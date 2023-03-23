23 минуты назад
С остановок на проспекте Победы отвалилась облицовочная плитка
По гарантии ремонт выполнит столичная подрядная организация, которая реконструировала эту транспортную магистраль в 2019-2020 годах.
- К восстановительным работам на проспекте Победы приступят, когда установятся среднесуточные температуры не ниже 8 градусов тепла. Работы выполнит подрядчик в рамках своих гарантийных обязательств, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Напомним, что проспект Победы транспортная компания «Руслан-1» реконструировала по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019-2020 годах. Подряд обошелся в 1,1 млрд рублей. Еще до момента передачи объекта на баланс муниципалитета к качеству работ у заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», возникли претензии. За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатили 60 миллионов рублей и вынудили исправлять выявленные недостатки.
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