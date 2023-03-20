сегодня, 09:36
Депутат областного Совета запел в затопленной фекалиями квартире
Оказалось, что в доме на улице Советской забит канализационный сток. Энергетики и управляющая компания не могут решить, кто должен его прочистить.
До аварийной службы пришлось дозваниваться примерно 40 минут, рассказал депутат, зато коммунальщики по заявке приехали быстро. Авария была устранена примерно через час после ее начала. В доме по улице Советской оказался забит канализационный сток.
Александр Ушаков к ситуации отнесся с некоторой долей юмора. Он записал песню в залитой ванной комнате и поблагодарил коммунальщиков за лишний повод сделать генеральную уборку в квартире.
Однако проблема окончательно пока не решена. Сотрудники управляющей компании «Жилищный стандарт» сообщили Александру, что в доме забит канализационный колодец, который должны прочистить сотрудники «РВК-Липецк», а в «РВК-Липецк» уверены, что проблемой внутри здания должна заниматься управляющая компания. Сегодня депутат намерен выяснить, кто же должен окончательно ликвидировать проблему.
Жека
Тот самый
Электорат
Местный
Гость
.
Смех
Ну опыта в пении ему не занимать
Патриот
А как поёт