Мэрия Липецка собирается научить горожан чистоте

Администрация города разрабатывает контент для социальной рекламы на тему старого лозунга: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»





Субботники — это хорошо, но как сделать так, чтобы липчане не мусорили? На заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета спикер Евгения Фрай, вице-спикер Борис Понаморев и депутат Игорь Подзоров предложили председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николаю Дергунову задуматься над соответствующей социальной рекламой.



— В прошлом году из городского бюджета потрачено 20 миллионов рублей на вывоз мусора с незаконных свалок. Нужна социальная реклама о том, что эти деньги можно было потратить на что-то полезное. На уличное освещение, например, на детские площадки. Необходимо, чтобы это закрепилось в умах людей, — сказал Игорь Подзоров.



— Львиная доля этих 20 миллионов рублей потрачена на вывоз мусора со свалок, которые носят серый коммерческий характер. Поэтому на тех же местах свалки появляются снова, — добавил Борис Понаморев.



Председатель горсовета Евгения Фрай привела другой пример: середины дорог, двойные сплошные, засыпаны окурками, которые выбрасывают в окна водители. Это обстоятельство возмутило спикера: «Горожане требуют у городской администрации чистоты, а сами тут же и гадят».



Николай Дергунов согласился с тем, что услышал. Для того, чтобы стихийные свалки не возрождались, председатель департамента благоустройства видит два способа. Первый: установка крупногабаритных контейнеров для сбора мусора в тех местах, в которые горожане привыкли его выносить. Второй: оборудование мест незаконных свалок видеокамерами, записи которых позволят штрафовать виновных за нарушение Правил благоустройства Липецка. «Федеральное законодательство ужесточилось: штрафы за выбрасывание мусора выросли», — отметил Николай Дергунов.



В ответ на предложение о социальной рекламе Николай Дергунов сказал, что да, «нужно переформатировать сознание горожан, чтобы у липчан появилось ответственное отношение к чистоте». Он заметил, что мэрия уже разрабатывает соответствующую социальную рекламу.



В связи с этим вспоминается история восьмилетней давности, когда председатель департамента культуры администрации Липецка В прошлом году на 1,5 тысячи субботников 45 тысяч жителей Липецка (данные мэрии) собрали 15 тысяч кубометров мусора и очистили 70 несанкционированных свалок. Завтра — первый общегородской субботник. «Чистый четверг» , как назвали его в мэрии с оглядкой на грязинский опыт.Субботники — это хорошо, но как сделать так, чтобы липчане не мусорили? На заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета спикер Евгения Фрай, вице-спикер Борис Понаморев и депутат Игорь Подзоров предложили председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николаю Дергунову задуматься над соответствующей социальной рекламой.— В прошлом году из городского бюджета потрачено 20 миллионов рублей на вывоз мусора с незаконных свалок. Нужна социальная реклама о том, что эти деньги можно было потратить на что-то полезное. На уличное освещение, например, на детские площадки. Необходимо, чтобы это закрепилось в умах людей, — сказал Игорь Подзоров.— Львиная доля этих 20 миллионов рублей потрачена на вывоз мусора со свалок, которые носят серый коммерческий характер. Поэтому на тех же местах свалки появляются снова, — добавил Борис Понаморев.Председатель горсовета Евгения Фрай привела другой пример: середины дорог, двойные сплошные, засыпаны окурками, которые выбрасывают в окна водители. Это обстоятельство возмутило спикера: «Горожане требуют у городской администрации чистоты, а сами тут же и гадят».Николай Дергунов согласился с тем, что услышал. Для того, чтобы стихийные свалки не возрождались, председатель департамента благоустройства видит два способа. Первый: установка крупногабаритных контейнеров для сбора мусора в тех местах, в которые горожане привыкли его выносить. Второй: оборудование мест незаконных свалок видеокамерами, записи которых позволят штрафовать виновных за нарушение Правил благоустройства Липецка. «Федеральное законодательство ужесточилось: штрафы за выбрасывание мусора выросли», — отметил Николай Дергунов.В ответ на предложение о социальной рекламе Николай Дергунов сказал, что да, «нужно переформатировать сознание горожан, чтобы у липчан появилось ответственное отношение к чистоте». Он заметил, что мэрия уже разрабатывает соответствующую социальную рекламу.В связи с этим вспоминается история восьмилетней давности, когда председатель департамента культуры администрации Липецка Виктория Якимович объявила войну мату . Виктория Якимович и ее заместитель Галина Белкина разработали проект: «Мы — за чистое слово», который должны были внедрить в детсадах и школах для того, чтобы «изменить среду обитания в нашем городе». Но прошло время, а «чистого слова» в Липецке не стало больше.