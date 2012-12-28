Трёхлетняя девочка подцепила вирус и её парализовало: врачам удалось спасти ребёнка

На втором этапе реабилитации девочка начала ходить с поддержкой, восстановилась речь.

В Липецке трёхлетняя девочка заболела обычной вирусной инфекцией и на третий день болезни её парализовало, она оказалась полностью обездвижена. Ребёнка с редким аутоиммунным заболеванием удалось спасти липецким врачам. Девочка смогла восстановиться.«Девочку экстренно госпитализировали в отделение неврологии Областной детской больницы. Обследование показало синдром Гиена-Барре. Это острое аутоиммунное заболевание с поражением периферической нервной системы. После интенсивного курса лечения ребёнка перевели в отделение медицинской реабилитации городской детской больницы. Уже после первого курса девочка стала садиться, появились активные движения в руках, она стала самостоятельно кушать. На втором этапе реабилитации девочка начала ходить с поддержкой, восстановилась речь», — рассказала о чудесной истории спасения в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.