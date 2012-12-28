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сегодня, 13:40
8
18-летнюю девушку сбил поезд
Сегодня утром в Усманском районе поезд сбил 18-летнюю девушку. Она погибла.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что начали проверку по факту случившегося.
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Комментарии (8)
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сергей
6 минут назад
В ушах наушники.Взгляд в телефон. Поезд не заметить. Как так
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Андрей
10 минут назад
Говорят суицыд. И ее сбила электричка ехавшая из ельца
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King
11 минут назад
Как страшно, когда гибнут молодые.
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Никита
36 минут назад
Меня чуть не сбил поезд на товарном проезде рядом с гаражами, я был трезвый но слушал музыку очень испугался.
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Ну
40 минут назад
Как всегда, суицид
Ответить
Может
45 минут назад
Тампексы в ушах были,вся молодёжь сейчас как инопланетяне в наушниках ходют.Соболезнование семье.
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Вася
23 минуты назад
Может. Но и наше поколение 80-х в них ходило
Ответить
А мы
6 минут назад
Может. Но и наше поколение 80-х в них ходило
Работали!
Ответить
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Комментарии (8)