сегодня, 14:41
Со стоянками грузовиков на улицах Московской, Катукова и Стаханова будут бороться «фиксики»
GOROD48 посмотрел на работу не сказочных персонажей и узнал, как нестандартно многие липецкие водители используют медицинские маски.
Но когда знаки останавливали нарушителей? Поэтому за порядком после их установки с помощью передвижных комплексов будут следить инженеры отдела фотовидеофиксации правонарушений ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». GOROD48 решил разобраться, как работают такие комплексы.
Рядом с нашей редакцией припарковался ничем неприметный автомобиль. В нем кроме водителя сидел инженер отдела фотовидеофиксации Александр — один из «фиксиков», как в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» называют работников этого отдела. В руках Александра прибор «Паркон» — камера с навигационным модулем.
Программное обеспечение такой связки позволяет точно определять положение камеры во время фиксации нарушения, что потом помогает в судебных разбирательствах. Данные приборы записывают на флеш-накопитель, который после смены получают инспекторы ГИБДД для составления протоколов о нарушениях.
Именно Госавтоинспекция утверждает маршруты «фиксиков». К маршрутам прилагается проект организации дорожного движения, на котором отмечены все запрещающие остановку знаки. И, когда машина с «Парконом» подъезжает к такому месту, на аппарате высвечивается адрес.
Первой такой точкой экипажа стал остановочный карман напротив Центрального рынка. Здесь часто фиксируются нарушения под знаком «Остановка запрещена». Да и в принципе, как говорит Александр, все места, по которым он перемещается, «намоленные». Вот и в этот раз в конце кармана стояли два автомобиля — они попали в объектив комплекса. После этого машина свернула на улицу 8 Марта и затем на Крайнюю.
— Мы ждем пять минут, и после этого вновь выезжаем на точку. Если автомобили все еще стоит, нарушение будет зафиксировано повторно. И на основании этого ГИБДД составит протокол, — объясняет Александр.
Но в кармане спустя пять минут автомобилей не оказалось. Дальше маршрут экипажа лежал в сторону ТРЦ «Малибу». Здесь нарушителей не оказалось, и экипаж отправился в один из дворов военного городка. В районе домов №№33-35 по улице Терешковой ему преградил путь легковой автомобиль — проезд узкий, просто так не разъехаться. После сигнала его водитель заехал на тротуар, чтобы пропустить встречную машину.
— Естественно, в этом случае ничего фиксировать мы не будем. Тем более, водитель сразу вернулся на проезжую часть. Сейчас здесь все стоят по правилам. Хотя в утреннее время нарушители бывают, — говорит Александр.
Да, экипажи отдела фиксируют также стоянку на пешеходных зонах, тротуарах и пешеходных переходах. Съемку они проводят даже в темное время суток — на итоговых кадрах все прекрасно видно.
Регулярные выезды к детскому саду №78 на Колхозном проезде отбили желание устраивать здесь регулярную парковку.
Водители, попадавшие в поле зрения «Паркона», по наблюдениям работников отдела фотовидеофиксации, делятся на две категории — тех, кто перестает нарушать, и тех, кто оставляет автомобили в неположенных местах вопреки штрафам. Последние закрывают одну цифру на госномере, цепляют на номера медицинские маски, или вовсе их скручивают.
— Если номер закрыт, то мы не можем ничего сделать — автомобиль частная собственность. Если выйти из машины и убрать помеху, то потом могут последовать претензии, в том числе судебные, — рассказывает Александр.
С такими водителями работают наряды ДПС в сопровождении эвакуаторов. Поэтому можно с уверенностью сказать, что механизм борьбы с парковщиками в неположенных местах есть, схема работы с фурами, которую планируют применить власти на улицах Московской, Катукова и Стаханова, может встретить только одно препятствие — эвакуировать многотонный грузовик с закрытым номером достаточно проблематично.
Дальнейший маршрут экипажа оказался безрезультативным, даже вспомнился советский лозунг «Приветствуем дисциплинированных водителей». Однако отметим, что работают «фиксики» не впустую — с начала года в объективы «Парконов» попало 401 нарушение.
Пенсия
Александр
Газоны