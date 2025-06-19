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От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
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17 минут назад
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От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025

Соглашения о многомиллиардных вложениях в развитие экономики региона подписаны делегацией Липецкой области на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум, проходящий с 18 по 21 июня, собрал на одной площадке более 20 тысяч представителей почти 140 стран и территорий. 

Липецкая область традиционно принимает участие в работе форума, ее делегацию возглавляет губернатор Игорь Артамонов. Работа на площадках ПЭМФ-2025 оказалась плодотворной – за два дня подписан ряд соглашений об инвестиционных проектах, сотрудничестве с банковскими сообществами, о партнерстве с регионами, автономными некоммерческими организациями в сфере социально-экономического развития. Регион также представил на стратегических сессиях уже действующие проекты по внедрению ИИ, инициировал идею проекта по созданию системы здорового питания для дошкольников и школьников. 

«У нас ряд важных для региона соглашений — всего их будет около 20, на миллиарды инвестиций. Деловые встречи, стратегические сессии — обязательно в программе. ПМЭФ – это же не только про материальные вложения, но и про то, что еще мы можем сделать для наших жителей. Это про инвестиции в качество жизни», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

Промышленное развитие

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- Липецкая трубная компания «Свободный сокол» построит новый комплекс центробежного литья для производства труб больших диаметров (до 1200 мм) из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). Документ подписали заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов и президент ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол» Игорь Ефремов. 380 миллионов рублей инвестиций и 120 рабочих мест — предполагается, что сокольские трубы начнут замещать зарубежные аналоги уже к концу 2025 года. 

- Полиакриловые и эпоксиакрилатные лаки будут производить на ОЭЗ «Липецк» — аналогов продукции, которую планирует запустить ООО «Прайм Топ Специальные Покрытия» на территории грязинского участка ОЭЗ «Липецк», в России сегодня нет. Полиакриловый лак используется в качестве добавки в производстве лакокрасочных материалов, а эпоксиакрилатный лак — как покрытие для жестяной и алюминиевой упаковки и тары. Инвестиции в проект составят 1,3 миллиарда рублей. Начало производства предполагается в два этапа — в четвертом квартале 2026 года и четвертом квартале 2027 года. Реализация проекта позволит создать в ОЭЗ 80 рабочих мест. 

- Еще одним резидентом  ОЭЗ «Липецк» станет компания «Изоляционные технологии». Она инвестирует  6,3 миллиарда рублей  в завод по производству битумно-полимерной гидроизоляции, утеплителя, композитной мембраны, базальтового утеплителя – востребованных в строительстве. Первую очередь завода запустят уже в четвертом квартале 2026 года, выход на полную мощность — к 2030-му. Будут созданы 180 рабочих мест. 

- Компания «НЭК» на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» запустит проект по локализации производства КРУЭ (комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией), которые имеют критическое значение для энергетической безопасности России. Будет создано 200 рабочих мест. Завод планируют ввести в эксплуатацию до конца 2027 года. «Этот проект особенно важен в условиях текущих вызовов — мы вносим вклад в технологический суверенитет страны, одновременно развивая промышленный потенциал региона», — отметил Игорь Артамонов. 

- ООО «СР Полимер» построит на Грязинском участке ОЭЗ «Липецк» предприятие по производству полимерных упаковочных изделий медицинского и промышленного назначения. Инвестиции в проект составят 255 млн. рублей, производство планируется запустить в 2027 году с выходом на проектную мощность в 2031 году. На предприятии будет создано более 30 рабочих мест. 

АПК

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- Один из лидеров отечественного рынка семян и средств защиты растений ГК «Агротек» построит вторую очередь селекционно-семеноводческого комплекса по производству семян подсолнечника, кукурузы, сои и гороха. Предприятие было запущено в феврале 2025 года. Общий объем инвестиций с учетом новых вложений составит три миллиарда рублей.

- Компания «ТК «Сибирь» построит к 2027 году в Елецком районе тепличный комплекс для выращивания цветов. Объем инвестиций составит 13,5 миллиарда рублей. Будет создано более 200 новых рабочих мест. Предполагается, что производительность комплекса составит семь млн цветов в год. 
Бизнес и финансы

- Альфа-банк будет внедрять на территории Липецкой области современные банковские технологии и банковскую инфраструктуру, участвовать в реализации социально значимых и инфраструктурных проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Планируется участие банка в реализации инвестиционных программ и проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона, а также в совершенствовании программы кредитования и обеспечении широким спектром высококачественных банковских услуг организаций и населения. 

