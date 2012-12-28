Ничьи качельки

В Липецке вот уже десять лет не знают, что делать с бесхозными детскими и спортивными городками.

— Пожалуйста, приезжайте к нам во двор, посмотрите, в каком виде детская площадка, —позвонили в редакцию GOROD48 жители дома 1/1 по улице Терешковой. — Наша управляющая компания «Комфорт-Л» совершенно не занимается ее обслуживанием.Мы приехали и увидели оборванные цепи одной из двух качелей и бревно-балансир без сидений. Одно неосторожное движение ребенка, который рискнет сесть на две железяки на месте отсутствующей доски, — и хорошо, если прыжки на бревне закончится лишь порванными штанами.А может, участок, на котором находится детская площадка, установленная лет десять тому назад, не входит в состав общего имущества пятиэтажки? Может, управляющая компания отвечает только за дом и его отмостку? Тем более что «Комфорт-Л» это та компания, руководитель которой Владимир Саунин четко дает понять мэрии, что не собирается играть в благотворительность, брать на себя дополнительные расходы помимо обязательных.Ан нет! Косящая триммером траву на участке с качелями и песочницей женщина представляется дворником «управляшки». А раз так, то он входит в состав общего имущества многоквартирного дома.Так почему же УК не ремонтирует качели? За ответом на этот вопрос мы отправились к мастерам ближайшего к пятиэтажке участка УК «Комфорт-Л», расположенного в здании советских времен ЖЭКа по Гагарина, 81а.Над входом в УК напрашивается вывеска с известным выражением «Оставь надежду, всяк сюда входящий» — такая по Данте Алигьери, автора «Божественной комедии», висела на входе в ад. Нет, грешников в бывшем ЖЭКе не варят в котлах, ну, разве что замораживают зимой в их квартирах, но сама обстановка как бы говорит, что можно надеяться мало на что.Ну да ладно. Это все лирика. А по факту мужчина, к которому корреспондента направили мастера, заявил, что установленную много лет назад детскую площадку УК не взяло на свой баланс. То есть ее жалко, как было жалко профессору Преображенскому из известного кино немецких детей, но денег на ее содержание УК не даст ни копейки.Сергей Кузовлев, прораб «РСУ-6», подрядной компании УК «Комфорт-Л», даже процитировал ответ на этот счет в адрес департамента ЖКХ мэрии, но отказал в просьбе сфотографировать документ.— А еще жители дома по улице Терешковой, 1/1 жалуются, что очень редко видят в своих подъездах уборщицу. Говорят, что мастер вашей организации заявил, что Ольга — многодетная женщина, которая кроме их дома убирает еще в 13 домах.— В доме живут чистоплотные люди. Они не мусорят, — ответил прораб.Об уборке говорили жители дома, с которыми мы встретились у первого подъезда. Учительница со стажем Альбина рассказывает, что кто-то частенько мочится на пол подъезда. Лужи никто не убирает. Поэтому в подъезде стоит вонь. Жалоб на работу УК у тех, кто собрался, много. Зачем, например, «управляшка» спилила здоровую яблоню, которая давала вкусные плоды? Почему не отремонтировала лавочки? У первого подъезда во время аварийных работ на сетях уничтожили обустроенные жителями клумбы, палисадники обнесены старым обшарпанным забором, а у второго подъезда вот уже много-много лет стоит деревянный столб эпохи электрификации Липецка, который, по словам неформального старшего по дому Александра, давно обесточен.В последний раз текущий ремонт подъездов УК делала шесть лет назад, после первого этапа капремонта. Тогда на доме поменяли кровлю, а в квартирах — трубы. На тот косметический ремонт Альбина обижается до сих пор — в ее подъезде краской заляпали все лестницы.В этом году ФКР начал второй этап работ. Наконец-то обновят фасад дома, к которому ни разу не прикасались с момента его строительства в 1964 году. «А ведь наш дом находится напротив железнодорожного вокзала, его видят все гости города», — говорит Александр. До этого УК несколько лет назад лишь замазала стыки сложенных из блоков стен дома, которые начали пропускать воду после того, как в подвале магазин «Мебель Черноземья» убрал часть перегородок.Если вернуться к вопросу ничейной детской площадки, то никто не знает, что делать с этой проблемой вот уже больше 10 лет. Еще в 2016 году городской департамент ЖКХ насчитал в 1080 дворах 6,5 тысячи никому не принадлежащих единиц игрового и спортивного оборудования. Более тысячи из них были поломанными или находились в «травмоопасном» на языке чиновников состоянии. Тогда депутаты горсовета запретили мэрии сносить все подряд, ведь департамент ЖКХ хотел срезать все под корень и сдать на металлолом, рассчитывая получить 200 тысяч рублей. На баланс города даже пригодные к дальнейшей эксплуатации игровые и спортивные комплексы департамент взять отказался.— Мы насытили за несколько последних лет микрорайоны игровым и спортивным оборудованием, а теперь не знаем, что с ними делать, — подытожил тогда бурную дискуссию заместитель председателя горсовета Федор Жигаров.Нерешенная проблема привела к тому, что весной и летом 2022 года в Липецке три ребенка серьезно пострадали во время игр в детских городках: у дома № 18 на улице Шубина и у дома №35 на улице Катукова. После несчастных случаев прокуратура области провела комплексную проверку содержания детских игровых городков, выявив 59 мест с травмоопасным оборудованием. В адрес мэрии и управляющих компаний тогда направили 102 представления об устранении выявленных недостатков, а 30 чиновников привлекли к административной ответственности. Но толку от этого рейда было мало, ведь в Липецке остались десятки ничейных детских и спортивных площадок. Они и на балансе муниципалитета не стоят, и УК за них не отвечают. Последней попыткой мэрии втянуть в процесс их содержания «управляшки» стала программа «Ремонт двора», подразумевающая финансирование из бюджета 90% трат на ремонт игрового и спортивного оборудования. Однако УК программу игнорируют, так как ее условием является согласование с департаментом ЖКХ границы дворов и взятие такого оборудования на баланс многоквартирных домов, чего, понятно, в своем большинстве не желают их обитатели.На апрельском совещании в администрации Липецка назвали все компании, которые не согласовали с департаментом ЖКХ границы дворов: «Комфорт-Л», «Веста», «СтройСервис-Э», «Авангард», «УК Домостроительного комбината» (бенефициар Владимир Саунин, в управлении — 232 дома), «Привокзальная», «Слобода», «Микрорайон 19» (Юрий Шкляров, 215 домов), «Перспектива», «Рубин», «Малахит» (Николай Чмыхало, 95 домов), «Вариант», «Выбор» (Сергей Малеев, 75 домов), «Лидер» (Ольга Канатова, 15 домов).Их руководители в курсе, что неучастие в программе лишит жителей домов, находящихся в управлении, всех шансов на наведение порядка во дворах, но, как кажется, демонстративно ее игнорируют. Более того, некоторые директора этих «управляшек» даже не ходят на посвященные благоустройству совещания в мэрии.— В настоящее время мы формируем реестр таких бесхозяйных объектов. Как только мы их все инвентаризируем, у нас появится понимание, с чем нам нужно иметь дело и как решать проблему, — сообщили GOROD48 в департаменте развития территории мэрии.