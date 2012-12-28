Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей

Сегодня, 20 июня, 18-летняя девушка погибла под поездом, в селе Синявка во время ссоры пустили в ход пневматический пистолет и кирпич, и в Правобережном суде начался процесс над Олегом Донских.