Неделя 48
52 минуты назад
Дворник у подъезда создает уют. А ему окурками в душу наплюют!
Итоги недели.
На этой неделе в городской администрации заявили, что «В Липецке будет чисто как в Грязях».
Уборка подразумевает раскладыванье по местам
сколь проще тем, кто тяготеет к кустам
Как убирают соседний город, главой которого по факту с 1991 года (!) является Владимир Рощупкин, недавно ездил смотреть главный по чистоте в мэрии Липецка Николай Дергунов. Вернувшись, он объявил, что первый в этом году липецкий субботник пройдет в четверг, 23 марта.
— Мы решили воспользоваться опытом наших соседей из Грязей. Там регулярно проводятся «чистые четверги». Начнутся такие четверги и у нас. На субботники будут выходить сотрудники мэрии, подведомственных организаций, общественники, члены ТОСов и СОСов. Город уже размечен на условные квадраты, где начнется уборка. Мы приглашаем присоединиться к такой уборке работников коммерческих организаций, магазинов, офисов, — сказал Николай Дергунов.
Липецк активно убирают. По-настоящему чистыми улицы станут после влажной уборки с применением поливочных машин. Напором воды тротуары и улицы начнут очищать уже на следующей неделе. Скоро начнут мыть остановочные павильоны. С начала апреля возобновят ямочный ремонт горячим асфальтом. Сотрудники МУП «Зеленхоз» уже очищают газоны от скопившегося за зиму мусора: окурков, бумаги, стекла и пластика. Мэр Евгения Уваркина предложила руководителями управляющих компаний убрать контейнерные площадки, на которые страшно глянуть после того, как растаял снег, а ресурсные организации призвала к 1 мая восстановить газоны, тротуары и асфальт в местах зимних раскопок.
«Почему Липецк грязный после каждой зимы?»
— Да потому что свиньи люди! – так ответила на вопрос GOROD48 одна из респонденток. А что сказали другие, можно узнать в репортаже, снятом на обычном неухоженном бульваре в спальных районах Липецка.
Считаешь, что не наказуем?
Сейчас мы всё организуем!
А вот и мини-сенсация: «Мэрия попросила горожан и депутатов не писать наказов на имя Евгении Уваркиной»! Причина в том, что мэр не избирается жителями Липецка прямым голосованием.
Проект таких изменений в «Положение об организации работы с наказами избирателей города Липецка» по предложению мэрии одобрила комиссия комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета.
Новая версия Положения предлагает формировать к каждому 1 июля сводный перечень пожеланий горожан, которые могут попасть на исполнение в следующем финансовом году. Утверждать план мероприятий по реализации наказов предлагается одновременно с утверждением городского бюджета — в ноябре-декабре.
— Мэр избирается депутатами. Которым народ передал полномочия голосовать за так называемого сити-менеджера. Поэтому для меня не убедительна формулировка «мэр не избирается жителями прямым голосованием». Его избирают депутаты, выбранные народом. Так что мэр избирается народом! — так изящно обошел правовую коллизию некий Александр.
Вопросов же к главе города тысячи. Начиная с той же чистоты во дворах и на улицах. Вот, например, жалоба жильцов дома №25 по улице Скороходова — «От управляющей компании и застройщика требуют навести порядок в микрорайоне «Солнечный», который сейчас представляет собой сплошную мусорную свалку. В свою очередь «Мэрия Липецка собирается научить горожан чистоте». Администрация города разрабатывает контент для социальной рекламы на тему старого лозунга: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». В связи с этим вспоминается история восьмилетней давности, когда председатель департамента культуры администрации Липецка Виктория Якимович объявила войну мату. Она и ее заместитель Галина Белкина разработали проект: «Мы — за чистое слово», который должны были внедрить в детсадах и школах для того, чтобы «изменить среду обитания в нашем городе». Но прошло время, а «чистого слова» в Липецке не стало больше.
