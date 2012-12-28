Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область на один день дожди с грозами
Погода в Липецке
34-летний мужчина покончил с собой
Происшествия
Сегодня в Липецке: наследие пещерных людей и знаменитое липецкое кумовство
Общество
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по видео с разборками у «Звёздного»
Происшествия
Ребенок на самокате попал под машину в 9-м микрорайоне
Происшествия
С бывшего полицейского взыскали 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины
Происшествия
В Липецке спасли жизнь новорожденного весом всего 480 граммов
Общество
Липчанка получила восемь лет колонии за убийство мужа: женщина приревновала его к подруге
Общество
Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной дороге трассы «Дон»
Происшествия
Читать все
Лишённый прав водитель сбил женщину-пешехода и уехал
Происшествия
Из реки Воронеж достали 660 метров рыболовных сетей
Общество
Октябрьский мост встал в пробке: на проспект Победы вышел «Руслан-1»
Общество
«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
Общество
В случае угрозы БПЛА выпускников могут отпустить с экзамена c его переносом на резервный день
Общество
У матери погибшего на СВО похитили полученные за сына 1 513 599 рублей
Происшествия
На улице 50 лет НЛМК заметили лося
Общество
На склоне Каменного лога сгорел скутер
Происшествия
«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе»
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Читать все
Общество
483
58 минут назад
2

«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе»

Руководитель компании «СДК» боится, что асфальт на Папина придется укладывать в морозы из-за энергетиков, меняющих на улице свои сети.

Сегодня мэрия Липецка организовала своего рода пресс-тур по дорогам, которые отремонтируют в этом году. А планы у мэрии, напомним, самые масштабные за последние лет тридцать: обновить сразу 64 дороги! И это без учета пяти мостов, которые начнут делать осенью следом за горбатым на Советской.

6o22fxr70s4g165kqpvzhwudhscj0vxy.jpg

Первый объект объезда — Плехановский спуск. С него до сих пор до конца не срезано изношенное покрытие, хотя ранее заявлялось, что чрезвычайно важную для города дорогу отремонтируют сразу же после вторых майских праздников.

Заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков говорит, что фреза дорожников забивается геосеткой из стекловолокна, которая была уложена в 2017 году во время последнего капремонта улицы Плеханова. И сейчас остатки этой сетки то тут, то там торчат из дороги. Будет ли она уложена заново? Оказывается, нет. Этот материал, с которым десять лет назад все носились как с инновационный технологией, не показал себя так, как от него ожидалось.

7b980ec9-3068-4c6a-ba34-0f0dba729fcc.jpg

d61ea309-4a96-46ad-9bc6-60c0b8398072.jpg

— Асфальт на Плехановском спуске все равно растрескался, — резюмировал Сергей Жуков.

Новой панацеей от ранней смерти липецких дорог в УГС считают ЩМА — специальный сорт асфальтобетона с добавками из целлюлозы и высоким содержанием гранита, который теперь обязателен к применению по муниципальным контрактам как верхний слой покрытия. Эта марка асфальта пригодна для сильно загруженных магистралей, отличается высоким сопротивлением деформации при растяжении и прочностью при сдвиге. Однако практика применения ЩМА показала, что и с этим асфальтом новые дороги в нашем городе порой не доживают до конца четырехлетнего гарантийного срока, который ждут от подрядчиков. Почему так получается — загадка!

По словам Сергея Жукова, к началу июня компания «СДК» завершит укладку асфальта на Плехановском спуске и на кольцевой развязке Плеханова-Зегеля. Чтобы уменьшить неудобства для водителей, работы будут проводиться ночью.

Дорога на Плехановском спуске — одна из 21-й, которую должны отремонтировать на средства 250-миллионной дотации, полученной мэрией от правительства области. Пока что отремонтирована полностью Театральная площадь, а большими картами — улица Студеновская.

69b31a3d-5ce9-4564-ae16-33bd1e85dbb7.jpg

94b19cba-2499-4a2b-9e0b-8341fd2f69f9.jpg

4222ccef-3c2b-4efd-bfe3-f2291ca2081d.jpg

Также целиком поменяли два слоя асфальта на подъеме улицы Советской от перекрестка с Фрунзе до здания ФСБ. И все. На этом работы на Советской закончены. Но как же так, если по всей улице дорога заплевана литым асфальтом, настолько сильно она разрушилась зимой? Оказывается, целиком асфальт на Советской переложат в следующем году — она включена в план ремонта по нацпроекту «БКД». А пока у дома №69 подрядчик «Квадры» начал долбить дорогу в месте очередной аварии, случившейся при опрессовке сетей.

Напомним, что асфальт на Советской компания из Белоруссии укладывала еще при губернаторе Королеве — в 2017 году. Тогда же строители из Рогачева гарантировали GOROD48, что дорога как миленькая простоит минимум 10 лет. Но этого не случилось.

