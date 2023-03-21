Во время паводка в Добровском районе утонул мужчина

По словам очевидцев, мужчина пытался перейти затопленный участок вброд, но глубина оказалась слишком большой.

В Липецкой области проводится доследственная проверка по факту смерти 58-летнего мужчины, тело которого с признаками утопления обнаружено утром 20 марта на затопленном участке в районе улицы Октябрьская в селе Ратчино Добровского района.«Для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Участок земли, где погиб мужчина, затоплен в результате разлива реки Становая Ряса. По словам очевидцев, погибший пытался его перейти вброд, но глубина оказалась больше метра. Опрашиваются очевидцы произошедшего, выясняются все обстоятельства смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.