А вот и еще одна неразрешимая проблема: для обеспечения квартирами всех стоящих в муниципальной очереди 5 754 очередников требуется 18 млрд рублей! Всего-то на 200 миллионов меньше доходов городской казны на этот год. В последний раз на приобретение квартиры горожанам из этой очереди в 2015 году выделись пять миллионов рублей, но в силу каких-то причин ими так и не смогли распорядиться! И очередь фактически встала. «В бюджете Липецка нет средств на покупку квартир даже по решениям судов». Об этом депутатам горсовета сообщила председатель департамента ЖКХ мэрии Ирина Вербецкая.
— Давайте запланируем хоть какие-то деньги на получение жилья для обычных очередников, — обратился к чиновникам депутат Евгений Павлов.
— Нам нужно расставлять приоритеты. У нас с начала года накопилось уже столько потребностей, что я вам даже не озвучу необходимую для их финансирования сумму, — сказала в ответ председатель департамента финансов Татьяна Григорова.
Зато «В Липецке к осени достроят три кладбища». Сделать это в прошлом году мэрия не успела из-за погоды и «жестких требований по качеству дорог». Из-за этого муниципальную программу «Благоустройство территорий Липецка» в 2022 году выполнили всего на 89,3%. На нее было выделено 536,3 млн рублей, но фактически освоено 478,7 миллиона. Директор МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин заверил горсовет, что все неосвоенные в прошлом году средства восстановлены на этот год. И пообещал, что уже в сентябре городские кладбища в Сселках и Желтых Песках станут уютными для посещений.
Расстались мы, да и не жалко —
у вас грибок и коммуналка
Еще один вопрос с бородой: когда чиновники научатся прогнозировать исход реализации проектов благоустройства, на которые ежегодно тратятся сотни миллионов рублей — между прочим, средств налогоплательщиков. Например, проектом прошлогоднего благоустройства сквера по улице Филипченко было предусмотрено всего четыре поперечных пешеходных дорожки вместо десятка существовавших народных троп. Удивительно ли, что жители этого района пробили через новый кустарник привычные дорожки?
— Сквер на Филипченко сделали неплохо. Но что касается дорожек для перехода это ЖЕСТЬ, оставили на всю протяженность улицы только два перехода! Этому скверу 50 лет. Пока с проведения ремонта прошло полгода, сквер должен быть на гарантии. Доложите людям дорожки, чтобы было УДОБНО и КРАСИВО! — написала мастерски владеющая возможностями клавиатуры Липчанка.
На реализацию проекта 2019-2020 годов по реконструкции проспекта Победы потрачено более 1,1 млрд рублей. Кто-то решил, что облицевать плиткой подпорные стенки нескольких остановок на этой дороге — отличная идея. Но оказалось, что нет. «С остановок на проспекте Победы отвалилась облицовочная плитка». И это должно было случится – ведь вода и мороз рвут даже металл. Хорошо, что в этом году ремонт по гарантии выполнит подрядчик, по сути, с нуля построивший эту транспортную магистраль. А что будет, когда гарантийный срок закончится? Управление главного смотрителя будет ежегодно объявлять торги на поиск желающих клеить новый керамогранит на место отвалившегося старого?
Есть и проблемы, о которых GOROD48 пишет ежедневно: о натянутых отношениях жильцов многоэтажек с управляющими компаниями, цель которых, как кажется, всего лишь рвать бабло на какие-то свои нужны. На этой неделе мы написали о том, что «В доме на проезде Кувшинова провалился пол» — здание обслуживает УК «Микрорайон 19», у которой, между прочим, сразу трое учредителей, два из которых, Сергей Ткаченко и Юрий Шкляров, имеют уголовные судимости за ненадлежащее расходование средств жильцов. «Управляющую компанию «Порядок» снова оштрафовали на 250 000 рублей за беспорядок». Почему снова? Потому что эту УК уже дважды наказывали рублем за ненадлежащее содержание домов. «Скидывайтесь»: «управляшка» предложила жильцам девятиэтажки восстановить вход в подъезд за их счёт». Это история жильцов дома, которые вот уже второй год живут без козырька над подъездом.
