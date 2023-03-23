Общество

23 минуты назад

С остановок на проспекте Победы отвалилась облицовочная плитка

1 241
#проспект Победы
С остановок на проспекте Победы отвалилась облицовочная плитка

По гарантии ремонт выполнит столичная подрядная организация, которая реконструировала эту транспортную магистраль в 2019-2020 годах.

На остановках на проспекте Победы отвалилась облицовочная плитка. Она была уложена в 2019 году во время первого этапа реконструкции проспекта Победы столичной компанией ООО ТК «Руслан-1», когда под замену попало дорожное полотно и тротуары от автовокзала до памятника Танкистам.

7b5a91b4-911e-4d0f-92d6-1ca24633d554.jpg

ca883bc2-a07c-4a1b-a3da-83adebb058d6.jpg

- К восстановительным работам на проспекте Победы приступят, когда установятся среднесуточные температуры не ниже 8 градусов тепла. Работы выполнит подрядчик в рамках своих гарантийных обязательств, - сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Напомним, что проспект Победы транспортная компания «Руслан-1» реконструировала по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019-2020 годах. Подряд обошелся в 1,1 млрд рублей. Еще до момента передачи объекта на баланс муниципалитета к качеству работ у заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка», возникли претензии. За брак на проспекте Победы подрядчику не доплатили 60 миллионов рублей и вынудили исправлять выявленные недостатки. 
1 241
#проспект Победы

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Guest

7 минут назад
Эта плитка уже 3 года лежит, надо уже полностью менять
ответить

Еще в рубрике

Сегодня в Липецке: новое большое отключение воды, победить туберкулез и самый поющий спектакль
#Сегодня в Липецке
3
Сегодня в Липецке: новое большое отключение воды, победить туберкулез и самый поющий спектакль

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: центр реабилитации в роддоме, расширение кладбищ и неудачное благоустройство
#вечерка #центр реабилитации #роддом
13
Липецкая вечЁрка: центр реабилитации в роддоме, расширение кладбищ и неудачное благоустройство

вчера, 20:23

Общество
В районах Дикого и Сырского отключат холодную воду
#отключения
1
В районах Дикого и Сырского отключат холодную воду

вчера, 17:45

Общество
Администрацию Грязей обязали снести многоквартирный дом
#ЖКХ
5
Администрацию Грязей обязали снести многоквартирный дом

вчера, 17:44

Общество
Со стоянками грузовиков на улицах Московской, Катукова и Стаханова будут бороться «фиксики»
#ПДД #организация дорожного движения #парковка
17
Со стоянками грузовиков на улицах Московской, Катукова и Стаханова будут бороться «фиксики»

вчера, 14:41

Общество
«Стоимость проезда подняли, а автобусы не моют»
#общественный транспорт
27
«Стоимость проезда подняли, а автобусы не моют»

вчера, 14:29

Общество