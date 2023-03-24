Происшествия

40 минут назад

На трассе Липецк-Хлевное рассыпаны тушки кур и соя, движение затруднено

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#авария #ДТП
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На трассе Липецк-Хлевное рассыпаны тушки кур и соя, движение затруднено

Рано утром столкнулись два грузовика.

Около трех часов утра 24 марта в Липецком районе на 41-м километре трассы Хлевное-Липецк у перевозившего сою грузовика «Вольво» из Белгородской области взорвалось колесо, фура снесла разделительное ограждение, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, перевозившим мясо кур. Вторым грузовиком управлял 66-летний водитель.

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В аварии пострадал 40-летний водитель «Вольво», он госпитализирован.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, движение на трассе затруднено, объезд рекомендован через село Боринское.
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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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10 минут назад
Перегруз?
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Animal planet.

10 минут назад
Курицу в приют для животных отвезите.
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Снесла курочка яичко

17 минут назад
а машина ограждение пробила.
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Оля

27 минут назад
Вот и автобусы рейсовые маршрутки в Липецке такие, все гремят, вибрация в салоне и дергаются при езде. Так и думай, что улетит на встречку.
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