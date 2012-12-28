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Общество
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58 минут назад
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«С ремонтом улицы Папина нас может ждать повторение ситуации на Лебедянском шоссе»
Руководитель компании «СДК» боится, что асфальт на Папина придется укладывать в морозы из-за энергетиков, меняющих на улице свои сети.
Первый объект объезда — Плехановский спуск. С него до сих пор до конца не срезано изношенное покрытие, хотя ранее заявлялось, что чрезвычайно важную для города дорогу отремонтируют сразу же после вторых майских праздников.
Заместитель главного смотрителя Липецка Сергей Жуков говорит, что фреза дорожников забивается геосеткой из стекловолокна, которая была уложена в 2017 году во время последнего капремонта улицы Плеханова. И сейчас остатки этой сетки то тут, то там торчат из дороги. Будет ли она уложена заново? Оказывается, нет. Этот материал, с которым десять лет назад все носились как с инновационный технологией, не показал себя так, как от него ожидалось.
— Асфальт на Плехановском спуске все равно растрескался, — резюмировал Сергей Жуков.
Новой панацеей от ранней смерти липецких дорог в УГС считают ЩМА — специальный сорт асфальтобетона с добавками из целлюлозы и высоким содержанием гранита, который теперь обязателен к применению по муниципальным контрактам как верхний слой покрытия. Эта марка асфальта пригодна для сильно загруженных магистралей, отличается высоким сопротивлением деформации при растяжении и прочностью при сдвиге. Однако практика применения ЩМА показала, что и с этим асфальтом новые дороги в нашем городе порой не доживают до конца четырехлетнего гарантийного срока, который ждут от подрядчиков. Почему так получается — загадка!
По словам Сергея Жукова, к началу июня компания «СДК» завершит укладку асфальта на Плехановском спуске и на кольцевой развязке Плеханова-Зегеля. Чтобы уменьшить неудобства для водителей, работы будут проводиться ночью.
Дорога на Плехановском спуске — одна из 21-й, которую должны отремонтировать на средства 250-миллионной дотации, полученной мэрией от правительства области. Пока что отремонтирована полностью Театральная площадь, а большими картами — улица Студеновская.
Также целиком поменяли два слоя асфальта на подъеме улицы Советской от перекрестка с Фрунзе до здания ФСБ. И все. На этом работы на Советской закончены. Но как же так, если по всей улице дорога заплевана литым асфальтом, настолько сильно она разрушилась зимой? Оказывается, целиком асфальт на Советской переложат в следующем году — она включена в план ремонта по нацпроекту «БКД». А пока у дома №69 подрядчик «Квадры» начал долбить дорогу в месте очередной аварии, случившейся при опрессовке сетей.
Напомним, что асфальт на Советской компания из Белоруссии укладывала еще при губернаторе Королеве — в 2017 году. Тогда же строители из Рогачева гарантировали GOROD48, что дорога как миленькая простоит минимум 10 лет. Но этого не случилось.
Обновлением самых убитых дорог из 250-миллионного пакета — по улице Ковалева и на Октябрьском мосту — «СДК» займется в июле. На семи дорогах поменяют два верхних слоя полотна, на остальных такую работу сделают после того, как отремонтируют их основания.
Вторым пунктом объезда была улица Папина. Подрядчик, та же «СДК», начала ремонт в марте. И что же? Дорожники лишь сфрезеровали верхний слой и начали обустройство тротуаров. Ни метра нового асфальта на Папина нет.
Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павел Звонарев поясняет, что подрядчика тормозят энергетики, которые меняют свои сети в разных местах улицы Папина. «Квадра», например, уже заменила трубу у перекрестка с улицей Юный Натуралистов и сейчас завершает такую же работу у одного из колледжей. А компания «РВК-Липецк» занята кропотливой работой по замене водопровода между улицей Юных Натуралистов и Центральным рынком.
— Наша задача — синхронизировать ремонт дороги и восстановление пешеходных зон с обновлением тепло-и водопроводных сетей. Частично ресурсные организации свою работу уже сделали. Больше всего задач — у «РВК», которой помимо прокладки нового водопровода необходимо переподключить к нему множество потребителей. Нас, конечно, поджимают сроки, ведь дорогу компания «СДК» должна сдать к 1 октября — с разметкой, знаками, светофорами, — сказал Павел Звонарев.
Учредитель и директор «СДК» Пайлак Аракелян разводит руками. Его дело тут последнее. Асфальт он начнет укладывать только тогда, когда с улицы уйдут энергетики.
— Боюсь, нас может ждать та же история с ремонтом улицы Папина, какая была в прошлом году на Лебедянском шоссе, — вздохнул Пайлак Аракелян.
Та история хорошо известна читателям GOROD48: из-за подрядчика управления строительства мэрии, который прошлой осенью разрушил водопровод на кольце Трубного и часть дороги между ТД «Большой Трубный» и поворотом на улицу Опытную, асфальт на Лебедянском шоссе «СДК» уложила 17 ноября, а на следующий день в Липецке грянул первый мороз.
«Подрядной организации «РВК-Липецк» предстоит обновить почти километр сетей водоснабжения на улице Папина. Для минимизации неудобств местных жителей работы синхронизированы с заменой дорожного полотна. Завершить модернизацию сетей подрядчик планирует до конца июня. Работы идут в графике», — заверили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк».
Третьим пунктом объезда стала улица Курчатова на Соколе. На части этой улицы длиной 2,2 км когда-то был асфальт, но уже развалился, на другом конце улицы асфальта не было никогда. Подрядчику необходимо отремонтировать основание новой дороги, потом настелить два слоя асфальта и восстановить благоустройство. По словам Евгения Подсиорина, начальника отдела по контрою над дорожными ремонтам УГС, работы идут по графику — на настоящий момент ООО «СУ 1» выполнил половину работ по обустройству основания.
Улицу Курчатова на Соколе в районе ЛКАД мэрию обязал отремонтировать суд. Примечательно, что с начальной цены контракта в 27,5 млн рублей «СУ-1» сбросило сразу семь миллионов. С УГС Липецка этот подрядчик еще не работал, а вот департамент развития территории в прошлом году с ним обжегся: компания Мраза Мстояна отказалась от исполнения контракта на асфальтирование дорог и укладку плитки по программе «Мой двор», тем самым сорвав ее. Что будет в этот раз, увидим. Срок выполнения контракта на ремонт улицы Курчатова — 30 августа.
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