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Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей
Общество
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51 минуту назад
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Липецкая вечЁрка: погибшая под поездом, разборки с пистолетом и афера на 2,5 миллиарда рублей
Сегодня, 20 июня, 18-летняя девушка погибла под поездом, в селе Синявка во время ссоры пустили в ход пневматический пистолет и кирпич, и в Правобережном суде начался процесс над Олегом Донских.
«Меня чуть не сбил поезд на Товарном проезде рядом с гаражами, я был трезвый, но слушал музыку, очень испугался», — рассказала Никита.
В селе Синявка Грязинского района 16-летний парень всутпился за шестилетнего брата, которого обидели «представители семьи цыганской народности», так рассказали в региональном Следкоме.
Стычку сняли на видео. На нем видно, как юноша и девушка спорят с группой женщин и подростков. В какой-то момент звучит щелчок, похожий на выстрел из пневматического оружия, а в голову парня летит кирпич.
И еще об одном конфликте. В сентябре прошлого года 43-летний гражданин появился на автовокзале «Липецк» в пьяном виде.
Его препроводили в комнату полиции, чтобы составить административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а там выяснилось, что за мужчиной числится ещё и долг по алиментам. Началась перепалка, во время которой липчанин нецензурно оскорбил полицейского.
Суд оштрафовал дебошира на 10 000 рублей.
«Ну наказали так наказали! Смешное наказание ведет к вседозволенности!», — считает Эх.
Сегодня в Правобережном суде Липецка начался процесс по делу бывшего начальника областного управления сельского хозяйства и чиновника Минсельхоза России Олега Донских.
Его обвиняют в девяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, вменяют серию афер с ущербом более 2,5 миллиарда рублей.
В ходе предварительного следствия установлено, что с 2007 по 2009 год он, вместе с сообщниками через подконтрольные им фирмы похитил кредиты, выданные АО «Россельхозбанк». Кроме того, участники группы завладели средствами, полученными от «Росагролизинга» для строительства в Липецкой области спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Соучастники преступления — липецкие бизнесмены Игорь Коняхин и Сергей Бурдовский — задержаны и в 2017 году и уже осуждены: на 9 лет и 11,5 года заключения.
Комментаторы GOROD48 почему-то не верят в то, что фигурант получит суровый срок.
«На 500 рублей оштрафуют», — считает Колян.
«Три года условно, или дело закрыто по истечении сроков давности, учитесь любители шоколадки тырить», — выдвинул свою версию Макс.
«Верхушка живёт припеваючи в Дубае, а этого подвела самоуверенность в своей не прикасаемости и безнаказанности», — написала Правда.
Завтра ожидаются грозы и от +17 до +19 градусов.
Пока не очень актуально, тем не менее обратите внимание, санитарные врачи запретили купание на Центральном пляже с 20 июня . Причина такая же, как всегда — последние пробы воды из реки Воронеж не соответствуют требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям. При этом Центральный пляж был единственным в Липецке, где в начале лета вода была чистой.
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