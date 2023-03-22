Общество
9 минут назад
Липчане протоптали через кустарник свежеблагоустроенного сквера привычные дорожки
Кустарник в сквере на улице Филипченко ограждал выход на проезжую часть. Горожане не смогли отказаться от привычных путей.
В недавно благоустроенном сквере на улице Филипченко горожане протоптали по кустарникам привычные дорожки, а чтобы не испачкаться в грязи, набросали доски.
Сквер благоустроен в прошлом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За его обновление сами липчане тогда и проголосовали. До благоустройства сквер можно было пересечь чуть ли не по десятку дорожек, после обновления их осталось четыре.
Прежние дорожки, продолжавшие выходы из дворов, были засажены кустарником. Горожане проторили по нему проходы вновь.
Как говорят в мэрии, до утверждения проекта благоустройства сквера архитекторы, дорожники и сотрудники ГИБДД обсуждали устройство переходов по натоптанным тропам, но организовать пешеходные переходы к ним по правилам безопасного дорожного движения оказалось невозможно. Чтобы ограничить выход на дорогу и были высажены кустарники, которые еще и защищали улицу от пыли и очищали воздух.
Напомним, в прошлом году в сквере обустроили пешеходные дорожки, вдоль них были установлены фонари, лавочки и урны, смонтировано видеонаблюдение. Компания, которая занималась благоустройством сквера, не раз попадала в поле зрения проверяющих. Сначала подрядчик решил сэкономить и вывез грунт из сквера прямо в Каменный лог, а потом затянул работу, за что был оштрафован.
Сквер благоустроен в прошлом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За его обновление сами липчане тогда и проголосовали. До благоустройства сквер можно было пересечь чуть ли не по десятку дорожек, после обновления их осталось четыре.
Прежние дорожки, продолжавшие выходы из дворов, были засажены кустарником. Горожане проторили по нему проходы вновь.
Как говорят в мэрии, до утверждения проекта благоустройства сквера архитекторы, дорожники и сотрудники ГИБДД обсуждали устройство переходов по натоптанным тропам, но организовать пешеходные переходы к ним по правилам безопасного дорожного движения оказалось невозможно. Чтобы ограничить выход на дорогу и были высажены кустарники, которые еще и защищали улицу от пыли и очищали воздух.
Напомним, в прошлом году в сквере обустроили пешеходные дорожки, вдоль них были установлены фонари, лавочки и урны, смонтировано видеонаблюдение. Компания, которая занималась благоустройством сквера, не раз попадала в поле зрения проверяющих. Сначала подрядчик решил сэкономить и вывез грунт из сквера прямо в Каменный лог, а потом затянул работу, за что был оштрафован.