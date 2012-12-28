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Происшествия
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сегодня, 11:10
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Столб на «Ладу» экскаватор уронил при перекладке трамвайной ветки
Компания «СК «Техна» компенсирует владельцу раздавленной машины материальный ущерб.
По данным департамента транспорта мэрии, трамвайную ветку на улице Металлургов, где упал столб, меняет субподрядчик «Стройсервиса», компания СК «Техна». Экскаватор задел ковшом проволочную растяжку, которая была натянута между опорами уличного освещения. Проволока потащила за собой и столб, который каким-то чудом упал только на одну из машин на стоянке у остановки «АЗТП».
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