Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В поле нашли труп
Происшествия
«Мужика с полотенцем» переставят на новый постамент
Общество
Мальчик перелезал через забор и срезал профлистом четыре пальца
Здоровье
В семье Горбуновых из Усмани родилась тройня
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
Дождь в Липецке продолжится — предупреждают спасатели
Общество
В мэрии Липецка — новый председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства
Общество
Обвиняемым по делу о даче взятки в миллион долларов продлили арест до 10 декабря
Происшествия
49-летний мужчина нашёл телефон и начал тратить чужие деньги
Происшествия
Читать все
Статистика: в Липецкой области подорожала капуста, подешевели картофель и сахар
Экономика
49-летний мужчина нашёл телефон и начал тратить чужие деньги
Происшествия
Сегодня в Липецке: начало Дня молодёжи, новая социальная выплата может коснуться сотен семей
Общество
Липецкая вечЁрка: пришитые пальцы, взятка в миллион $ и новый постамент для «Мужика с полотенцем»
Общество
Чебурашка на футболке обошлась липецкому предпринимателю в 50 000 рублей
Происшествия
43-летний мужчина пытался вырвать у девушки сотовый телефон
Происшествия
По программе мэра сухостой в пяти районах Липецка снесет предпринимательница из Воронежа
Общество
14 лет заключения получил гражданин России по обвинению в госизмене и теракте на территории Липецка
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Прокуратура подала в суд на Управление главного смотрителя Липецка
Происшествия
Читать все
Происшествия
638
сегодня, 09:40
5

43-летний мужчина пытался вырвать у девушки сотовый телефон

Его задержали сотрудники Росгвардии.

43-летнего грязинца подозревают в покушении на грабёж.

В полицию с заявлением обратилась девушка. Пока она ждала такси, незнакомый мужчина пытался вырвать у неё сотовый телефон.

«Днём 11 июня подозреваемый заметил девушку, которая стояла на улице и держала в руке телефон. 43-летний мужчина схватил её за волосы и попытался его отобрать. Но девушке удалось вырваться и обратиться за помощью. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Подозреваемый арестован на время следствия.
покушение
грабёж
1
0
9
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
7 минут назад
Сколько же неадекватов развелось,что дальше будет.
Ответить
Виктор
27 минут назад
На нары
Ответить
Не
28 минут назад
на ту напал ! Теперь будет,, париться ,,!
Ответить
Бывалый
31 минуту назад
Ждем в хату. Будет любимой женой.
Ответить
Доцент
31 минуту назад
Тоже мне джентельмен удачи
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить