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сегодня, 13:33
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В управлении благоустройства не понимают, почему рассыпаются относительно новые дороги

и грешат на низкое качество битума при производстве асфальта.

С начала климатической зимы в Липецке литым асфальтом заделали уже более 2 300 квадратных метров дорог на 111 улицах, но все равно они — решето. В мэрии сетуют на погодные качели — когда днем — плюс, ночью — минус. Одна из самых убитых дорог сейчас — на улице Ковалева. Ее капитально отремонтировали в 2017 году, и предъявить претензии к качеству асфальта уже некому — четырехлетняя строительная гарантия истекла.

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Этой зимой на улицу Ковалева едва ли не еженедельно ездит бригада МБУ «Управление благоустройства Липецка» для заделывания литой асфальтобетонной смесью аварийных ям, ям не по ГОСТу.

— Доплату нам срезали за вредность, а ведь мы каждый день этой гадостью дышим, — жалуется GOROD48 женщина предпенсионного возраста из аварийной бригады. — Раньше мы получали доплату в 12% от оклада, а сейчас — всего 4%.

Оклад у дорожных рабочих, по словам этой женщины, — всего 5 700 рублей. В месяц со всякими доплатами выходит в районе 30 тысяч.

Работники аварийной бригады муниципального управления благоустройства встретили представителей СМИ во всеоружии — у них даже была пневматическая пушка, которой они выдували грязь и крошки старого асфальта из ям на дороге. Когда ямы латают не под камеры, воздуходувка применяют не всегда. Может, поэтому зимний ремонт дорог в мэрии считают временной мерой, что литой асфальт просто льют в лужи и грязь (в Сети полно видеороликов, на котором — такой мартышкин труд)?

Эта мысль кажется кощунственной заместителю начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Владимиру Левочкину. Он уверяет, что латка из литого асфальта остается даже тогда, когда вокруг рассыплется весь остальной асфальт.

Действительно, этот материал имеет ряд преимуществ перед обычным горячим асфальтобетоном, которым ремонтируют дороги с весны по осень. Он прочен и тверд, износостоек, не гигроскопичен, имеет высокую сопротивляемость к разрушению от осадков. Жидкая горячая смесь, в которой в отличие от обычного асфальтобетона на 7-10% больше битума и на 25-30% минерального порошка, самостоятельно набирает необходимую плотность и твердость. По ГОСТу применять такой материал можно даже в небольшие морозы. После застывания пломба на дороге становится фактически монолитом, стойким к перепадам температуры, как зимой, так и летом.

В каждую продутую яму из термос-бункера дозированно подается порция разогретого свыше 200 градусов литого асфальта. Черная жижа льется в сырую выбоину и шкварчит, как сало на сковородке. Женщины в желтых жилетах шлепают по этой латке лопатами. И все! Пятнадцать минут, и латка намертво прикипает к покрытию дороги без уплотнения катком.

— Потом по этой заплатке поездят машины и отполируют ее как пасхальное яичко, — говорит мастер дорожной организации.

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так выглядит улица Опытная 

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а так — улица Стаханова 

На улицу Ковалева с завода МБУ, находящегося в районе Тракторного, эта смесь попадает такой же горячей, как при ее варке: лопасти смесителя термос-бункера ее постоянно перемешивают, а две газовые горелки поддерживают исходную температуру материала.

— Самый хороший асфальт этот. Держится на дороге хорошо. Качественный! — говорит та же женщина, которая жаловалась на размер доплаты за вредность.

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Единственный минус литого асфальта — его дороговизна. Если из этого материала в скандинавских странах дороги строят, то в России им только ремонтируют аварийные ямы.

Но почему эти самые погодные качели так убивают дороги в Липецке, если асфальт для них варят по ГОСТам, а к качеству материала и к качеству работ подрядчиков у заказчика, мэрии, как правило, нет вопросов?

Владимир Левочкин, по его словам, дорожник в третьем поколении, грешит на то, что на нефтеперегонных заводах из сырья настолько отжимают все его фракции, что битум остается не таким вязким, как ранее применяемый гудрон. Поэтому дорожно-строительным компаниям нужно добавлять в асфальтобетон специальные присадки. Делают ли это подрядчики городской администрации, дорожник в третьем поколении не знает. А как же анализы кернов, которые выбирает заказчик из уже уложенного дорожного полотна? По словам Левочкина, лаборатории, где делают такие анализы, не дают ответа на вопрос, есть ли в асфальте те самые нужные добавки.
ремонт дорог
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Комментарии (31)

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Горожанин
1 минуту назад
Все понимают, только в управлении благоустройства не понимают
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Асфальт до весны
13 минут назад
Водоснабжение и отопление - в перерывах между порывами/прорывами, вывоз мусора - только в хорошую погоду, уборка снега - летом... Разруха, она такая...
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Екатерина
14 минут назад
Да не будет у нас нормальных дорог. Кто у нас с профильным образованием сидит в администрации? Правильно, никого.
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Житель
15 минут назад
Все эти дырки, латки по всему городу и валяющаяся щебенка и камни, все это еще в рамках нац.проекта "Безопасные и качественные дороги" или уже нет?
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Валера
21 минуту назад
Столько дорог сделали в прошлом году, а ямы появились именно на них, в швах уже который год проблемы, и весна только началась
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Лип
25 минут назад
А что ж тогда в этих лаборатория смотрят, как принимают дороги???
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007
27 минут назад
Я не Я, ничего знать не знаю но проект назвали Безопасные и качественные дороги, миллионы и миллиарды тратятся на дороги а их все равно нет, как так? И про выдув воды из ям, и про то что они заплатки держатся долго и про то что их отполируют как яичко ----ложь, ул.стаханова в доказательство
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Доктор ватсон
28 минут назад
Можно спросить у директора нефтеперегонного завода, который поставляет битум, сколько из сырья отжимают фракций. А затем спросить у дорожно строительных компаний Липецка, какие присадки добавляются в асфальтобетон, глядишь и найдем причину плохих дорог. Проведите расследование, господа из управления благоустройства. Чтобы понимать.
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Зоркий
28 минут назад
Давайте я вам расскажу, почему: если дорога проходит по низине и сбоку от дороги не сделать водоотведение, то вода будет собираться на дороге, просачиваться под основание и размывать как песчаную подушку, так и щебеночную основу, что мы и наблюдаем на всех * и трассах Липецка
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65+
30 минут назад
Надо их отправить учится в Швецию или в Финляндию как строить и обслуживать дороги ! Только не этих воров а студентов ЛГТУ .
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