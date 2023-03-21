Общество

56 минут назад

Липчане больше не увидят персональные декларации депутатов облсовета

11 597
#декларация #доходы
Липчане больше не увидят персональные декларации депутатов облсовета

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета  рекомендовал сессии принять решение об отказе от публикации деклараций депутатов.

Поправки, касающиеся деклараций о доходах, областной Совет принимает, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. 1 марта вступили в силу соответствующие изменения федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельных законодательных актов Российской Федерации».

Суть поправок в том, что теперь депутаты, работающие не на постоянной основе, будут сдавать декларации о доходах и расходах в комиссию облсовета по контролю над достоверностью сведений только при избрании, или в случае, если в течение года сделали покупку, превышающую доход членов семьи за три года. Депутаты, работающие на постоянной основе, продолжат сдавать декларации ежегодно.

Однако на официальном сайте областного Совета эти декларации публиковаться не будут. На сайте появится лишь обобщенная информация о том, сколько депутатов подали декларации.

Кроме того, в закон «О статусе депутата Липецкого областного Совета» добавлено еще одно основание для лишения депутата мандата: полугодичное отсутствие без уважительных причин на заседаниях комиссий и сессиях.
11 597
#декларация #доходы

Комментарии (11)

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Гость

3 минуты назад
Главное что бы люди не забывали про это когда очередные их выборы настанут
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Коба

3 минуты назад
Зарплаты ихние видимо настолько малы, что их скрыли, что бы не смешить людей.
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Сергей

25 минут назад
Когда опросы публикуют там тоже респонденты скрыты, возможно поэтому одобряют всё 81% а 84% счастливы ?
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Вообще то

28 минут назад
пропасть между …. и народом продолжает увеличиваться.
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А что толку от этих сказок?

34 минуты назад
А что мы там не видели? Машины 1945 года и у каждого скромное жильё 2-3 шка. Правдо земли у некоторых гектары и не обработанных.
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Патриот

40 минут назад
Ну вот, все как в цивилизованных странах.
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Николай

42 минуты назад
Правильно решили. Нечего народ злить.
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уже наступали на эти грабли...

46 минут назад
Из фильма "Кин-дза-дза":... "а правительство у нас на другой планете..!"..
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Маша

48 минут назад
Как далеки они от народа
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Елена

49 минут назад
Есть что скрывать?
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