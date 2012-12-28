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Происшествия
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сегодня, 09:40
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43-летний мужчина пытался вырвать у девушки сотовый телефон
Его задержали сотрудники Росгвардии.
В полицию с заявлением обратилась девушка. Пока она ждала такси, незнакомый мужчина пытался вырвать у неё сотовый телефон.
«Днём 11 июня подозреваемый заметил девушку, которая стояла на улице и держала в руке телефон. 43-летний мужчина схватил её за волосы и попытался его отобрать. Но девушке удалось вырваться и обратиться за помощью. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Подозреваемый арестован на время следствия.
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