«Это был самый лучший день, и он был единственным в году!»

В 26-й школе последний звонок для девятиклассников прозвучал как в театре, обещая ученикам и учителям еще два года общения.

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Сегодня в Липецке последний звонок прозвучал для 5 723 девятиклассников и 2 320 одиннадцатиклассников. В 26-й школе, которую пять лет назад построили в микрорайоне «Победа», это памятное событие провели позже всех в городе — в полдень. При этом — почему-то лишь для 102 учеников девятых классов, очевидно, считая, что у 11-классников будет еще выпускной бал.Немного жутковатая, черного цвета инсталляция в виде складня из трех створок с надписью «Последний звонок», установленная в холле первого этажа, не пользовалась ровным счетом никаким интересом у юношей и девушек. Очередь выстроилась к другой фотозоне — белого цвета с каймой из золотых и белых воздушных шаров. Девятиклассники фотографировались с родителями, учителями, друг с другом.— Мы все остаемся в 10-м классе этой замечательной школы, кроме Вовы, — сказал один из мальчишек.Владимир захотел переехать в Воронеж, чтобы там закончить 11 классов. Говорит, что ему нужно повзрослеть, стать самостоятельным. Родители одобрили его выбор — жить на съемной квартире. После школы собирается «получить хорошую специальность и стать успешным человеком». Он уже выбрал и вуз, в котором получит нужное для этого высшее образование.Уходит из родной школы и Виталий. Он поступает в машиностроительный колледж. Хочет получить профессию автомеханика, о которой мечтал. Профессия востребованная и денежная по его словам. А если и там с учебой заладится, то потом пойдет в вуз, чтобы стать инженером.Почти все девятиклассники пришли на последний звонок в праздничной одежде — мальчишки в костюмах, девочки — в платьях и белых фартуках. Исключений было раз-два и обчелся. До начала праздничной программы подростки ходили группами по широким коридорам, фотографировались, дурачились. Выпускники выстраивались в ряд и приветствовали всех проходящих мимо радостными криками и улюлюканьем. Учителя к таким приколам привыкли и относились к ним стоически, а вот родители, бабушки и дедушки вздрагивали и поддавали ходу, стремясь скорее занять места в актовом зале.В зале места у сцены забронировали для девятиклассников, от середины зала к его концу — для родственников выпускников. Их тут много, так как школа находится в до сих пор растущем жилом массиве. В своем большинстве три девятых класса были набраны пять лет назад, когда школа только открылась. Поэтому ее директор Марина Цапенко назвала выпуск юбилейным:— Вы первые, кто проучились тут с пятого по девятый класс, и я вас с этим поздравляю!Директор зачитала приказ по школе о допуске к ОГЭ 32 учеников 9а класса, 34 — 9б, 36 — 9в. Оказалось, что они за пять лет посетили 12 тысяч уроков, пролистали 25 тысяч страниц учебников, услышали 20 тысяч звонков и сегодня для некоторых прозвучал последний школьный.На сцену поднялась начальник областного управления образования и науки Инесса Шуйкова, которая помимо обычных дежурных фраз сказала, что этот звонок, конечно, не последний, так как будут другие, например, в колледжах или вузах. А депутат горсовета Алексей Харин пожелал девятиклассникам выбрать в ближайшем будущем профессию по душе, ведь если она будет нравиться, то им не придется работать ни дня.Как только этот обязательный официоз закончился, началось неформальное. Сцена была отдана девятиклассникам и их классным руководителям: Юлии Федоровой, Анастасии и Елене Хальзевым — ни разу не родственницам, а однофамильцами. Впрочем, все трое оказались родственными душами: учителя в особенной манере попрощались с учениками и их родителями, которым отдали пять лет своей жизни. Юлия Федорова зачитала, например, стихи собственного сочинения, в которой были такие слова:— Да, путь нелегкий был у нас,Страдало поведение порой.Признаюсь, даже думала я как-тоза что мне это послано судьбой!Свой класс она назвала родным и любимым, 9б — добрыми разбойниками, 9в — неугомонным, но душевным. «Только в этом классе уроки начинались с аплодисментов, чтобы сократить время занятий».Анастасия Хальзева под лирическую музыку рассказала о своих впечатлениях от прошедших пяти годах. «Я испытала весь спектр чувство — от тихих посиделок до ощущения, что пронеслась на американских горках. Не успевала я зайти в школу, как мне говорили: «А ваш класс..!» Я безумно люблю вас за то, что вы живые, искренние, вы настоящие, вы безбашенные и сумасшедшие, добрые! Выйти на субботник — не вопрос! Снять и смонтировать видео к завтрашнему дню, если на улице уже ночь, с радостью! Дерзайте, верьте в себя, у вас все получится. А если вы захотите мне позвонить — я всегда на связи, ведь вы — мое сердце».Елена Хальзева выступила как настоящий стендапер. Вот лишь некоторые ее спасибо ее классу:— Спасибо вам за то, что если день прошел без происшествий, то это был самый лучший день, и он был единственным в году!— Спасибо вам, что мы ежемесячно собирались в поездки, и лишь однажды мы съездили в Казань.— Спасибо вам за то, что в эти четыре дня я не опасаюсь заходить в наш кабинет.Потом на экран вывели неформальное фото класса, и она сделала селфи на его фоне.Ну, а затем отжигали выпускники. Каждый класс подготовил свою программу. Гвоздем выступления были ролики, в которые вошли фото и видео снятые в последние пять лет в школе, в парках, в поездках, на неформальных мероприятиях. Самым прикольным был ролик с африканцами, обученными искусственным интеллектом говорить по-русски.Один класс вышагивал по сцене по двое-трое-четверо как модели подиуме, другой встал полукругом и каждый нашел, что сказать своему классному руководителю, сопровождая каждый комплимент розой, из которых в итоге сложился пышный букет:— Мы помним каждое ваше доброе слово и каждый момент, который мы провели вместеспасибо вам за преданность вашему делу.— Спасибо за душевные разговоры и веру в каждого из нас.— Мы наизусть знаем стук ваших каблуков, и мы знали, сколько времени осталось до начала урока.—Спасибо что не замечали нашу нецензурную лексику и делали нам корректные замечания.— Вы научили нас исправлять свои ошибки не только в классном журнале, но и в жизни.— Я вас просто очень люблю.Классные руководители поднимались на сцену и дети кричали во весь голос: «Мы вас любим!»И, конечно, своих слез никто не прятал.