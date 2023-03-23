Происшествия
20 минут назад
Три протокола и опасность попасть под машину не пугают 39-летнюю женщину
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Штрафы она не платит.
Напомним, 20 марта мы рассказали, что в Липецке снова появились попрошайки: женщина на инвалидной коляске и с иконой на груди просила у водителей деньги на проезжей части кольца Трубного завода. Водители возмущаются: это создаёт аварийноопасную ситуацию на дороге. Позже эту же женщину замечали на дорогах и в других частях города.
Как выяснил GOROD48, женщина, о которой идёт речь, не является лицом без определённого места жительства, она из Челябинска и ей 39 лет.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступали сообщения от водителей о попрошайке на дороге. Женщину доставляли в полицию. На неё составлены уже три протокола за административные правонарушения: два протокола по статье 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» и один по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» — выписанные административные штрафы она не оплачивает в срок.
Санкция статьи 12.29 КоАП РФ — предупреждение или штраф в 500 рублей. Санкция статьи 20.25 КоАП РФ — двукратный размер суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Но пока штрафы и возможность ареста женщину не пугают: сегодня она снова была замечена посередине проезжей части.
В полиции пояснили, что составлять протоколы за нарушение правил дорожного движения на нарушителей-попрошаек на проезжей части, теоретически, можно хоть каждый день, если на это будут жалобы со стороны водителей.
Как выяснил GOROD48, женщина, о которой идёт речь, не является лицом без определённого места жительства, она из Челябинска и ей 39 лет.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступали сообщения от водителей о попрошайке на дороге. Женщину доставляли в полицию. На неё составлены уже три протокола за административные правонарушения: два протокола по статье 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» и один по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» — выписанные административные штрафы она не оплачивает в срок.
Санкция статьи 12.29 КоАП РФ — предупреждение или штраф в 500 рублей. Санкция статьи 20.25 КоАП РФ — двукратный размер суммы неуплаченного штрафа, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Но пока штрафы и возможность ареста женщину не пугают: сегодня она снова была замечена посередине проезжей части.
В полиции пояснили, что составлять протоколы за нарушение правил дорожного движения на нарушителей-попрошаек на проезжей части, теоретически, можно хоть каждый день, если на это будут жалобы со стороны водителей.
5 338
Внушаемый
Если будут жалобы?
Олег
Алкан лтз
А полиция не пробовала??