Про удивительное рядом поведал местный депутат:
как строить замки из бюджетных зарплат
20 марта «Во время паводка в Добровском районе утонул мужчина». По словам очевидцев, 58-летний житель села Ратчино пытался перейти затопленный участок вброд, но глубина оказалась слишком большой. В соседнем Данковском районе в селе Березовка «Спасатели сняли двух детей с льдины». А вот «Угроза паводка в Липецке сошла на нет». В управлении по делам ГО и ЧС мэрии не видят никакой опасности для горожан.
Правда, «Паводок может затормозить ремонт Октябрьского моста». В ООО «Космос» говорят о форс-мажоре, не учтенном контрактом с управлением главного смотрителя Липецка. А вот и еще одна проблема, опять-таки связанная с проектированием: замене, как выяснилось, подлежат не 25% старых плит перекрытия пешеходных дорожек 480-метрового моста 1969-1971 года постройки, а значительно больше, чем предполагалось техническим заданием контракта, цель которого — продлить ресурс безопасной эксплуатации моста.
Но, конечно, куда больше опасностей людей подстерегает под крышей их дома. И не только обычных людей. «Депутат областного Совета запел в затопленной фекалиями квартире». На экспромт члена КПРФ Александра Ушакова подвигла коммунальная авария, которая случилась в его доме — утром из унитаза, ванны и раковины внезапно полились нечистоты. Даже депутат так до конца и не понял, кто должен прочистить засор: «РВК-Липецк» пеняет на УК «Жилищный стандарт», а УК «Жилищный стандарт» — на «РВК-Липецк».
— Если у депутата такая фигня и не могут решить, кому чистить, тогда что же у простых граждан? — задался резонным вопросом Созерцатель.
Кстати, «Липчане больше не увидят персональные декларации депутатов облсовета». Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета рекомендовал сессии принять решение об отказе от публикации деклараций депутатов. Их увидят только специально уполномоченные на это люди из аппаратов облсовета и прокуратуры.
— Мы видим, в каких избушках они живут и на чем катаются! Осталось запретить смотреть на это, — резюмировал Контингент.
— Ну и правильно. Зачем людей лишний раз раздражать, — то ли в шутку, то ли всерьез заметила Гостья.
А еще 21 марта «Глава Воловского района попал в ДТП». Никиту Соловьева и его сотрудницу из покореженной «Киа», врезавшейся в зад груженой живыми курами фуры, извлекали спасатели. Из районной больницы Никиту Соловьева перевезли в областную, а оттуда — в столичную клинику. «Состояние попавшего в ДТП главы Воловского района тяжёлое, но стабильное». Куры, на этот раз потрошеные охлажденные, 23 марта усеяли 41-й километр трассы Хлевное-Липецк: в грузовик, который их вез, врезался другой тягач.
Лечу на мотоцикле «Хонда»
изъять себя из генофонда
«В Липецке случилось первое ДТП с участием мотоцикла». В аварии пострадал 21-летний мотоциклист. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом правой ключицы и тупой травмой живота его госпитализировали в больницу. Итак, сезон аварий с мотоциклами открыт. А вот «байкершу»-попрошайку, которая рассекает по дорогам города на инвалидной коляске и выпрашивает деньги у водителей, ничего не страшит. 39-летнюю жительницу Челябинска не пугают «Три протокола и опасность попасть под машину». Попрошайка надеется, очевидно, на Бога — на ее груди висит большая икона.
Липчанка Евгения Голубкова рассказала GOROD48 о происшествии в парке Победы, где ее 12-летний сын, катясь на самокате, зацепил плечом женщину, да так неудачно, что они вместе упали на асфальт. «Женщина ударила моего сына по лицу, дала подзатыльник и выбросила шапку». Мать подростка обратилась в полицию.
— Отпрыска своего лучше бы воспитывала, чем бежать и писать. Почему по пешеходным дорожкам он гонки устраивает? Накупили своим чадам транспорт, так объясните им, где можно носиться, а где нельзя, — накинулся на мать самокатчика Олег.
