Происшествия
40 минут назад
Состояние попавшего в ДТП главы Воловского района тяжёлое, но стабильное
Сейчас Никита Соловьёв проходит лечение в областной клинической больнице.
Состояние пострадавшего в ДТП главы Воловского района Никиты Соловьева врачи оценивают как тяжёлое, но стабильное. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
Напомним, накануне глава Воловского района Никита Соловьев попал в ДТП на 12-м километре дороги Волово-Юрское-Ливны. Столкнулись автомобиль «Киа», за рулём которого был Никита Соловьёв, и грузовик. Пострадали водитель и пассажир «Киа».
Сейчас Никита Соловьёв проходит лечение в областной клинической больнице.
«Находившейся с ним в машине сотруднице районной администрации госпитализация в областные медучреждения не понадобилась. Она направлена в межрегиональный хирургический центр в Тербуны для проведения небольшой операции», - добавляют в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, накануне глава Воловского района Никита Соловьев попал в ДТП на 12-м километре дороги Волово-Юрское-Ливны. Столкнулись автомобиль «Киа», за рулём которого был Никита Соловьёв, и грузовик. Пострадали водитель и пассажир «Киа».
Сейчас Никита Соловьёв проходит лечение в областной клинической больнице.
«Находившейся с ним в машине сотруднице районной администрации госпитализация в областные медучреждения не понадобилась. Она направлена в межрегиональный хирургический центр в Тербуны для проведения небольшой операции», - добавляют в пресс-службе регионального правительства.
Koммунист