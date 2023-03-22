Здоровье
26 минут назад
В Липецке появится Центр реабилитации ветеранов СВО
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Он развернется на базе родильного отделения больницы «Липецк-Мед».
Центр реабилитации для участников СВО и пациентов с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида откроется на базе липецкой горбольницы №4 «Липецк-Мед». Об этом сообщает правительство области.
«В настоящее время в регионе имеется повышенная потребность в оказании услуг реабилитации. Прежде всего, медики связывают это с возросшим за последние два года количеством людей, перенёсших коронавирус, который часто протекает с осложнениями. Также более качественная реабилитация необходима пациентам, у которых были инфаркты и острые нарушения мозгового кровооборащения. Кроме того, создание такого центра необходимо для реабилитации участников специальной военной операции», - говорится в сообщении правительства. Мощность Центра составит 50 коек.
Тем временем в интернете появилась петиция против закрытия Межмуниципального акушерско-гинекологического центра в ГУЗ «Липецкая городская больница №4». Автор петиции, которую уже подписали 1500 человек, Ольга Заидулина, заявляет, что двух остающихся роддомов Липецку явно недостаточно.
«Да, в городе есть ещё областной перинатальный Центр и Липецкий ГРД, но что делать, если один из них или экстренно закроется на карантин или планово-на дезинфекцию? Где и в каких условиях женщинам придётся рожать? Каким образом в переполненном роддоме будет осуществляться совместное пребывание матери и ребёнка-залог будущего психического и физического здоровья малыша? Сколько внимания будет уделяться роженице или женщине с патологией беременности, если родильный дом превратится в своего рода «конвейер?». А ведь возможные осложнения в родах или при вынашивании ребёнка гораздо легче предупредить, чем впоследствии исправлять» - пишет Ольга Заидулина.
В пресс-службе правительства области Липецкой области GOROD48 сообщили, что после анализа работы родильного отделения больницы «Липецк-Мед» подтвердилось недостаточно эффективное использование его мощностей.
«Роженицы выбирают этот роддом всё реже, а фактический объём медицинской помощи в прошлом году не дотянул и до половины планового объёма – сейчас он вдвое меньше относительно развернутых стационарных мощностей.
После приостановки работы родильного отделения медицинский персонал за счёт областного бюджета пройдёт переобучение для работы в реабилитационном центре. Высвободившиеся медицинские кадры будут трудоустроены в Липецкий областной перинатальный центр и Областную детскую больницу, где специалисты такого профиля сейчас крайне востребованы. Всё чаще роженицы выбирают именно региональный перинатальный центр и, как правило, из-за его современной и высокой технической оснащённости», - рассказали в правительстве.
«В настоящее время в регионе имеется повышенная потребность в оказании услуг реабилитации. Прежде всего, медики связывают это с возросшим за последние два года количеством людей, перенёсших коронавирус, который часто протекает с осложнениями. Также более качественная реабилитация необходима пациентам, у которых были инфаркты и острые нарушения мозгового кровооборащения. Кроме того, создание такого центра необходимо для реабилитации участников специальной военной операции», - говорится в сообщении правительства. Мощность Центра составит 50 коек.
Тем временем в интернете появилась петиция против закрытия Межмуниципального акушерско-гинекологического центра в ГУЗ «Липецкая городская больница №4». Автор петиции, которую уже подписали 1500 человек, Ольга Заидулина, заявляет, что двух остающихся роддомов Липецку явно недостаточно.
«Да, в городе есть ещё областной перинатальный Центр и Липецкий ГРД, но что делать, если один из них или экстренно закроется на карантин или планово-на дезинфекцию? Где и в каких условиях женщинам придётся рожать? Каким образом в переполненном роддоме будет осуществляться совместное пребывание матери и ребёнка-залог будущего психического и физического здоровья малыша? Сколько внимания будет уделяться роженице или женщине с патологией беременности, если родильный дом превратится в своего рода «конвейер?». А ведь возможные осложнения в родах или при вынашивании ребёнка гораздо легче предупредить, чем впоследствии исправлять» - пишет Ольга Заидулина.
В пресс-службе правительства области Липецкой области GOROD48 сообщили, что после анализа работы родильного отделения больницы «Липецк-Мед» подтвердилось недостаточно эффективное использование его мощностей.
«Роженицы выбирают этот роддом всё реже, а фактический объём медицинской помощи в прошлом году не дотянул и до половины планового объёма – сейчас он вдвое меньше относительно развернутых стационарных мощностей.
После приостановки работы родильного отделения медицинский персонал за счёт областного бюджета пройдёт переобучение для работы в реабилитационном центре. Высвободившиеся медицинские кадры будут трудоустроены в Липецкий областной перинатальный центр и Областную детскую больницу, где специалисты такого профиля сейчас крайне востребованы. Всё чаще роженицы выбирают именно региональный перинатальный центр и, как правило, из-за его современной и высокой технической оснащённости», - рассказали в правительстве.
230