— Если бы ее мужик сбил на самокате, вряд ли она ему по лицу залепила бы, а тут ребенок, который не может ответить так же. Никакого права бить ребенка женщина не имела! — было и такое Мнение.
«Водитель извинился перед мальчиком, с которым у него был конфликт». Мэр Ельца Евгений Боровских написал в своем телеграм-канале о том, чем кончился конфликт, случившийся на прошлой неделе в маршрутке — по словам пассажиров, водитель грубо повел себя по отношению к подростку, после чего тот выпал из салона в лужу на остановке.
На этой неделе «На перекрестке в Новой Жизни сгорел светофор — третий в Липецке с начала марта». Феномен специалистам пока не понятен. Но на всякий случай «Все аналогичные сгоревшим в Липецке светофоры сняты с эксплуатации». А как сотрудники ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» собираются решить проблему парковок в неположенных для этого местах на дорогах, можно узнать из публикации: «Со стоянками грузовиков на улицах Московской, Катукова и Стаханова будут бороться «фиксики».
Ну и ну!
«65-летняя ельчанка перевела на «безопасные счета» мошенников три миллиона рублей», а житель Грязинского района лишился 2,4 миллион. Иантересно, сколько еще в регионе миллионеров готовы отдать аферистам свои сбережения?
«В Липецке появится Центр реабилитации ветеранов СВО». Он откроется на базе родильного отделения больницы «Липецк-Мед». В Сети тем временем появилась петиция против закрытия акушерско-гинекологического центра, которую уже подписали более 2500 человек, возмущенных таким решением.
«Дружинников назвали костяком самообороны и предложили обеспечить бесплатными проездом и страховками». Правда, в прошлом году фактов участия дружинников в выявлении или пресечении уголовных и административных преступлений на улицах Липецка зафиксировано не было. Более того, у двух из них отобрали красные повязки в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершенные ими преступления!
«Осужденный потребовал с елецкой колонии 339 800 рублей». В его иске — жалобы на недоплату до МРОТ и отсутствие вентиляции в швейном цехе, из-за чего у него ухудшилось состояние здоровья. Суд отказал правдоискателю в удовлетворении иска.
Уборка подразумевает раскладыванье по местам
сколь проще тем, кто тяготеет к кустам
Как убирают соседний город, главой которого по факту с 1991 года (!) является Владимир Рощупкин, недавно ездил смотреть главный по чистоте в мэрии Липецка Николай Дергунов. Вернувшись, он объявил, что первый в этом году липецкий субботник пройдет в четверг, 23 марта.
— Мы решили воспользоваться опытом наших соседей из Грязей. Там регулярно проводятся «чистые четверги». Начнутся такие четверги и у нас. На субботники будут выходить сотрудники мэрии, подведомственных организаций, общественники, члены ТОСов и СОСов. Город уже размечен на условные квадраты, где начнется уборка. Мы приглашаем присоединиться к такой уборке работников коммерческих организаций, магазинов, офисов, — сказал Николай Дергунов.
Липецк активно убирают. По-настоящему чистыми улицы станут после влажной уборки с применением поливочных машин. Напором воды тротуары и улицы начнут очищать уже на следующей неделе. Скоро начнут мыть остановочные павильоны. С начала апреля возобновят ямочный ремонт горячим асфальтом. Сотрудники МУП «Зеленхоз» уже очищают газоны от скопившегося за зиму мусора: окурков, бумаги, стекла и пластика. Мэр Евгения Уваркина предложила руководителями управляющих компаний убрать контейнерные площадки, на которые страшно глянуть после того, как растаял снег, а ресурсные организации призвала к 1 мая восстановить газоны, тротуары и асфальт в местах зимних раскопок.
«Почему Липецк грязный после каждой зимы?»
— Да потому что свиньи люди! – так ответила на вопрос GOROD48 одна из респонденток. А что сказали другие, можно узнать в репортаже, снятом на обычном неухоженном бульваре в спальных районах Липецка.
Считаешь, что не наказуем?
Сейчас мы всё организуем!
А вот и мини-сенсация: «Мэрия попросила горожан и депутатов не писать наказов на имя Евгении Уваркиной»! Причина в том, что мэр не избирается жителями Липецка прямым голосованием.
