В школах и детских садах прошла учебная эвакуация

Сегодня в образовательной системе страны проходят учения по действиям в случае террористической угрозы.

В 10 утра 20 мая в городских школах начались Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе.Как рассказала GOROD48 председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, учения прошли не только в школах, но и детских садах и учреждениях дополнительного образования.Отрабатывали два сценария: угроза в здании, учителя и дети укрывались в кабинетах, и эвакуация. За проведением учений следили сотрудники УМВД, Росгвардии и МЧС.— Учения прошли хорошо. Замечаний нет, но есть рекомендации по конкретным учебным заведениям, которые должны быть отработаны, — рассказала Светлана Бедрова.