43-летний мужчина пытался вырвать у девушки сотовый телефон

Его задержали сотрудники Росгвардии.

43-летнего грязинца подозревают в покушении на грабёж.В полицию с заявлением обратилась девушка. Пока она ждала такси, незнакомый мужчина пытался вырвать у неё сотовый телефон.«Днём 11 июня подозреваемый заметил девушку, которая стояла на улице и держала в руке телефон. 43-летний мужчина схватил её за волосы и попытался его отобрать. Но девушке удалось вырваться и обратиться за помощью. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозреваемый арестован на время следствия.