Происшествия

40 минут назад

Состояние попавшего в ДТП главы Воловского района тяжёлое, но стабильное

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#ДТП
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Состояние попавшего в ДТП главы Воловского района тяжёлое, но стабильное

Сейчас Никита Соловьёв проходит лечение в областной клинической больнице.

Состояние пострадавшего в ДТП главы Воловского района Никиты Соловьева врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Напомним, накануне глава Воловского района Никита Соловьев попал в ДТП на 12-м километре дороги Волово-Юрское-Ливны. Столкнулись автомобиль «Киа», за рулём которого был Никита Соловьёв, и грузовик. Пострадали водитель и пассажир «Киа».

Сейчас Никита Соловьёв проходит лечение в областной клинической больнице. 

«Находившейся с ним в машине сотруднице районной администрации госпитализация в областные медучреждения не понадобилась. Она направлена в межрегиональный хирургический центр в Тербуны для проведения небольшой операции», - добавляют в пресс-службе регионального правительства.
1 759
#ДТП
2

Комментарии (1)

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Koммунист

11 минут назад
Во всём стабильность
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