Здоровье

26 минут назад

В Липецке появится Центр реабилитации ветеранов СВО

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#здравоохранение
В Липецке появится Центр реабилитации ветеранов СВО

Он развернется на базе родильного отделения больницы «Липецк-Мед».

Центр реабилитации для участников СВО и пациентов с кардиологическими и неврологическими патологиями, а также заболеваниями лёгких после перенесенного ковида откроется на базе липецкой горбольницы №4 «Липецк-Мед». Об этом сообщает правительство области.

«В настоящее время в регионе имеется повышенная потребность в оказании услуг реабилитации. Прежде всего, медики связывают это с возросшим за последние два года количеством людей, перенёсших коронавирус, который часто протекает с осложнениями. Также более качественная реабилитация необходима пациентам, у которых были инфаркты и острые нарушения мозгового кровооборащения. Кроме того, создание такого центра необходимо для реабилитации участников специальной военной операции», - говорится в сообщении правительства. Мощность Центра составит 50 коек. 
 
Тем временем в интернете появилась петиция против закрытия Межмуниципального акушерско-гинекологического центра в ГУЗ «Липецкая городская больница №4». Автор петиции, которую уже подписали 1500 человек, Ольга Заидулина, заявляет, что двух остающихся роддомов Липецку явно недостаточно.

«Да, в городе есть ещё областной перинатальный Центр и Липецкий ГРД, но что делать, если один из них  или экстренно закроется на карантин или планово-на дезинфекцию? Где и в каких условиях женщинам придётся рожать? Каким образом в переполненном роддоме будет осуществляться совместное пребывание матери и ребёнка-залог будущего психического и физического здоровья малыша? Сколько внимания будет уделяться роженице или женщине с патологией беременности, если родильный дом превратится в своего рода «конвейер?». А ведь возможные осложнения в родах или при вынашивании ребёнка гораздо легче предупредить, чем впоследствии исправлять» - пишет Ольга Заидулина.

В пресс-службе правительства области Липецкой области GOROD48 сообщили, что после анализа работы родильного отделения больницы «Липецк-Мед» подтвердилось недостаточно эффективное использование его мощностей. 

«Роженицы выбирают этот роддом всё реже, а фактический объём медицинской помощи в прошлом году не дотянул и до половины планового объёма – сейчас он вдвое меньше относительно развернутых стационарных мощностей. 
 
После приостановки работы родильного отделения медицинский персонал за счёт областного бюджета пройдёт переобучение для работы в реабилитационном центре.  Высвободившиеся медицинские кадры будут трудоустроены в Липецкий областной перинатальный центр и Областную детскую больницу, где специалисты такого профиля сейчас крайне востребованы. Всё чаще роженицы выбирают именно региональный перинатальный центр и, как правило, из-за его современной и высокой технической оснащённости», - рассказали в правительстве.

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#здравоохранение

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