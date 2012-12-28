Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей

В рублях хранится 97% сбережений липчан.

По состоянию на 1 апреля этого года, жители Липецкой области хранили на депозитных счетах (без учета средств на счетах эскроу) 226 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, эта сумма – почти на четверть больше, чем на ту же дату прошлого года.В рублях хранится 97% сбережений липчан или 218 миллиардов рублей.На депозитных счетах предприятий региона хранится 104 миллиарда рублей – это почти в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года.На счетах индивидуальных предпринимателей размещено около 12 миллиардов рублей – на 30% больше, чем годом ранее.