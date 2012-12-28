Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецку срочно нужен резервный источник питьевой воды
Общество
Областной оперштаб запретил публикацию информации о пролете БПЛА и нанесенном ими ущербе
Общество
Дело Олега Донских направлено в суд: ему вменяют девять эпизодов мошенничества
Происшествия
На дороге Липецк-Данков погиб 62-летний водитель «Шкоды»
Происшествия
18-летнюю девушку сбил поезд
Происшествия
Следком и полиция разбираются в конфликте в грязинском селе
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
На автостанции «Сокол» у провожающих требуют пропуск
Общество
Олегу Донских зачитывают обвинительное заключение
Происшествия
Дожди с грозами еще погостят в Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
На автостанции «Сокол» у провожающих требуют пропуск
Общество
Купание на Центральном пляже запрещено
Общество
18-летнюю девушку сбил поезд
Происшествия
43-летний липчанин в здании автовокзала оскорбил полицейского
Происшествия
Восьмилетний мальчик хотел получить игровую валюту и перевёл мошенникам 65 000 рублей
Происшествия
Похитители тонны зерна попались с поличным
Происшествия
Трёхлетняя девочка подцепила вирус и её парализовало: врачам удалось спасти ребёнка
Здоровье
От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
Экономика
37-летний липчанин стал учредителем двух фирм за 10 000 рублей
Происшествия
Водитель «ГАЗели» погиб в столкновении с «Мерседесом» в Становлянском районе
Происшествия
Читать все
Происшествия
819
сегодня, 15:34

Водитель «ГАЗели» погиб в столкновении с «Мерседесом» в Становлянском районе

Авария произошла на альтернативном участке трассы «Дон».

Авария со смертельным исходом произошла на 338-м километре альтернативного участка трассы «Дон» в Становлянском районе.

По предварительной версии 27-летний водитель «ГАЗели» выехал встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Мерседес» под управлением 56-летнего мужчины.

— Водитель «ГАЗели» от полученных травм умер на месте происшествия, водитель грузовика получил травмы различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии уточняются, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
ДТП
грузовик
0
6
3
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить