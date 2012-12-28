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Здоровье
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сегодня, 15:23
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Трёхлетняя девочка подцепила вирус и её парализовало: врачам удалось спасти ребёнка
На втором этапе реабилитации девочка начала ходить с поддержкой, восстановилась речь.
«Девочку экстренно госпитализировали в отделение неврологии Областной детской больницы. Обследование показало синдром Гиена-Барре. Это острое аутоиммунное заболевание с поражением периферической нервной системы. После интенсивного курса лечения ребёнка перевели в отделение медицинской реабилитации городской детской больницы. Уже после первого курса девочка стала садиться, появились активные движения в руках, она стала самостоятельно кушать. На втором этапе реабилитации девочка начала ходить с поддержкой, восстановилась речь», — рассказала о чудесной истории спасения в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
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