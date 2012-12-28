Водитель «ГАЗели» погиб в столкновении с «Мерседесом» в Становлянском районе

Авария произошла на альтернативном участке трассы «Дон».



Авария со смертельным исходом произошла на 338-м километре альтернативного участка трассы «Дон» в Становлянском районе.По предварительной версии 27-летний водитель «ГАЗели» выехал встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Мерседес» под управлением 56-летнего мужчины.— Водитель «ГАЗели» от полученных травм умер на месте происшествия, водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии уточняются, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.