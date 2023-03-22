Происшествия

38 минут назад

Елецкий водитель извинился перед мальчиком, с которым у него был конфликт

317
#общественный транспорт

Водитель получил дисциплинарное взыскание.

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Мэр Ельца Евгений Боровских сегодня написал в своем телеграм-канале о том, что конфликт, который случился на прошлой неделе между водителем и подростком-пассажиром, исчерпан.

«Я лично встретился и пообщался с мальчиком и его мамой, постарался восстановить хронологию событий. Водитель автобуса уже принес публичные извинения семье мальчика. Со стороны руководства автоколонны к водителю применено справедливое дисциплинарное взыскание, учитывая все обстоятельства, при которых это было совершено. Со всем водительским составом сейчас проводится дополнительный инструктаж по факту недопущения подобных ситуаций», - написал градоначальник.

Напомним, на прошлой неделе в одном из городских автобусов произошел неприятный инцидент. По словам пассажиров, водитель грубо повел себя по отношению к подростку, школьник упал в лужу и получил небольшое растяжение на ноге.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверка пока продолжается.

Видео:  Елец ТВ
317
#общественный транспорт

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