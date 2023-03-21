Липчане больше не увидят персональные декларации депутатов облсовета

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению областного Совета рекомендовал сессии принять решение об отказе от публикации деклараций депутатов.

Поправки, касающиеся деклараций о доходах, областной Совет принимает, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. 1 марта вступили в силу соответствующие изменения федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельных законодательных актов Российской Федерации».



Суть поправок в том, что теперь депутаты, работающие не на постоянной основе, будут сдавать декларации о доходах и расходах в комиссию облсовета по контролю над достоверностью сведений только при избрании, или в случае, если в течение года сделали покупку, превышающую доход членов семьи за три года. Депутаты, работающие на постоянной основе, продолжат сдавать декларации ежегодно.



Однако на официальном сайте областного Совета эти декларации публиковаться не будут. На сайте появится лишь обобщенная информация о том, сколько депутатов подали декларации.



Кроме того, в закон «О статусе депутата Липецкого областного Совета» добавлено еще одно основание для лишения депутата мандата: полугодичное отсутствие без уважительных причин на заседаниях комиссий и сессиях.