Происшествия

20 минут назад

Три протокола и опасность попасть под машину не пугают 39-летнюю женщину

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#ПДД #нарушение #попрошайка
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Три протокола и опасность попасть под машину не пугают 39-летнюю женщину

Штрафы она не платит.

Напомним, 20 марта мы рассказали, что в Липецке снова появились попрошайки: женщина на инвалидной коляске и с иконой на груди просила у водителей деньги на проезжей части кольца Трубного завода. Водители возмущаются: это создаёт аварийноопасную ситуацию на дороге. Позже эту же женщину замечали на дорогах и в других частях города.

Как выяснил GOROD48, женщина, о которой идёт речь, не является лицом без определённого места жительства, она из Челябинска и ей 39 лет.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступали сообщения от водителей о попрошайке на дороге. Женщину доставляли в полицию. На неё составлены уже три протокола за административные правонарушения: два протокола по статье 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» и один по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» — выписанные административные штрафы она не оплачивает в срок.

Санкция статьи 12.29 КоАП РФ — предупреждение или штраф в 500 рублей. Санкция статьи 20.25 КоАП РФ — двукратный размер суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Но пока штрафы и возможность ареста женщину не пугают: сегодня она снова была замечена посередине проезжей части.

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В полиции пояснили, что составлять протоколы за нарушение правил дорожного движения на нарушителей-попрошаек на проезжей части, теоретически, можно хоть каждый день, если на это будут жалобы со стороны водителей.
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#ПДД #нарушение #попрошайка
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Комментарии (5)

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Внушаемый

5 минут назад
Сейчас такое интенсивное движение на дорогах ,что ее нахождение на дорогах опасно ! Если она с Челябинска -туда ее и отвезти и решить проблему !
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Если будут жалобы?

7 минут назад
А свою работу выполнять не надо?
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Олег

7 минут назад
Они только водил могут обдирать
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Алкан лтз

11 минут назад
Пусть штрафуют она задень отобьёт этот штраф
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А полиция не пробовала??

13 минут назад
Найти того кто систематически ее заставляет выходить на такой заработок . Ну неужели ей самой это нужно у нее пособие есть . просто кому то проще отписки и штрафы писать чем разобраться.
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