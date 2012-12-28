Под проливным дождём Кристина Королёва только третья

Кубок России стал адским испытанием для спортсменок.

Скользкое покрытие, проблемы с отталкиванием не способствовали высоким результатам. Тем не менее, липчанка Кристина Королёва не знала трудностей до высоты 180 см включительно, все прыжки ей удавались с перовых попыток. А вот отметку в 183 см чемпионка России-2023 взяла только со второго раза, как и следующий рубеж в 186 см. К этому моменту из 12-ти стартовавших женщин в борьбе остались только трое и… ни одна из них не сумела покорить не самую выдающуюся высоту (к примеру, личный рекорд Королёвой – 196 см).











Штурмовать высоту под ливнем - то ещё "удовольствие"



