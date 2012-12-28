Цены на бензин продолжили расти

После небольшой паузы цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе снова начали расти – стали дороже три из четырех наблюдаемых видов топлива.Цены на бензин за последнюю неделю выросли в Липецкой области на 0,1%. Стали дороже все три марки бензина, заметнее всего прибавил бензин премиальной марки — сразу 0,2%. Цены на дизтопливо остались на прежнем уровне. Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 10 по 16 июня.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 59,76 рубля за литр против 59,70 рубля неделей ранее. Так, на 0,1% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,46 рубля (на 9 июня — 56,40 рубля) и 61,52 рубля (неделей ранее — 61,48 рубля за литр) соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 выросла с 86,41 рубля за литр до 86,57 рубля (+0,2%). Стоимость дизельного топлива осталась прежней — 67,66 рубля за литр.