Общество

сегодня, 10:29

Мэрия Липецка собирается научить горожан чистоте

16 842
#благоустройство
3
Мэрия Липецка собирается научить горожан чистоте

Администрация города разрабатывает контент для социальной рекламы на тему старого лозунга: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»

В прошлом году на 1,5 тысячи субботников 45 тысяч жителей Липецка (данные мэрии) собрали 15 тысяч кубометров мусора и очистили 70 несанкционированных свалок. Завтра — первый общегородской субботник. «Чистый четверг», как назвали его в мэрии с оглядкой на грязинский опыт.

Субботники — это хорошо, но как сделать так, чтобы липчане не мусорили? На заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета спикер Евгения Фрай, вице-спикер Борис Понаморев и депутат Игорь Подзоров предложили председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николаю Дергунову задуматься над соответствующей социальной рекламой.

— В прошлом году из городского бюджета потрачено 20 миллионов рублей на вывоз мусора с незаконных свалок. Нужна социальная реклама о том, что эти деньги можно было потратить на что-то полезное. На уличное освещение, например, на детские площадки. Необходимо, чтобы это закрепилось в умах людей, — сказал Игорь Подзоров.

— Львиная доля этих 20 миллионов рублей потрачена на вывоз мусора со свалок, которые носят серый коммерческий характер. Поэтому на тех же местах свалки появляются снова, — добавил Борис Понаморев.

Председатель горсовета Евгения Фрай привела другой пример: середины дорог, двойные сплошные, засыпаны окурками, которые выбрасывают в окна водители. Это обстоятельство возмутило спикера: «Горожане требуют у городской администрации чистоты, а сами тут же и гадят».

Николай Дергунов согласился с тем, что услышал. Для того, чтобы стихийные свалки не возрождались, председатель департамента благоустройства видит два способа. Первый: установка крупногабаритных контейнеров для сбора мусора в тех местах, в которые горожане привыкли его выносить. Второй: оборудование мест незаконных свалок видеокамерами, записи которых позволят штрафовать виновных за нарушение Правил благоустройства Липецка. «Федеральное законодательство ужесточилось: штрафы за выбрасывание мусора выросли», — отметил Николай Дергунов.

В ответ на предложение о социальной рекламе Николай Дергунов сказал, что да, «нужно переформатировать сознание горожан, чтобы у липчан появилось ответственное отношение к чистоте». Он заметил, что мэрия уже разрабатывает соответствующую социальную рекламу.

В связи с этим вспоминается история восьмилетней давности, когда председатель департамента культуры администрации Липецка Виктория Якимович объявила войну мату. Виктория Якимович и ее заместитель Галина Белкина разработали проект: «Мы — за чистое слово», который должны были внедрить в детсадах и школах для того, чтобы «изменить среду обитания в нашем городе». Но прошло время, а «чистого слова» в Липецке не стало больше.
16 842
#благоустройство
3

Комментарии (16)

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МестныйЯ

4 минуты назад
Липчанин, никогда. Это для них проблемно, ведь помимо облагораживания газонов, придется и заборы делать, и бордюры с дорожками обновлять, восстанавливать кусты и газонную траву. Чего говорить, если даже сделать вечерний рейд по дворам и одарить "я тут живущих" автовладельцев пачкой штрафов (к ночи никто не оставит авто временно перед домом, как положено) - даже это сложно и никому не нужно.
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Koммунист

7 минут назад
Это Родина моя
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Автохам

13 минут назад
Липчанин, где ты газоны в Липецке видел?
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Гость

31 минуту назад
"а «чистого слова» в Липецке не стало больше." Зато есть прописи на чужом языке.
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Санитары ЛОПНБ

38 минут назад
Л-логика, мы уже выехали!
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Л-логика

48 минут назад
Субботник. В четверг. Санитаров в студию!
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Липчанин

50 минут назад
Когда любителей парковки на газонах начнут привлекать к ответственности?
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Сначало разберитесь с этим.

50 минут назад
Сначало надо с УК разобраться, мусорки переполнены из за нехватки контейнеров, было 8 контейнеров а стало 5,так же вывозят их 2 раза в неделю. Даже не убирают места под контейнерами, из за чего контейнера стоят от площадки на расстоянии в 2-4 метра. Бытовой мусор собирается так что даже в машину не умещается за раз вывести, отсюда он просто разлетается от ветра по территории. А рядом детские площадки и прочие сооружения.
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Ответ.

51 минуту назад
Уша, а мужики добавили соплей на асфальте! Женщины! Купите своим мужикам носовые платки! Посмотрите под ноги - это что за ужас…((((
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ё

54 минуты назад
Субботник - в четверг? Нонсенс!!!!
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