трамвайную ветку на улице Металлургов, где упал столб, меняет субподрядчик «Стройсервиса», компания СК «Техна». Экскаватор задел ковшом проволочную растяжку, которая была натянута между опорами уличного освещения. Проволока потащила за собой и столб, который каким-то чудом упал только на одну из машин на стоянке у остановки «АЗТП».
авария
концессия
трамвай
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Думаю
11 минут назад
Компания купит новый авто,ну например Тайоту,или Мазду.
Ответить
Водитель
15 минут назад
Ага, в суд. Там концов не сышешь, подрядчик, ген подрядчик, и прочие прокладки. Вон, помните, как искали чей аэропорт а Москве. Года 2
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Пассажир
17 минут назад
Пострадал не один автомобиль, у соседних много царапин по всем элементам...... это фактически перекраска всего авто
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А парковка
24 минуты назад
ООО, здесь узаконена ? Возможно мешали припаркованные машины ,из-за чего кран зацепил провода ? Мы знаем право автомобилистов ,там где остановился ,там и парковка !
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Грязинский район
48 минут назад
А мотоцикл?
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Садовод
53 минуты назад
Да не чудом он упал, а всем своим весом и величием. Хряссссссь!
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ооо
54 минуты назад
Я бы, на месте владельца, подавал в суд на компанию, а не на экскаваторщика. Это компания должна выплатить компенсацию, а потом разбираться со своим экскаваторщиком..
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