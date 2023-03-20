Общество

19 минут назад

«Женщина ударила моего сына по лицу, дала подзатыльник и выбросила шапку»

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#конфликт #парк Победы
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В инциденте сейчас разбирается полиция.

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Липчанка Евгения Голубкова рассказала GOROD48 о происшествии, которое случилось накануне в парке Победы. Ее 12-летний сын вместе с троюродным братом поехал покататься на скейт-площадку. На аллее парка сын, катясь на самокате, зацепил плечом женщину, так неудачно, что они вместе упали. По словам матери, сын начал извиняться, а липчанка ударила его по лицу, дала подзатыльник и выбросила шапку.

Когда ребята пришли домой, сын рассказал Евгении о случившемся. Часть конфликта на видео записал брат подростка. Женщина написала заявление в полицию.

— По данному факту вчера поступило заявление в отдел полиции № 7. В ведомстве проведут проверку и дадут оценку действиям всех участников инцидента, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#конфликт #парк Победы
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Комментарии (6)

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Отец

4 минуты назад
И правильно , что самокатчику дала по ушам.
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Дядя Ваня

6 минут назад
!!!, я на Вас хотел бы посмотреть в такой же ситуации - тетка в себя приходила от испуга, а может быть, и боли. Маме еще бы надавать, чтобы за чадом следила, а не в ТВ пялилась.
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48

10 минут назад
Я просто в шоке. А может мало дала??? Ведь тут речь идет о трековом самокате! Кто не знает - это швелер весом 8 кг с маленькими колесам.
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!!!

14 минут назад
Люди, что с вами происходит?!!! Вы совсем человеческий облик потеряли? Ну поругалась, ну отчитала, но зачем грань-то переходить? А вы, родители, вы когда воспитанием своих отпрысков будете заниматься?!
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