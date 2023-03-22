Происшествия
38 минут назад
Елецкий водитель извинился перед мальчиком, с которым у него был конфликт
Водитель получил дисциплинарное взыскание.
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Мэр Ельца Евгений Боровских сегодня написал в своем телеграм-канале о том, что конфликт, который случился на прошлой неделе между водителем и подростком-пассажиром, исчерпан.
«Я лично встретился и пообщался с мальчиком и его мамой, постарался восстановить хронологию событий. Водитель автобуса уже принес публичные извинения семье мальчика. Со стороны руководства автоколонны к водителю применено справедливое дисциплинарное взыскание, учитывая все обстоятельства, при которых это было совершено. Со всем водительским составом сейчас проводится дополнительный инструктаж по факту недопущения подобных ситуаций», - написал градоначальник.
Напомним, на прошлой неделе в одном из городских автобусов произошел неприятный инцидент. По словам пассажиров, водитель грубо повел себя по отношению к подростку, школьник упал в лужу и получил небольшое растяжение на ноге.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверка пока продолжается.
Видео: Елец ТВ
«Я лично встретился и пообщался с мальчиком и его мамой, постарался восстановить хронологию событий. Водитель автобуса уже принес публичные извинения семье мальчика. Со стороны руководства автоколонны к водителю применено справедливое дисциплинарное взыскание, учитывая все обстоятельства, при которых это было совершено. Со всем водительским составом сейчас проводится дополнительный инструктаж по факту недопущения подобных ситуаций», - написал градоначальник.
Напомним, на прошлой неделе в одном из городских автобусов произошел неприятный инцидент. По словам пассажиров, водитель грубо повел себя по отношению к подростку, школьник упал в лужу и получил небольшое растяжение на ноге.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверка пока продолжается.
Видео: Елец ТВ