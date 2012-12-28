Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»

Самые важные события наступившего дня.

Днём в Липецке всего 17-17 градусов, пройдут умеренные дожди, грозы.















- пер. Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17.











Отключение света





С 09:00 до 17:00 обесточат:





- ул. Васильковая;





















Документальное кино



В Центре молодёжного чтение (ул. М.И. Неделина, 31а) в 17:30 состоится коллективный просмотр документального фильма липецкого режиссера Сергея Тихомирова «Вспоминая себя» (12+).













Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на творческий вечер Ивана Карпова (16+).





















33% согласны, чтобы им «тыкали». Причём холуйское (зачёркнуто) неформальное отношение не приемлет молодёжь. Лишь 17% сотрудников в возрасте до 35 лет выбирает, чтобы руководители окликали их на «ты».















С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам- ул. 9 микрорайон, 45;- ул. Ангарская, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 25, 27, 29, 31;- ул. Геологическая, 2, 2а, 4, 7;- ул. Детская, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4а, 4б, 4в, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17;- ул. Западная, 44;- ул. Исполкомовская, 5, 8;- ул. Космонавтов, 44/2;- ул. Литаврина, 6а, 8;- ул. Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 45;- ул. Монтажников, 3а, 5а, 6/1;- ул. Ново-Весовая, 18,19, 20, 21, 22;- ул. Московская, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49/1, 51, 51а, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59;- ул. Октябрьская, 30, 32, 49, 51а, 51б, 51д, 52, 53, 53 стр. 1, 53 стр. 2, 57,- ул. Первомайская, 3, 35, 35а, 37, 45, 49, 55;- ул. Скороходова, 1б, 4;- ул. Советская, 1, 3, 4, 5;- ул. Ударников, 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 21;- ул. Фрунзе, 4, 5, 5а, 6а, 7, 7а, 8, 10;- ул. Юношеская, 5, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12, 18, 21;- пл. Театральная, 1;- пер. Литаврина, 2;- ул. Верхняя, 5, 13;- ул. Вишнёвая, 8, 50, 54;- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;- ул. Земляничная;- ул. Исполкомовская, 7;- ул. Коллективная, 22, 26;- ул. Коммунальная, 4, 11;- ул. Лесная, 58, 79, 80, 97, 110, 150, 156;- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;- ул. Логовая, 2;- ул. Медицинская, 19, 43;- ул. М.И. Неделина, 22а, 24, 24а;- ул. Мирная, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64;- ул. Мичурина, 27;- ул. Надежды;- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;- ул. О. Городовикова, 11;- ул. Октябрьская, 71, 73, 74, 89;- ул. Плодородная, 1, 21;- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д;- ул. Путейская, 46, 49, 69;- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;- ул. Раздельная;- ул. Рябиновая;- ул. Садовая, 1, 3;- ул. Солнечная;- ул. Станкостроительная 1-я, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;- ул. Торговая, 10, 97;- ул. Тракторозаводская, 74;- ул. Транспортная, 35;- ул. Трубная, 11, 19, 70;- ул. Юбилейная, 2;- ул. Ю. Смирнова.Неудобства коснутся так же садоводчеств «Весна», им. Мичурина, «Кооператор», «Тракторостьитель», «Тракторостроитель-2», «Трубник»,В пятницу заторов много, особенно – после обеда, когда народ ринется выезжать на дачи, за город и т.д. Риск угодить в пробку сегодня велик, поэтому особенно пригодятся «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 10:00 покажут фильм «Каруза». Россия, 2025. Военный, семейный. Режиссёр Иван Харатьян1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.Зрителю предстоит открыть для себя малоизвестного рисовальщика, живописца и учителя нескольких поколений художников Владимира Дёшина. Воспоминания возвращают автора в прошлое и становятся точкой обратного хода жизни. Парадоксальный на первый взгляд сюжет фильма строится по принципу обратного движения во времени — от конца к началу, к возвращению — воскресению.Вход свободныйИван – мастер сцены и слова: режиссер, актер и поэт. Именно он создал набирающий популярность Театр Под Деревом. Виртуоз кукольного театра, драматург и филолог, а еще педагог театрального искусства. В общем – будет интересно.Из всех липецких театров сегодня даст представление только Государственный кукольный (ул. Гагарина, 74). Но не для детей. В 18:00 здесь начнётся спектакль для взрослых «Восемь любящих женщин»В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?Сегодня начнутся гулянья в парках и общественных местах. Ниже расписание от МАУК «Культурные пространства Липецка».Отметим, что в случае объявления воздушной опасности в программу могут быть внесены изменения вплоть до отмены.51% липан заявили в опросе SuperJob, чтобы начальство обращалось к ним на «вы». Из них 28% предпочитает, чтобы руководители называли их по имени и отчеству, 23% - по имени.