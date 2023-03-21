Мэрия попросила горожан и депутатов не писать наказов на имя Евгении Уваркиной

Причина в том, что мэр не избирается жителями Липецка прямым голосованием.

Сегодня председатель департамента развития территорий мэрии Липецка Алексей Тихомиров предложил членам постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета исправленный проект изменений в «Положение об организации работы с наказами избирателей города Липецка».



Алексей Тихомиров сообщил, что новая версия Положения не предусматривает возможности для горожан давать наказы главе города, так как по Уставу Липецка мэр не избирается прямым голосованием. В измененном документе предлагается исключить порядок предварительного согласования Советами общественного самоуправления перечня наказов по каждому адресу, а также процедуру направления заключения о возможности или невозможности выполнения наказов структурными подразделениями администрации.



Предлагается сократить срок внесения наказов депутатами в Липецкий городской Совет 1 апреля, чтобы к 1 июля сформировать сводный перечень пожеланий горожан, которые могут попасть на исполнение в следующем финансовом году. Утверждать план мероприятий по реализации наказов предлагается одновременно с утверждением городского бюджета — в ноябре-декабре.



— Роль депутатов остается весомой. У вас есть возможность работать со всеми муниципальными программами, а не только с программой «Мой двор». У вас есть возможность напрямую работать с распорядителями бюджетных средств. Теперь мы смотрим на наказы избирателей в разрезе всего бюджета города, а не депутатского миллиона, который был когда-то, — успокоила депутатов вице-мэр Липецка Анна Шамаева.



Члены комиссии за это нововведения проголосовали единогласно.