Обновлением самых убитых дорог из 250-миллионного пакета — по улице Ковалева и на Октябрьском мосту — «СДК» займется в июле. На семи дорогах поменяют два верхних слоя полотна, на остальных такую работу сделают после того, как отремонтируют их основания.

Вторым пунктом объезда была улица Папина. Подрядчик, та же «СДК», начала ремонт в марте. И что же? Дорожники лишь сфрезеровали верхний слой и начали обустройство тротуаров. Ни метра нового асфальта на Папина нет.

071fcfd4-e0f7-436f-a55c-1d275e0c854b.jpg

f959f75e-ab8f-40d3-a0ad-b2276bc0ba79.jpg

c48ab52f-f98b-414d-ba58-b540617b8fb3.jpg

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев поясняет, что подрядчика тормозят энергетики, которые меняют свои сети в разных местах улицы Папина. «Квадра», например, уже заменила трубу у перекрестка с улицей Юный Натуралистов и сейчас завершает такую же работу у одного из колледжей. А компания «РВК-Липецк» занята кропотливой работой по замене водопровода между улицей Юных Натуралистов и Центральным рынком.

163dcfe7-2db8-45d4-bb38-a744bf8545a4.jpg

c9a954d0-53e0-4faf-9b53-10717e218ef4.jpg

ff9e39a3-feef-48c2-8b96-5580af51c564.jpg

— Наша задача — синхронизировать ремонт дороги и восстановление пешеходных зон с обновлением тепло-и водопроводных сетей. Частично ресурсные организации свою работу уже сделали. Больше всего задач — у «РВК», которой помимо прокладки нового водопровода необходимо переподключить к нему множество потребителей. Нас, конечно, поджимают сроки, ведь дорогу компания «СДК» должна сдать к 1 октября — с разметкой, знаками, светофорами, — сказал Павел Звонарев.

b8f6e352-0aff-4523-a9fd-943ccf7f3135.jpg

Учредитель и директор «СДК» Пайлак Аракелян разводит руками. Его дело тут последнее. Асфальт он начнет укладывать только тогда, когда с улицы уйдут энергетики.

— Боюсь, нас может ждать та же история с ремонтом улицы Папина, какая была в прошлом году на Лебедянском шоссе, — вздохнул Пайлак Аракелян.

Та история хорошо известна читателям GOROD48: из-за подрядчика управления строительства мэрии, который прошлой осенью разрушил водопровод на кольце Трубного и часть дороги между ТД «Большой Трубный» и поворотом на улицу Опытную, асфальт на Лебедянском шоссе «СДК» уложила 17 ноября, а на следующий день в Липецке грянул первый мороз.

«Подрядной организации «РВК-Липецк» предстоит обновить почти километр сетей водоснабжения на улице Папина. Для минимизации неудобств местных жителей работы синхронизированы с заменой дорожного полотна. Завершить модернизацию сетей подрядчик планирует до конца июня. Работы идут в графике», — заверили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк».

Третьим пунктом объезда стала улица Курчатова на Соколе. На части этой улицы длиной 2,2 км когда-то был асфальт, но уже развалился, на другом конце улицы асфальта не было никогда. Подрядчику необходимо отремонтировать основание новой дороги, потом настелить два слоя асфальта и восстановить благоустройство. По словам Евгения Подсиорина, начальника отдела по контрою над дорожными ремонтам УГС, работы идут по графику — на настоящий момент ООО «СУ 1» выполнил половину работ по обустройству основания.

8106c4e4-3cc8-40c5-a1a0-0bc52b774d76.jpg

269e5c90-f81d-4180-bac9-1c03055daea9.jpg

201f3ff5-90fb-45a0-a47e-2836452059d8.jpg

f2250374-dd49-41dc-b1a5-4ce654eae7fc.jpg

Улицу Курчатова на Соколе в районе ЛКАД мэрию обязал отремонтировать суд. Примечательно, что с начальной цены контракта в 27,5 млн рублей «СУ-1» сбросило сразу семь миллионов. С УГС Липецка этот подрядчик еще не работал, а вот департамент развития территории в прошлом году с ним обжегся: компания Мраза Мстояна отказалась от исполнения контракта на асфальтирование дорог и укладку плитки по программе «Мой двор», тем самым сорвав ее. Что будет в этот раз, увидим. Срок выполнения контракта на ремонт улицы Курчатова — 30 августа.
ремонт дорог
0
0
3
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
19 минут назад
Пыталась пройти сегодня по Папина, это просто ужас какой-то!
Ответить
Александр Н.
22 минуты назад
С этими дорогами прямо какой то Бермудский Треугольник,одни загадки.
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru