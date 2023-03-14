Общество

41 минуту назад

Водитель выгнал школьника из автобуса из-за неоплаченного проезда

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#общественный транспорт
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Водитель выгнал школьника из автобуса из-за неоплаченного проезда

Мальчик замешкался с оплатой.

В полиции рассказали подробности конфликта в автобусе, который случился накануне в Ельце. Мать 12-летнего мальчика описала ситуацию в заявлении.

После школы мальчик собирался сесть в автобус № 20. Но у передней двери было много людей, поэтому он зашел через заднюю. А там замешкался с оплатой, чем, по всей видимости, вызвал гнев водителя автобуса. По утверждению матери школьника, водитель схватил ее ребёнка за воротник и вышвырнул из автобуса. Мальчик споткнулся и повредил ногу, к тому же оказался в луже. Пассажиры помогли ему вернуться в автобус. 

Дома мальчик рассказал о произошедшем матери. Она сначала отвела его в медпункт, а потом отправилась полицию. 

Напомним, мэр Ельца Евгений Боровских пообещал, что произошедшее не останется безнаказанным для водителя.
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#общественный транспорт
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