Общество

сегодня, 09:36

Депутат областного Совета запел в затопленной фекалиями квартире

14 2190
#коммунальная авария #Александр Ушаков
5

Оказалось, что в доме на улице Советской забит канализационный сток. Энергетики и управляющая компания не могут решить, кто должен его прочистить.

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Утром 18 марта в квартире депутата Липецкого областного Совета Александра Ушакова из унитаза, ванны и раковины потекла грязная вода. Ее было так много, что затопило и коридор.

До аварийной службы пришлось дозваниваться примерно 40 минут, рассказал депутат, зато коммунальщики по заявке приехали быстро. Авария была устранена примерно через час после ее начала. В доме по улице Советской оказался забит канализационный сток.

Александр Ушаков к ситуации отнесся с некоторой долей юмора. Он записал песню в залитой ванной комнате и поблагодарил коммунальщиков за лишний повод сделать генеральную уборку в квартире.

Однако проблема окончательно пока не решена. Сотрудники управляющей компании «Жилищный стандарт» сообщили Александру, что в доме забит канализационный колодец, который должны прочистить сотрудники «РВК-Липецк», а в «РВК-Липецк» уверены, что проблемой внутри здания должна заниматься  управляющая компания. Сегодня депутат намерен выяснить, кто же должен окончательно ликвидировать проблему. 
14 2190
#коммунальная авария #Александр Ушаков
5

Комментарии (14)

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Жека

8 минут назад
Очень показательный случай. Вот так у на во всём. Кругом один бардак. И нет ответсвенности. Всё только собирают деньги.
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Тот самый

19 минут назад
Сразу видно, с народом!
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Электорат

32 минуты назад
Вот такие они, наши сладенькие депутаты!
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Местный

33 минуты назад
Это РВК сделали личный подарок Ушакову в связи с профессиональный праздником!
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Гость

37 минут назад
Смех, у него то УК уберёт, ещё и извинится
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.

55 минут назад
Ушаков красавчик, так держать, во всем нужно видеть позитив, поет супер, удачи тебе!!!Обязательно познакомлюсь лично)
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Смех

58 минут назад
Ушаков-то может веселится, а генеральную уборку делать даме, вот уж кто точно коммунальщикам благодарен)))))
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Ну опыта в пении ему не занимать

сегодня, 09:53
и в облсовете пел, а теперь в туалете
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Патриот

сегодня, 09:52
Вот именно:деньги брать все мастера, а как сделать то неразбериха.
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А как поёт

сегодня, 09:50
Талантище
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