- Липецкая область начинает сотрудничество с АНО «Общественный капитал» и Агентством стратегических инициатив. Наша область войдет в число пилотных регионов, где будут отработаны единые механизмы оценки нефинансовых показателей компаний: вклад предпринимателей в достижение национальных целей развития страны.

Трудовые ресурсы

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- Соглашение о сотрудничестве между Липецкой областью и компанией HeadHunter, которая является платформой онлайн-рекрутинга в России, предусматривает развитие совместных инициатив в сфере трудовых ресурсов, технологий и экспертного взаимодействия. Обмен опытом и передовыми методиками в области управления персоналом, цифровизации процессов подбора кадров и развития регионального рынка труда — в зоне особого внимания. 

- Игорь Артамонов подписал соглашение о сотрудничестве с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Соглашение предполагает создание условий для подготовки квалифицированных кадров и прямого выхода липецких научных разработок в реальный сектор экономики. 

«Хотим удерживать талантливую молодежь в регионе, предлагая им современные образовательные программы и перспективы для профессионального роста. Это критически важно для технологического суверенитета наших предприятий в условиях современных вызовов», — заявил губернатор.

Туризм и сохранение исторического наследия

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- Две путевые гостиницы с комфортными условиями для кратковременного проживания автотуристов появятся в Липецкой области: соглашение об их строительстве подписали вице-губернатор региона Сергей Курбатов и генеральный директор ООО «ТриА Девелопмент» Константин Гусельников. Инвестиции в строительство «3А Липецк» и «3А Елец» составят в совокупности 480 миллионов рублей. Ввести в эксплуатацию эти комплексы планируется в 2026-2027 годах.

«Развитие туристической инфраструктуры – важный приоритет для нашего региона, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
— Строительство двух современных дорожных гостиниц отвечает запросам времени и потребностям путешественников». 

- Резидент ОЭЗ «Липецк» ООО «Петэксперт», которой принадлежит завод по производству кормов для домашних животных, намерено заняться реставрацией исторических объектов Ельца для их сохранения. В Ельце сохранилось 60% исторических построек XVIII-XIX веков. Деятельность компании в рамках соглашения позволит воссоздать эти постройки и организовать возможности для изучения истории, архитектуры и культуры Липецкой области. 

- На ПМЭФ подписано соглашение с АО «Липецккурорт». 6 млрд рублей будет вложено инвестором в реконструкцию курортного комплекса на границе Нижнего парка.

В рамках реконструкции планируется создание автоматизированного медицинского блока, установка современного оборудования для диагностики и физиотерапии. Все, от оснащения номеров до каждого медицинского кабинета, будет отвечать самым высоким стандартам санаторно-курортного отдыха.
Завершиться реконструкция комплекса «Липецккурорт» должна в 2029 году. Будет создано 500 рабочих мест.

Социальное и культурное партнерство

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- Липецкая область и Гродненская область республики Беларусь будут развивать торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество. План мероприятий на 2025-2028 годы подписали министр промышленности, инвестиций и науки Липецкой области Евгения Локтионова и председатель комитета экономики Гродненского областного исполнительного комитета Александр Комендант.

- Липецк и Севастополь стали ближе – соглашение о сотрудничестве между правительством Липецкой области и правительством Севастополя скрепили подписями губернаторы Игорь Артамонов и Михаил Развожаев. Среди ключевых направлений сотрудничества — торгово-экономическая и инвестиционная деятельность, создание благоприятных условий для бизнеса, совместные проекты. В отрасли сельского хозяйства планируется обмен технологиями, увеличение товарооборота между Липецкой областью и Севастополем. Отдельное внимание сфере туризма. «Уверен, что это партнёрство принесёт конкретные результаты в экономике, социальной сфере и укрепит связи между нашими жителями», — отметил Игорь Артамонов. 

На форуме стало известно, что Липецкая область улучшила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв восьмое место. Годом ранее регион находился на девятой строчке рейтинга. В 2023-м — на 15 месте.

Также Липецкая область признана субъектом-лидером по направлению: «Защита бизнеса».

Фото пресс-службы правительства Липецкой области

ПМЭФ
инвестиции
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Комментарии (1)

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65+
1 минуту назад
В следующем году минимальную зарплата будет 27 000 а когда минимальная пенсия будет на таком же уровне 27 000 р .
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