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Экономика
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сегодня, 10:51
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Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
В рублях хранится 97% сбережений липчан.
В рублях хранится 97% сбережений липчан или 218 миллиардов рублей.
На депозитных счетах предприятий региона хранится 104 миллиарда рублей – это почти в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года.
На счетах индивидуальных предпринимателей размещено около 12 миллиардов рублей – на 30% больше, чем годом ранее.
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