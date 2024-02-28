В управлении благоустройства не понимают, почему рассыпаются относительно новые дороги

и грешат на низкое качество битума при производстве асфальта.

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С начала климатической зимы в Липецке литым асфальтом заделали уже более 2 300 квадратных метров дорог на 111 улицах, но все равно они — решето. В мэрии сетуют на погодные качели — когда днем — плюс, ночью — минус. Одна из самых убитых дорог сейчас — на улице Ковалева. Ее капитально отремонтировали в 2017 году, и предъявить претензии к качеству асфальта уже некому — четырехлетняя строительная гарантия истекла.Этой зимой на улицу Ковалева едва ли не еженедельно ездит бригада МБУ «Управление благоустройства Липецка» для заделывания литой асфальтобетонной смесью аварийных ям, ям не по ГОСТу.— Доплату нам срезали за вредность, а ведь мы каждый день этой гадостью дышим, — жалуется GOROD48 женщина предпенсионного возраста из аварийной бригады. — Раньше мы получали доплату в 12% от оклада, а сейчас — всего 4%.Оклад у дорожных рабочих, по словам этой женщины, — всего 5 700 рублей. В месяц со всякими доплатами выходит в районе 30 тысяч.Работники аварийной бригады муниципального управления благоустройства встретили представителей СМИ во всеоружии — у них даже была пневматическая пушка, которой они выдували грязь и крошки старого асфальта из ям на дороге. Когда ямы латают не под камеры, воздуходувка применяют не всегда. Может, поэтому зимний ремонт дорог в мэрии считают временной мерой, что литой асфальт просто льют в лужи и грязь (в Сети полно видеороликов, на котором — такой мартышкин труд)?Эта мысль кажется кощунственной заместителю начальника МБУ «Управление благоустройства Липецка» Владимиру Левочкину. Он уверяет, что латка из литого асфальта остается даже тогда, когда вокруг рассыплется весь остальной асфальт.Действительно, этот материал имеет ряд преимуществ перед обычным горячим асфальтобетоном, которым ремонтируют дороги с весны по осень. Он прочен и тверд, износостоек, не гигроскопичен, имеет высокую сопротивляемость к разрушению от осадков. Жидкая горячая смесь, в которой в отличие от обычного асфальтобетона на 7-10% больше битума и на 25-30% минерального порошка, самостоятельно набирает необходимую плотность и твердость. По ГОСТу применять такой материал можно даже в небольшие морозы. После застывания пломба на дороге становится фактически монолитом, стойким к перепадам температуры, как зимой, так и летом.В каждую продутую яму из термос-бункера дозированно подается порция разогретого свыше 200 градусов литого асфальта. Черная жижа льется в сырую выбоину и шкварчит, как сало на сковородке. Женщины в желтых жилетах шлепают по этой латке лопатами. И все! Пятнадцать минут, и латка намертво прикипает к покрытию дороги без уплотнения катком.— Потом по этой заплатке поездят машины и отполируют ее как пасхальное яичко, — говорит мастер дорожной организации.На улицу Ковалева с завода МБУ, находящегося в районе Тракторного, эта смесь попадает такой же горячей, как при ее варке: лопасти смесителя термос-бункера ее постоянно перемешивают, а две газовые горелки поддерживают исходную температуру материала.— Самый хороший асфальт этот. Держится на дороге хорошо. Качественный! — говорит та же женщина, которая жаловалась на размер доплаты за вредность.Единственный минус литого асфальта — его дороговизна. Если из этого материала в скандинавских странах дороги строят, то в России им только ремонтируют аварийные ямы.Но почему эти самые погодные качели так убивают дороги в Липецке, если асфальт для них варят по ГОСТам, а к качеству материала и к качеству работ подрядчиков у заказчика, мэрии, как правило, нет вопросов?Владимир Левочкин, по его словам, дорожник в третьем поколении, грешит на то, что на нефтеперегонных заводах из сырья настолько отжимают все его фракции, что битум остается не таким вязким, как ранее применяемый гудрон. Поэтому дорожно-строительным компаниям нужно добавлять в асфальтобетон специальные присадки. Делают ли это подрядчики городской администрации, дорожник в третьем поколении не знает. А как же анализы кернов, которые выбирает заказчик из уже уложенного дорожного полотна? По словам Левочкина, лаборатории, где делают такие анализы, не дают ответа на вопрос, есть ли в асфальте те самые нужные добавки.