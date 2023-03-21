Общество
сегодня, 14:49
Управляющую компанию «Порядок» снова оштрафовали на 250 000 рублей за беспорядок
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Но и прошлый штраф ещё не оплачен.
Мировой суд оштрафовал ООО УК «Порядок» в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по содержанию многоквартирного дома №44 по улице Западной. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ на юрлицо наложен штраф в 250 тысяч рублей.
Одновременно с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать УК устранить нарушения.
«Жильцы дома №44 по улице Западная неоднократно обращались в орган контроля в связи с ненадлежащим исполнением управляющей организацией обязанностей по его обслуживанию. По результатам рассмотрения этих жалоб Госжилинспекцией выданы предписания по обеспечению исправного состояния кровельного покрытия и поведению текущего ремонта мест общего пользования (обеспечить исправное состояние отделочного соя потолка и стен), сроки исполнения которых переносились. 14 июля прошлого года было выдано предписание в срок до 25 июля произвести окос и уборку придомовой территории. 22 июля в отношении ООО «Порядок» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого 25 октября управляющая организация была оштрафована на 250 000 рублей. В настоящее время этот штраф не оплачен, органом контроля возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Ранее выявленные нарушения не устранены», - отметили в прокуратуре.
20 декабря прошлого года во двор снова вышли с проверкой. В результате обнаружили, что на придомовой территории — бытовой мусор, входные ступени дали прокладку, на бетонном основании — сколы, освещение в подъездах отсутствует. На стенах лестничных клеток подъездов — сколы лакокрасочного покрытия и штукатурки, частично ответствует остекление оконных блоков лестничных маршей. На потолке и стенах пятых этажей — следы залития. Также заметили беспорядочное размещение и провисание электропроводов и проводов интернет-провайдеров, в общих туалетах и ванных — следы залитая и разрушения штукатурного слоя, в подвале складируется бытовой и строительный мусор.
За все эти нарушения на компанию и наложили штраф.
Фото - t.me/Prok48
Одновременно с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать УК устранить нарушения.
«Жильцы дома №44 по улице Западная неоднократно обращались в орган контроля в связи с ненадлежащим исполнением управляющей организацией обязанностей по его обслуживанию. По результатам рассмотрения этих жалоб Госжилинспекцией выданы предписания по обеспечению исправного состояния кровельного покрытия и поведению текущего ремонта мест общего пользования (обеспечить исправное состояние отделочного соя потолка и стен), сроки исполнения которых переносились. 14 июля прошлого года было выдано предписание в срок до 25 июля произвести окос и уборку придомовой территории. 22 июля в отношении ООО «Порядок» было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого 25 октября управляющая организация была оштрафована на 250 000 рублей. В настоящее время этот штраф не оплачен, органом контроля возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Ранее выявленные нарушения не устранены», - отметили в прокуратуре.
20 декабря прошлого года во двор снова вышли с проверкой. В результате обнаружили, что на придомовой территории — бытовой мусор, входные ступени дали прокладку, на бетонном основании — сколы, освещение в подъездах отсутствует. На стенах лестничных клеток подъездов — сколы лакокрасочного покрытия и штукатурки, частично ответствует остекление оконных блоков лестничных маршей. На потолке и стенах пятых этажей — следы залития. Также заметили беспорядочное размещение и провисание электропроводов и проводов интернет-провайдеров, в общих туалетах и ванных — следы залитая и разрушения штукатурного слоя, в подвале складируется бытовой и строительный мусор.
За все эти нарушения на компанию и наложили штраф.
Фото - t.me/Prok48
366