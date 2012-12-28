От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
Происшествия
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сегодня, 15:34
Водитель «ГАЗели» погиб в столкновении с «Мерседесом» в Становлянском районе
Авария произошла на альтернативном участке трассы «Дон».
По предварительной версии 27-летний водитель «ГАЗели» выехал встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Мерседес» под управлением 56-летнего мужчины.
— Водитель «ГАЗели» от полученных травм умер на месте происшествия, водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии уточняются, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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