В Липецке будет чисто как в Грязях

Первый массовый субботник в городе пройдет уже в этот четверг, 23 марта.

Со 2 марта, как только ушли морозы, МБУ «Управление благоустройства Липецка» начало чистить дороги и тротуары от зимней грязи. А убирать есть что: в снегопады на улицы было высыпано более 25 тысяч тонн пескосоляной смеси. Соль, понятно, растаяла. А песок остался. С начала месяца городские коммунальщики убрали почти две тысячи тонн так называемого смета. Если прибавить к этой цифре 3 100 тонн песка, вывезенного с дорог и тротуаров еще зимой, то убрать осталось 20 тысяч тонн грязи.— Сначала такой мусор собирают на центральных дорогах, по которым ходит общественный транспорт, потом начнут убирать в спальных районах и на окраинах, — говорит председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов.Коммунальная техника выезжает на улицы ночью. Днем механизированная уборка дополняется ручной. 48 единиц техники — тракторы, погрузчики, «КамАЗы», два подметальщика «Бродвея», три вакуумно-подметальные машины («пылесоса на колесах»), 130 дворников активно убирают город. МБУ, кстати, привлекло для этой работы по аутсорсингу два десятка человек от сторонних организаций. Условно чистыми в мэрии уже считают несколько десятков основных улиц. По настоящему чистыми они станут после влажной уборки с применением поливочных машин. Напором воды тротуары и улицы начнут мыть уже через несколько дней, когда даже ночью температура воздуха не будет опускаться ниже нуля. Как только позволит погода, начнут мыть, очищать от рекламы и граффити остановочные павильоны.Кстати, только тогда, когда среднесуточная температура воздуха составит +5 и выше, городское управление благоустройства приступит к ямочном ремонту дорог горячим асфальтобетоном. Дорожники говорят, что для качественной сцепки старого и нового покрытия основания дорог не должны быть холодными. Как показывает практика, такой ремонт начинается в апреле. К этому времени на летний вариант работы переоборудуют асфальтобетонный завод МБУ.Управление главного смотрителя во вторник начнет ремонт и покраску лавочек и иных малых архитектурных форм. А МУП «Зеленхоз» уже убирает газоны. Более сотни его сотрудников очищают «зеленку» от скопившегося за зиму мусора: окурков, бумаги, стекла и пластика. Первый же в этом году общегородской субботник пройдет в этот четверг, 23 марта.— Мы решили воспользоваться опытом наших соседей из Грязей. Там регулярно проводятся «чистые четверги». Начнутся такие четверги и у нас. На субботники будут выходить сотрудники мэрии, подведомственных организаций, общественники, члены ТОСов и СОСов. Город уже размечен на условные квадраты, где начнется уборка. Мы приглашаем присоединиться к такой уборке работников коммерческих организаций, магазинов, офисов, — сказал Николай Дергунов.Глава Липецка Евгения Уваркина предложила руководителями управляющих компаний убрать контейнерные площадки, на которые страшно глянуть после того, как растаял снег. Бумажки, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки ветром разносит на десятки метров от мусорных баков, что сводит на нет усилия городских коммунальщиков.Также мэр призвала ресурсные организации к 1 мая восстановить газоны, тротуары и асфальт в местах зимних раскопок. Зимой ямы на месте аварийный работ просто забрасывали щебнем: асфальтировать или укладывать плитку было нельзя из-за возможного образования провалов после весеннего оттаивания грунта. Настала пора закончить благоустройство без таких опасений. «Хотим, конечно, чтобы на так называемых красных линиях главных городских дорог ямы на места раскопок исчезли раньше, в апреле», — говорит куратор городской чистоты Николай Дергунов.