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Общество
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40 минут назад
В школах и детских садах прошла учебная эвакуация
Сегодня в образовательной системе страны проходят учения по действиям в случае террористической угрозы.
Как рассказала GOROD48 председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, учения прошли не только в школах, но и детских садах и учреждениях дополнительного образования.
Отрабатывали два сценария: угроза в здании, учителя и дети укрывались в кабинетах, и эвакуация. За проведением учений следили сотрудники УМВД, Росгвардии и МЧС.
— Учения прошли хорошо. Замечаний нет, но есть рекомендации по конкретным учебным заведениям, которые должны быть отработаны, — рассказала Светлана Бедрова.
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