Проект таких изменений в «Положение об организации работы с наказами избирателей города Липецка» по предложению мэрии одобрила комиссия комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета.
Новая версия Положения предлагает формировать к каждому 1 июля сводный перечень пожеланий горожан, которые могут попасть на исполнение в следующем финансовом году. Утверждать план мероприятий по реализации наказов предлагается одновременно с утверждением городского бюджета — в ноябре-декабре.
— Мэр избирается депутатами. Которым народ передал полномочия голосовать за так называемого сити-менеджера. Поэтому для меня не убедительна формулировка «мэр не избирается жителями прямым голосованием». Его избирают депутаты, выбранные народом. Так что мэр избирается народом! — так изящно обошел правовую коллизию некий Александр.
Вопросов же к главе города тысячи. Начиная с той же чистоты во дворах и на улицах. Вот, например, жалоба жильцов дома №25 по улице Скороходова — «От управляющей компании и застройщика требуют навести порядок в микрорайоне «Солнечный», который сейчас представляет собой сплошную мусорную свалку. В свою очередь «Мэрия Липецка собирается научить горожан чистоте». Администрация города разрабатывает контент для социальной рекламы на тему старого лозунга: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». В связи с этим вспоминается история восьмилетней давности, когда председатель департамента культуры администрации Липецка Виктория Якимович объявила войну мату. Она и ее заместитель Галина Белкина разработали проект: «Мы — за чистое слово», который должны были внедрить в детсадах и школах для того, чтобы «изменить среду обитания в нашем городе». Но прошло время, а «чистого слова» в Липецке не стало больше.
А вот и еще одна неразрешимая проблема: для обеспечения квартирами всех стоящих в муниципальной очереди 5 754 очередников требуется 18 млрд рублей! Всего-то на 200 миллионов меньше доходов городской казны на этот год. В последний раз на приобретение квартиры горожанам из этой очереди в 2015 году выделись пять миллионов рублей, но в силу каких-то причин ими так и не смогли распорядиться! И очередь фактически встала. «В бюджете Липецка нет средств на покупку квартир даже по решениям судов». Об этом депутатам горсовета сообщила председатель департамента ЖКХ мэрии Ирина Вербецкая.
— Давайте запланируем хоть какие-то деньги на получение жилья для обычных очередников, — обратился к чиновникам депутат Евгений Павлов.
— Нам нужно расставлять приоритеты. У нас с начала года накопилось уже столько потребностей, что я вам даже не озвучу необходимую для их финансирования сумму, — сказала в ответ председатель департамента финансов Татьяна Григорова.
Зато «В Липецке к осени достроят три кладбища». Сделать это в прошлом году мэрия не успела из-за погоды и «жестких требований по качеству дорог». Из-за этого муниципальную программу «Благоустройство территорий Липецка» в 2022 году выполнили всего на 89,3%. На нее было выделено 536,3 млн рублей, но фактически освоено 478,7 миллиона. Директор МБУ «Ритуальные услуги Липецка» Евгений Лепекин заверил горсовет, что все неосвоенные в прошлом году средства восстановлены на этот год. И пообещал, что уже в сентябре городские кладбища в Сселках и Желтых Песках станут уютными для посещений.
Расстались мы, да и не жалко —
у вас грибок и коммуналка
Еще один вопрос с бородой: когда чиновники научатся прогнозировать исход реализации проектов благоустройства, на которые ежегодно тратятся сотни миллионов рублей — между прочим, средств налогоплательщиков. Например, проектом прошлогоднего благоустройства сквера по улице Филипченко было предусмотрено всего четыре поперечных пешеходных дорожки вместо десятка существовавших народных троп. Удивительно ли, что жители этого района пробили через новый кустарник привычные дорожки?
— Сквер на Филипченко сделали неплохо. Но что касается дорожек для перехода это ЖЕСТЬ, оставили на всю протяженность улицы только два перехода! Этому скверу 50 лет. Пока с проведения ремонта прошло полгода, сквер должен быть на гарантии. Доложите людям дорожки, чтобы было УДОБНО и КРАСИВО! — написала мастерски владеющая возможностями клавиатуры Липчанка.
