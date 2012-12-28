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Под проливным дождём Кристина Королёва только третья
Спорт
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Спорт
115
26 минут назад
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Под проливным дождём Кристина Королёва только третья

Кубок России стал адским испытанием для спортсменок.

В ужасных условиях под проливным дождём в подмосковном Жуковском сегодня стартовал Кубок России по лёгкой атлетике. Одними из тех, кому не повезло выступать в такую погоду, стали прыгуньи в высоту.

Скользкое покрытие, проблемы с отталкиванием не способствовали высоким результатам. Тем не менее, липчанка Кристина Королёва не знала трудностей до высоты 180 см включительно, все прыжки ей удавались с перовых попыток. А вот отметку в 183 см чемпионка России-2023 взяла только со второго раза, как и следующий рубеж в 186 см. К этому моменту из 12-ти стартовавших женщин в борьбе остались только трое и… ни одна из них не сумела покорить не самую выдающуюся высоту (к примеру, личный рекорд Королёвой – 196 см).

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Штурмовать высоту под ливнем - то ещё "удовольствие"

В итоге победительницей была объявлена Мария Кочанова из Санкт-Петербурга, она единственная, кто взял 186 см с первой попытки. Далее с тем же результатом 186 см по дополнительным показателям расположились Надежда Артюхина (Краснодарский край) и Королёва, которой на этот раз досталась «бронза».

Любопытно, что мужчины-прыгуны с шестом добились переноса своих соревнований из-за дождя на завтрашний день. Дамам такой роскоши никто не предоставил.

На старт выходила и 19-летняя Елена Шальнева из Липецка, но трижды неудачно штурмовала 170 см.

34-летняя Королёва держит марку. Несколько дней назад она поднималась на пьедестал почёта в международном Дне прыжков, который прошёл в рамках Недели лёгкой атлетики в столице. Тогда Кристина заняла 2-е место, покорив 189 см.
Лёгкая атлетика
Кристина Королёва
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Комментарии (1)

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16 минут назад
Обожаю спортивных девушек. Они самые красивые в мире!
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