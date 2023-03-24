На трассе Липецк-Хлевное рассыпаны тушки кур и соя, движение затруднено

Рано утром столкнулись два грузовика.

Около трех часов утра 24 марта в Липецком районе на 41-м километре трассы Хлевное-Липецк у перевозившего сою грузовика «Вольво» из Белгородской области взорвалось колесо, фура снесла разделительное ограждение, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, перевозившим мясо кур. Вторым грузовиком управлял 66-летний водитель.В аварии пострадал 40-летний водитель «Вольво», он госпитализирован.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, движение на трассе затруднено, объезд рекомендован через село Боринское.