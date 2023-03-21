Дружинников назвали костяком самообороны и предложили обеспечить бесплатными проездом и страховками

Предложение члена Общественной палаты Липецка Владимира Острякова спикер горсовета назвала правильным.

В Липецке действует 11 народных дружин общей численностью 270 человек, в том числе дружина из числа членов казачьих обществ числом 11 человек. Об этом членам комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета сегодня рассказал заместитель руководителя управления по делам ГО и ЧС мэрии Юрий Рыбкин.



Правда, фактов участия дружинников в выявлении или пресечении уголовных и административных преступлений названо не было. А ведь дружинники трижды в неделю — по средам, четвергам и пятницам — вместе с сотрудниками ППС патрулируют улицы и общественные места, участвуют в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Более того, у двух дружинников отобрали красные повязки в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершенные ими уголовные преступления!



Член Общественной палаты Липецка Владимир Остряков, сам в прошлом член ДНД, попросил представителей мэрии активнее привлекать дружинников к охране правопорядка. Он вспомнил предложение ныне покойного вождя ЛДПР Владимира Жириновского, хотевшего, чтобы каждый отслуживший срочную службу в армии дембель год прослужил еще и дружинником.



— Обстановка сейчас нервозная. А дружинники могут составить костяк сил самообороны, — сказал общественник и тут же предложил обеспечить их бесплатным проездом в общественном транспорте.



Еще одно прозвучавшее предложение — застраховать жизнь и здоровье дружинников на время несения ими службы.



Юрий Рыбкин сообщил, что в регионе действует закон, устанавливающий конкретные гарантии социальной защиты народных дружинников и членов их семей. Например, члены дружин могут получить денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за спасение людей во время мероприятий по охране общественного порядка. В случае же гибели дружинника, находящегося при исполнении, всем членам его семьи положено по 100 000 рублей единовременного пособия. Дети членов ДНД имеют первоочередное право на льготные путевки в оздоровительные лагеря, а дружинникам из числа сотрудников мэрии Липецка предоставляется дополнительный день отдыха.



Спикер горсовета Евгения Фрай назвала правильным прозвучавшее предложение о страховании жизни и здоровья дружинников, а председатель депутатской комиссии Александр Афанасьев дал поручение МЧС и МВД изыскать дополнительные возможности привлечения членов ДНД к охране общественного порядка.