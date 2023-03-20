Происшествия

50 минут назад

65-летняя ельчанка перевела на «безопасные счета» мошенников три миллиона рублей

3 360
#мошенничество
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65-летняя ельчанка перевела на «безопасные счета» мошенников три миллиона рублей

За три мошенники выманили у жителей Липецкой области 9,5 миллионов рублей.

65-летнюю ельчанку испугали тем, что мошенники пытаются оформить на неё кредит. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, пытаясь отменить эту операцию, женщина с 11 по 16 марта перевела 3 миллиона рублей на «безопасные счета».

При этом пенсионерка уже второй раз попалась на удочку мошенников: в начале марта мошенники обманули женщину на 150 000 рублей, представившись по телефону техническим сотрудником МФЦ.

ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Житель Грязинского района лишился 2,4 миллиона рублей. 10 марта ему по мессенджеру позвонили под видом сотрудника ФСБ. Потерпевший согласился помочь вычислить преступников. Потом последовал звонок от девушки из «Центробанка», и по её указанию мужчина перечислил на «безопасный счёт» 900 000 рублей - это были собственные средства мужчины.

Через некоторое время грязинцу сообщили, что на его имя оформили кредит и посоветовали взять займ на 1,5 миллиона рублей. Мужчина взял один кредит на 200 000 рублей в Грязях и ещё на 1,3 миллиона рублей в Липецке, куда такси ему вызвала «сотрудница банка». Деньги перевёл мошенникам. 

17 марта жителя Грязинского района хотели обмануть снова, сообщив, что его автомобиль пытаются отдать под залог, чтобы оформить микрозайм. Но на этот раз потерпевший не захотел продолжать общение и закончил разговор с мошенниками.
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#мошенничество
1

Комментарии (3)

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1

11 минут назад
Деньги должны работать
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М.Х.П

35 минут назад
А, у этой женщины, ещё деньги остались, пусть мне переведут хотя-бы пол лимона, я ей буду ооочень благодарен. Телефон дам попозже.
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Пессимист

37 минут назад
Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки, какое небо голубое....
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