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сегодня, 10:51
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Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей

В рублях хранится 97% сбережений липчан.

По состоянию на 1 апреля этого года, жители Липецкой области хранили на депозитных счетах (без учета средств на счетах эскроу) 226 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, эта сумма – почти на четверть больше, чем на ту же дату прошлого года.

В рублях хранится 97% сбережений липчан или 218 миллиардов рублей.

На депозитных счетах предприятий региона хранится 104 миллиарда рублей – это почти в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

На счетах индивидуальных предпринимателей размещено около 12 миллиардов рублей – на 30% больше, чем годом ранее.
деньги
банк
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
48
2 минуты назад
Про каких это Липчан?про бизнесменов! Но точно не про простых работяг! Город 48, не надо сваливать всех в одну кучу!
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Элиот
3 минуты назад
Это в среднем, у одного двух и правда много, а у остальных 100 рублей на проезд.
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Зоя
18 минут назад
а как же банковская тайна вкладов?
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!!!
19 минут назад
Информация для кого????
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Безмасочник
31 минуту назад
Уже все подсчитали. Во где источник пополнения бюджета!
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дилетант
32 минуты назад
у христиан четкое предписание "не собирайте себе богатств на земле.." от матфея \ в манифесте коммунистической партии от маркса тоже все однозначно "пролетариям нечего терять кроме своих цепей ". из кого же то большинство что копит деньги ?
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Бабушки .
45 минут назад
Действительно интересно, а количество человек владеющих эдакой суммой каково? )))
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Старый житель Липецка
50 минут назад
Коммунисты - миллиардеры хранят сбережения в золоте
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Гость
сегодня, 11:22
225 из них Лисина, на мелкие расходы, если заедет в наши края.
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Народ
сегодня, 11:18
Какие липчане Буратино! Это же больше, чем 200 тыс на человека, даже грудничка! Жаль, что не сказано количество точное людей! А так у кого-то миллионы, а кто-то платит кредит! Фиговая статистика! А что богатые есть-это и так видно: по домам в 3 этажа, машинам хорошим, заграничным поездкам. Напишите сколько в кредитах увязли!
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