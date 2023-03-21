Общество

сегодня, 16:19

В бюджете Липецка нет средств на покупку квартир даже по решениям судов

15 670
#жилье #очередь
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В бюджете Липецка нет средств на покупку квартир даже по решениям судов

А чтобы обеспечить квартирами всех 5 754 очередника на получение муниципального жилья, требуется 18 миллиардов рублей!

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента ЖКХ мэрии Ирина Вербецкая озвучила ошеломляющую цифру: чтобы обеспечить жильем всех 5 754 человек, стоящих в очереди за получением муниципальных квартир (некоторые — еще со времен незабвенного Леонида Ильича), требуется 18 миллиардов рублей! А знаете, какова доходная часть городского бюджета на этот год? Всего на 200 миллионов меньше необходимой на переселение суммы!

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Сдвинуть эту очередь с места у городских властей нет никакой возможности.

По словам Татьяны Григоровой, другого председателя департамента, финансового, в последний раз квартиры горожанам из общей очереди на получение жилья за счет бюджета Липецка давали в 2014 году. В 2015-м на эти цели было выделено пять миллионов рублей, но в силу каких-то причин городской департамент ЖКХ не смог ими распорядиться. И очередь фактически встала.

В 2018 году, например, жилищные условия улучшил только один очередник, в 2019-м – трое, в 2020-м – один, в 2021-м – ноль, в 2022-м — двое. И то не за счет приобретения городской администрацией квартир в новостройках, а за счет смерти горожан, живших в муниципальном жилье. Впрочем, в 2022 году очередь сократилась сразу на 97 человек: 32 из них умерли, 35 — по разным основаниям утратили основание на получение муниципального жилья, например, кто-то получил от мэрии земельный участок под застройку, 15 человек получили квартиры по решениям суда.

Однако достаточно резво движется другая очередь — на внеочередное получение жилья теми липчанами, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, которые делают невозможным совместное проживание с другими членами семьи. Такие горожане идут в суд и выигрывают процессы у мэрии. Сейчас на учете в департаменте ЖКХ — 28 таких инвалидов. Некоторые из них уже выиграли суды — всего на 35,2 млн рублей. К середине марта эта сумма, по словам Татьяны Григоровой, выросла еще на 8 миллионов. «Но этих денег в бюджете нет», - добавила главная финансистка городской администрации.

— Почему мэрия с 15 года не выделяет денег на сокращение жилищной очереди? — спросила депутат Светлана Бессонова.

— Мне сложно на этот вопрос ответить, — сказала Ирина Вербецкая.

— Давайте запланируем хоть какие-то деньги на получение жилья для обычных очередников, — обратился к чиновникам депутат Евгений Павлов.

— Нам нужно расставлять приоритеты. У нас с начала года накопилось уже столько потребностей, что я вам даже не озвучу необходимую для их финансирования сумму, — сказала Татьяна Григорова.

Кстати, расходы по обеспечению жильем инвалидов являются обязательством субъекта РФ. Но всего в 2017-2022 годах на приобретение 50 квартир для таких очередников по решениям судов городская администрация потратила 142,3 миллиона рублей. Правительство области, пообещало в прошлом году компенсировать понесенные мэрией расходы, но пока не перечислило в городской бюджет ни копейки. «Если взять потребности в отдельных квартирах для 28 очередников-инвалидов, нам нужно порядка 200 миллионов рублей», - резюмировала председатель департамента финансов.

Ирина Вербецкая сообщила, что ежегодно департамент ЖКХ выделяет средства на ремонт высвобождающегося муниципального жилищного фонда, который позже передают очередникам. В 2021 году на эти цели были направлены 2 миллиона рублей, в 2022 году — 1,3 миллиона, в этом году — 1,6 миллиона рублей, которых должно хватить на приведение в порядок трех муниципальных квартир.

— А сколько у вас свободного жилья, которое можно передать очередникам? — попытался найти хотя бы какой-то выход из тупика председатель бюджетной комиссии горсовета Андрей Выжанов.

— У нас есть 220 свободных помещений. Из них — три квартиры с ремонтом. Остальные — комнаты в общежитиях. Но очередникам нужны отдельные квартиры, — сказала Ирина Вербецкая.

— А может, есть невостребованные нежилые помещения, которые можно было бы перевести в жилые и отдать очередникам? — схватился депутат за последнюю соломинку.

На этот вопрос ответила начальник управления имущественных и земельных отношений мэрии Вера Андреева:

— Нежилых помещений, которые бы соответствовали критериям жилого помещения, нет.
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#жилье #очередь
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Комментарии (15)

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Зато

5 минут назад
И, они действуют в соответствии с учредительными документами, футболистам никто не запрещает вести коммерческую деятельность согласно их Устава, но они идут за деньгами в бюджет.
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И

5 минут назад
Зато, /Они коммерческая организация по Уставу/, которая называется Автономное некоммерческое общество по Уставу?)))
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И

11 минут назад
Зато, тогда пусть театры и музеи не оказывают платные услуги. Нет проблем.
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Зато

18 минут назад
И, пусть играют. Они коммерческая организация по Уставу, пусть сами и изыскивают средства, хладокомбинат же не просит содержать его за счёт бюджета. А театры и музеи изначально созданы и проходят по документам как учреждения бюджетной сферы.
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Гость

20 минут назад
На ерунду,флешмобы деньги есть,а на инвалидов и очередников нет.Почему люди должны последние деньги тратить на съем жилья,отказывая себе в питании?
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И

24 минуты назад
Зато, футболисты, сколько положено игр, столько и играют.
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Зато

36 минут назад
И, театр обещает дать 10 спектаклей и даёт их, музей-организовать 10 экспозиций и организует. Таким образом, выполняют свою социально-культурную функцию. Футболисты обещают победы, сами спускаются вниз в другую лигу. И уровень зарплат у футболистов несравним с зарплатами работников театров и музеев.
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Вика

37 минут назад
На теннисные корты есть и на проекты "нью васюки". А как липецкий технопарк поживает? И липецкая силиконовая долина на космонавтов?
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И

52 минуты назад
Зато, на театры и музеи.
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Житель

54 минуты назад
Зато на плитку всегда найдут это святое
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