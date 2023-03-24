«Скидывайтесь»: «управляшка» предложила жильцам девятиэтажки восстановить вход в подъезд за свой счёт

Жильцы не хотят тратить свои деньги и требуют, чтобы вход восстановила УК.

Жильцы липецкой девятиэтажки по адресу 9-й микрорайон, 21 вот уже полтора года живут без так называемой входной группы: тамбура и козырька над подъездом. По этой причине подъезд открыт фактически нараспашку, что превратило площадку первого этажа в общественный туалет.— Я плачу управляющей компании за текущий ремонт и содержание жилья 1300 рублей в месяц со своей 60-метровой квартиры. И ни меня, ни моих соседей категорически не устраивает, что на входе в дом разит мочой. Мы на этот счет ведем переписку в общедомовом чате телеграм-канала с нашей управляющей компанией «КС-Сервис» и недавно она предложила нам заплатить за строительство новой входной группы. С нас запросили 240 тысяч рублей. Сказали, что на каждую квартиру по 7-8 тысяч будут доначисления. Нам предложили проголосовать за это на общем собрании жильцов, — рассказывает Надежда Агаева.Жильцы дома предложили «управляшке» построить входную группу за счет платежей в фонд капремонта. Но им ответили, что это невозможно.А вот что рассказал GOROD48 директор УК «КС-Сервис» Сергей Коваленко. Ранее 21-й дом по улице 9-й микрорайон обслуживала УК «Наш дом — Липецк». Полтора года назад от фасада дома отошел железобетонный козырек второго подъезда. Учитывая возможность его обрушения, Госжилинспекция предписала демонтировать входную группу. А после того, как «Наш дом — Липецк» выполнил это распоряжение, дом перешел под управление УК «КС-Сервис»:— Мы предложили жильцам софинансировать часть затрат на входную группу облегченной конструкции из металла, так как монтировать ее из железобетона законодательно запрещено. Это решение нужно было одобрить на общем собрании жильцов. Тогда УК могла бы разбить оплату работ на 12 месяцев, что сделало бы расчеты людей не такими уж неподъемными. Но жильцы этого сделать не захотели. Однако общестроительные работы не входят в перечень тех, которые можно финансировать из платежей жильцов, собираемых УК на текущий ремонт и содержание жилья. При этом собираемость платежей по этому дому 1976 года постройки, очень низкая, около 40%. С апреля прошлого года, когда наша компания стала управлять домом, задолженность жильцов превысила 400 тысяч рублей. А иных средств для содержания дома, кроме как платежи его жильцов, у обслуживающей организации нет.По словам Сергея Коваленко, у жильцов дома есть еще один вариант решения проблемы, который также может быть реализован только через решение общего собрания собственников жилых помещений. Им нужно проголосовать за перевод дома на спецсчет. В таком случае платежи на капремонт, которые сейчас аккумулируются ФКР в общем котле, можно использовать на выполнение разных работ по дому, в том числе и на пристройку к подъезду входной группы.— При всех сложностях с неорганизованностью жильцов и со сбором платежей мы этот дом не бросаем. Во втором подъезде влажная уборка первого этажа проводится ежедневно. Общественный туалет в нем устраивают гости хозяев одной из квартир, превращенной в наркопритон. Но поставить на деревянную дверь домофон мы не можем — это законодательно запрещено, — сказал директор УК «КС-Сервис».Третейским судьей в этом конфликте по просьбе GOROD48 выступил заместитель руководителя ГЖИ по Липецкой области Сергей Музалевских:— Возвести облегченную входную группу — обязанность управляющей компании. Без вариантов. Есть у нас соответствующее обращение жильцов. Мы выйдем на место, задокументируем отсутствие входной группы. На УК будет составлен протокол о нарушении правил эксплуатации жилого дома. По нему компании грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Если УК не собирается тратить деньги на входную группу, то вначале заплатит солидный штраф, а потом найдет деньги на строительные материалы и работу.