На реализацию проекта 2019-2020 годов по реконструкции проспекта Победы потрачено более 1,1 млрд рублей. Кто-то решил, что облицевать плиткой подпорные стенки нескольких остановок на этой дороге — отличная идея. Но оказалось, что нет. «С остановок на проспекте Победы отвалилась облицовочная плитка». И это должно было случится – ведь вода и мороз рвут даже металл. Хорошо, что в этом году ремонт по гарантии выполнит подрядчик, по сути, с нуля построивший эту транспортную магистраль. А что будет, когда гарантийный срок закончится? Управление главного смотрителя будет ежегодно объявлять торги на поиск желающих клеить новый керамогранит на место отвалившегося старого?
Есть и проблемы, о которых GOROD48 пишет ежедневно: о натянутых отношениях жильцов многоэтажек с управляющими компаниями, цель которых, как кажется, всего лишь рвать бабло на какие-то свои нужны. На этой неделе мы написали о том, что «В доме на проезде Кувшинова провалился пол» — здание обслуживает УК «Микрорайон 19», у которой, между прочим, сразу трое учредителей, два из которых, Сергей Ткаченко и Юрий Шкляров, имеют уголовные судимости за ненадлежащее расходование средств жильцов. «Управляющую компанию «Порядок» снова оштрафовали на 250 000 рублей за беспорядок». Почему снова? Потому что эту УК уже дважды наказывали рублем за ненадлежащее содержание домов. «Скидывайтесь»: «управляшка» предложила жильцам девятиэтажки восстановить вход в подъезд за их счёт». Это история жильцов дома, которые вот уже второй год живут без козырька над подъездом.
Про удивительное рядом поведал местный депутат:
как строить замки из бюджетных зарплат
20 марта «Во время паводка в Добровском районе утонул мужчина». По словам очевидцев, 58-летний житель села Ратчино пытался перейти затопленный участок вброд, но глубина оказалась слишком большой. В соседнем Данковском районе в селе Березовка «Спасатели сняли двух детей с льдины». А вот «Угроза паводка в Липецке сошла на нет». В управлении по делам ГО и ЧС мэрии не видят никакой опасности для горожан.
Правда, «Паводок может затормозить ремонт Октябрьского моста». В ООО «Космос» говорят о форс-мажоре, не учтенном контрактом с управлением главного смотрителя Липецка. А вот и еще одна проблема, опять-таки связанная с проектированием: замене, как выяснилось, подлежат не 25% старых плит перекрытия пешеходных дорожек 480-метрового моста 1969-1971 года постройки, а значительно больше, чем предполагалось техническим заданием контракта, цель которого — продлить ресурс безопасной эксплуатации моста.
Но, конечно, куда больше опасностей людей подстерегает под крышей их дома. И не только обычных людей. «Депутат областного Совета запел в затопленной фекалиями квартире». На экспромт члена КПРФ Александра Ушакова подвигла коммунальная авария, которая случилась в его доме — утром из унитаза, ванны и раковины внезапно полились нечистоты. Даже депутат так до конца и не понял, кто должен прочистить засор: «РВК-Липецк» пеняет на УК «Жилищный стандарт», а УК «Жилищный стандарт» — на «РВК-Липецк».
— Если у депутата такая фигня и не могут решить, кому чистить, тогда что же у простых граждан? — задался резонным вопросом Созерцатель.
Кстати, «Липчане больше не увидят персональные декларации депутатов облсовета». Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета рекомендовал сессии принять решение об отказе от публикации деклараций депутатов. Их увидят только специально уполномоченные на это люди из аппаратов облсовета и прокуратуры.
— Мы видим, в каких избушках они живут и на чем катаются! Осталось запретить смотреть на это, — резюмировал Контингент.
— Ну и правильно. Зачем людей лишний раз раздражать, — то ли в шутку, то ли всерьез заметила Гостья.
