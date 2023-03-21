Общество

49 минут назад

Угроза паводка в Липецке сошла на нет

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#паводок
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Угроза паводка в Липецке сошла на нет

В управлении по делам ГО и ЧС мэрии не видят никакой опасности для горожан.

Заместитель руководителя городского управления по делам ГО и ЧС Юрий Рыбкин сообщил депутатам Липецкого горсовета о том, что пик паводка пройден, и что никакой угрозы имуществу горожан нет:

– В реке Воронеж вода поднялась выше нуля на 89 сантиметров. Это среднее многолетнее значение для реки в ее разлив. Опасным мы считаем уровень подъема воды в реке на 105 сантиметров от нуля. Только при таких обстоятельствах возможно подтопление 900 частных домов, в которых живут ем около трех тысяч человек.

Как всегда, перед паводком в мэрии была создана группировка сил и средств числом 357 человек и 119 единиц техники, из которых 13 лодок. На случай ЧП создан запас силикатного кирпича количеством 15 000 штук, 10 тонн цемента, 300 тонн песка. На базе учреждений культуры и образования подготовлено девять пунктов временного размещения населения общей вместимостью до 4800 человек. Ежедневный мониторинг критических мест наиболее подверженных подтоплению с использованием видеосъемок с квадрокоптера свидетельствуют о том, что пик паводка в Липецке пройден.

– Опасности прихода большой воды нет? – на всякий случай спросил Юрий Рыбкина председатель комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Александр Афанасьев.

– Если будут сильные осадки, то возможны локальные подтопления вдоль реки Воронеж, поселка Заречье, района спиртзавода, улицы 20 партсъезда, – ответил заместитель руководителя городского управления по делам ГО и ЧС.
229
#паводок
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