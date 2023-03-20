Общество
19 минут назад
«Женщина ударила моего сына по лицу, дала подзатыльник и выбросила шапку»
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В инциденте сейчас разбирается полиция.
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Липчанка Евгения Голубкова рассказала GOROD48 о происшествии, которое случилось накануне в парке Победы. Ее 12-летний сын вместе с троюродным братом поехал покататься на скейт-площадку. На аллее парка сын, катясь на самокате, зацепил плечом женщину, так неудачно, что они вместе упали. По словам матери, сын начал извиняться, а липчанка ударила его по лицу, дала подзатыльник и выбросила шапку.
Когда ребята пришли домой, сын рассказал Евгении о случившемся. Часть конфликта на видео записал брат подростка. Женщина написала заявление в полицию.
— По данному факту вчера поступило заявление в отдел полиции № 7. В ведомстве проведут проверку и дадут оценку действиям всех участников инцидента, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Когда ребята пришли домой, сын рассказал Евгении о случившемся. Часть конфликта на видео записал брат подростка. Женщина написала заявление в полицию.
— По данному факту вчера поступило заявление в отдел полиции № 7. В ведомстве проведут проверку и дадут оценку действиям всех участников инцидента, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
5 518
Отец
Дядя Ваня
48
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