А еще 21 марта «Глава Воловского района попал в ДТП». Никиту Соловьева и его сотрудницу из покореженной «Киа», врезавшейся в зад груженой живыми курами фуры, извлекали спасатели. Из районной больницы Никиту Соловьева перевезли в областную, а оттуда — в столичную клинику. «Состояние попавшего в ДТП главы Воловского района тяжёлое, но стабильное». Куры, на этот раз потрошеные охлажденные, 23 марта усеяли 41-й километр трассы Хлевное-Липецк: в грузовик, который их вез, врезался другой тягач.
Лечу на мотоцикле «Хонда»
изъять себя из генофонда
«В Липецке случилось первое ДТП с участием мотоцикла». В аварии пострадал 21-летний мотоциклист. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом правой ключицы и тупой травмой живота его госпитализировали в больницу. Итак, сезон аварий с мотоциклами открыт. А вот «байкершу»-попрошайку, которая рассекает по дорогам города на инвалидной коляске и выпрашивает деньги у водителей, ничего не страшит. 39-летнюю жительницу Челябинска не пугают «Три протокола и опасность попасть под машину». Попрошайка надеется, очевидно, на Бога — на ее груди висит большая икона.
Липчанка Евгения Голубкова рассказала GOROD48 о происшествии в парке Победы, где ее 12-летний сын, катясь на самокате, зацепил плечом женщину, да так неудачно, что они вместе упали на асфальт. «Женщина ударила моего сына по лицу, дала подзатыльник и выбросила шапку». Мать подростка обратилась в полицию.
— Отпрыска своего лучше бы воспитывала, чем бежать и писать. Почему по пешеходным дорожкам он гонки устраивает? Накупили своим чадам транспорт, так объясните им, где можно носиться, а где нельзя, — накинулся на мать самокатчика Олег.
— Если бы ее мужик сбил на самокате, вряд ли она ему по лицу залепила бы, а тут ребенок, который не может ответить так же. Никакого права бить ребенка женщина не имела! — было и такое Мнение.
«Водитель извинился перед мальчиком, с которым у него был конфликт». Мэр Ельца Евгений Боровских написал в своем телеграм-канале о том, чем кончился конфликт, случившийся на прошлой неделе в маршрутке — по словам пассажиров, водитель грубо повел себя по отношению к подростку, после чего тот выпал из салона в лужу на остановке.
На этой неделе «На перекрестке в Новой Жизни сгорел светофор — третий в Липецке с начала марта». Феномен специалистам пока не понятен. Но на всякий случай «Все аналогичные сгоревшим в Липецке светофоры сняты с эксплуатации». А как сотрудники ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» собираются решить проблему парковок в неположенных для этого местах на дорогах, можно узнать из публикации: «Со стоянками грузовиков на улицах Московской, Катукова и Стаханова будут бороться «фиксики».
Ну и ну!
«65-летняя ельчанка перевела на «безопасные счета» мошенников три миллиона рублей», а житель Грязинского района лишился 2,4 миллион. Иантересно, сколько еще в регионе миллионеров готовы отдать аферистам свои сбережения?
«В Липецке появится Центр реабилитации ветеранов СВО». Он откроется на базе родильного отделения больницы «Липецк-Мед». В Сети тем временем появилась петиция против закрытия акушерско-гинекологического центра, которую уже подписали более 2500 человек, возмущенных таким решением.
«Дружинников назвали костяком самообороны и предложили обеспечить бесплатными проездом и страховками». Правда, в прошлом году фактов участия дружинников в выявлении или пресечении уголовных и административных преступлений на улицах Липецка зафиксировано не было. Более того, у двух из них отобрали красные повязки в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершенные ими преступления!
«Осужденный потребовал с елецкой колонии 339 800 рублей». В его иске — жалобы на недоплату до МРОТ и отсутствие вентиляции в швейном цехе, из-за чего у него ухудшилось состояние здоровья. Суд отказал правдоискателю в удовлетворении иска.
Хаджа Насредин
Я извиняюсь
парторг
Зоозащитница