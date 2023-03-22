Общество

сегодня, 14:41

Со стоянками грузовиков на улицах Московской, Катукова и Стаханова будут бороться «фиксики»

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#ПДД #организация дорожного движения #парковка
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Со стоянками грузовиков на улицах Московской, Катукова и Стаханова будут бороться «фиксики»

GOROD48 посмотрел на работу не сказочных персонажей и узнал, как нестандартно многие липецкие водители используют медицинские маски.

Уже в мае на улицах Московской, Катукова и Стаханова должны появиться дорожные знаки, запрещающие парковку. Новшество вызвано обращением начальника ОГИБДД УМВД России по Липецку Олега Володина, который указал на высокий аварийный потенциал этих улиц из-за оставленных в крайних правых полосах грузовиков и других автомобилей. 

Но когда знаки останавливали нарушителей? Поэтому за порядком после их установки с помощью передвижных комплексов будут следить инженеры отдела фотовидеофиксации правонарушений ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области». GOROD48 решил разобраться, как работают такие комплексы.

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Рядом с нашей редакцией припарковался ничем неприметный автомобиль. В нем кроме водителя сидел инженер отдела  фотовидеофиксации Александр — один из «фиксиков», как в  ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» называют работников этого отдела. В руках Александра прибор «Паркон» — камера с навигационным модулем. 

Программное обеспечение такой связки позволяет точно определять положение камеры во время фиксации нарушения, что потом помогает в судебных разбирательствах. Данные приборы записывают на флеш-накопитель, который после смены получают инспекторы ГИБДД для составления протоколов о нарушениях.

Именно Госавтоинспекция утверждает маршруты «фиксиков». К маршрутам прилагается проект организации дорожного движения, на котором отмечены все запрещающие остановку знаки. И, когда машина с «Парконом» подъезжает к такому месту, на аппарате высвечивается адрес.

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Первой такой точкой экипажа стал остановочный карман напротив Центрального рынка. Здесь часто фиксируются нарушения под знаком «Остановка запрещена». Да и в принципе, как говорит Александр, все места, по которым он перемещается, «намоленные». Вот и в этот раз в конце кармана стояли два автомобиля — они попали в объектив комплекса. После этого машина свернула на улицу 8 Марта и затем на Крайнюю.

— Мы ждем пять минут, и после этого вновь выезжаем на точку. Если автомобили все еще стоит, нарушение будет зафиксировано повторно. И на основании этого ГИБДД составит протокол, — объясняет Александр.

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Но в кармане спустя пять минут автомобилей не оказалось. Дальше маршрут экипажа лежал в сторону ТРЦ «Малибу». Здесь нарушителей не оказалось, и экипаж отправился в один из дворов военного городка. В районе домов №№33-35 по улице Терешковой ему  преградил путь легковой автомобиль — проезд узкий, просто так не разъехаться. После сигнала его водитель заехал на тротуар, чтобы пропустить встречную машину.

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— Естественно, в этом случае ничего фиксировать мы не будем. Тем более, водитель  сразу вернулся на проезжую часть. Сейчас здесь все стоят по правилам. Хотя в утреннее время нарушители бывают, — говорит Александр.

Да, экипажи отдела фиксируют также стоянку на пешеходных зонах, тротуарах и пешеходных переходах. Съемку они проводят даже в темное время суток — на итоговых кадрах все прекрасно видно.

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Регулярные выезды к детскому саду №78 на Колхозном проезде отбили желание устраивать здесь регулярную парковку.

Водители, попадавшие в поле зрения «Паркона», по наблюдениям работников отдела фотовидеофиксации,  делятся на две категории — тех, кто перестает нарушать, и тех, кто оставляет автомобили в неположенных  местах вопреки штрафам. Последние закрывают одну цифру на госномере, цепляют на номера медицинские маски, или вовсе их скручивают. 

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— Если номер закрыт, то мы не можем ничего сделать — автомобиль частная собственность. Если выйти из машины и убрать помеху, то потом могут последовать претензии, в том числе судебные, —  рассказывает Александр.

С такими водителями работают наряды ДПС в сопровождении эвакуаторов. Поэтому можно с уверенностью сказать, что механизм борьбы с парковщиками в неположенных местах есть, схема работы с фурами, которую планируют применить власти на улицах Московской, Катукова и Стаханова, может встретить только одно препятствие — эвакуировать многотонный грузовик с закрытым номером достаточно проблематично. 

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Дальнейший маршрут экипажа оказался безрезультативным, даже вспомнился советский лозунг «Приветствуем дисциплинированных водителей». Однако отметим, что работают «фиксики» не впустую — с начала года в объективы «Парконов» попало 401 нарушение.
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#ПДД #организация дорожного движения #парковка
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Комментарии (3)

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Пенсия

1 минуту назад
А когда наведут порядок с парковкой по улице механизаторов у бывшего суда там машины постоянно стоят вопреки знаку движение только для вешеходов
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Александр

3 минуты назад
Хорошо!!! Разработали "кнут". А когда же будет разработан план "пряника"!!??? Когда наши власти будут поощрять водителей за вождение водителем транспортного средства без нарушений??? Хотя бы раз в год по итогам вождения водителем за прошедший год за езду без нарушений... КОГДА!!!???
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Газоны

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Почему не наказывают за парковку на газонах?
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