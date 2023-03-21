Общество
18 минут назад
Мэрия попросила горожан и депутатов не писать наказов на имя Евгении Уваркиной
Причина в том, что мэр не избирается жителями Липецка прямым голосованием.
Сегодня председатель департамента развития территорий мэрии Липецка Алексей Тихомиров предложил членам постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике горсовета исправленный проект изменений в «Положение об организации работы с наказами избирателей города Липецка».
Алексей Тихомиров сообщил, что новая версия Положения не предусматривает возможности для горожан давать наказы главе города, так как по Уставу Липецка мэр не избирается прямым голосованием. В измененном документе предлагается исключить порядок предварительного согласования Советами общественного самоуправления перечня наказов по каждому адресу, а также процедуру направления заключения о возможности или невозможности выполнения наказов структурными подразделениями администрации.
Предлагается сократить срок внесения наказов депутатами в Липецкий городской Совет 1 апреля, чтобы к 1 июля сформировать сводный перечень пожеланий горожан, которые могут попасть на исполнение в следующем финансовом году. Утверждать план мероприятий по реализации наказов предлагается одновременно с утверждением городского бюджета — в ноябре-декабре.
— Роль депутатов остается весомой. У вас есть возможность работать со всеми муниципальными программами, а не только с программой «Мой двор». У вас есть возможность напрямую работать с распорядителями бюджетных средств. Теперь мы смотрим на наказы избирателей в разрезе всего бюджета города, а не депутатского миллиона, который был когда-то, — успокоила депутатов вице-мэр Липецка Анна Шамаева.
Члены комиссии за это нововведения проголосовали единогласно.
Алексей Тихомиров сообщил, что новая версия Положения не предусматривает возможности для горожан давать наказы главе города, так как по Уставу Липецка мэр не избирается прямым голосованием. В измененном документе предлагается исключить порядок предварительного согласования Советами общественного самоуправления перечня наказов по каждому адресу, а также процедуру направления заключения о возможности или невозможности выполнения наказов структурными подразделениями администрации.
Предлагается сократить срок внесения наказов депутатами в Липецкий городской Совет 1 апреля, чтобы к 1 июля сформировать сводный перечень пожеланий горожан, которые могут попасть на исполнение в следующем финансовом году. Утверждать план мероприятий по реализации наказов предлагается одновременно с утверждением городского бюджета — в ноябре-декабре.
— Роль депутатов остается весомой. У вас есть возможность работать со всеми муниципальными программами, а не только с программой «Мой двор». У вас есть возможность напрямую работать с распорядителями бюджетных средств. Теперь мы смотрим на наказы избирателей в разрезе всего бюджета города, а не депутатского миллиона, который был когда-то, — успокоила депутатов вице-мэр Липецка Анна Шамаева.
Члены комиссии за это нововведения проголосовали единогласно.
САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
Иоанн Васильевич