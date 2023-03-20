Депутат областного Совета запел в затопленной фекалиями квартире

Оказалось, что в доме на улице Советской забит канализационный сток. Энергетики и управляющая компания не могут решить, кто должен его прочистить.

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Утром 18 марта в квартире депутата Липецкого областного Совета Александра Ушакова из унитаза, ванны и раковины потекла грязная вода. Ее было так много, что затопило и коридор.



До аварийной службы пришлось дозваниваться примерно 40 минут, рассказал депутат, зато коммунальщики по заявке приехали быстро. Авария была устранена примерно через час после ее начала. В доме по улице Советской оказался забит канализационный сток.



Александр Ушаков к ситуации отнесся с некоторой долей юмора. Он записал песню в залитой ванной комнате и поблагодарил коммунальщиков за лишний повод сделать генеральную уборку в квартире.



Однако проблема окончательно пока не решена. Сотрудники управляющей компании «Жилищный стандарт» сообщили Александру, что в доме забит канализационный колодец, который должны прочистить сотрудники «РВК-Липецк», а в «РВК-Липецк» уверены, что проблемой внутри здания должна заниматься управляющая компания. Сегодня депутат намерен выяснить, кто же должен окончательно ликвидировать проблему.