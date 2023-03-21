В бюджете Липецка нет средств на покупку квартир даже по решениям судов

А чтобы обеспечить квартирами всех 5 754 очередника на получение муниципального жилья, требуется 18 миллиардов рублей!

Сегодня на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета председатель департамента ЖКХ мэрии Ирина Вербецкая озвучила ошеломляющую цифру: чтобы обеспечить жильем всех 5 754 человек, стоящих в очереди за получением муниципальных квартир (некоторые — еще со времен незабвенного Леонида Ильича), требуется 18 миллиардов рублей! А знаете, какова доходная часть городского бюджета на этот год? Всего на 200 миллионов меньше необходимой на переселение суммы!Сдвинуть эту очередь с места у городских властей нет никакой возможности.По словам Татьяны Григоровой, другого председателя департамента, финансового, в последний раз квартиры горожанам из общей очереди на получение жилья за счет бюджета Липецка давали в 2014 году. В 2015-м на эти цели было выделено пять миллионов рублей, но в силу каких-то причин городской департамент ЖКХ не смог ими распорядиться. И очередь фактически встала.В 2018 году, например, жилищные условия улучшил только один очередник, в 2019-м – трое, в 2020-м – один, в 2021-м – ноль, в 2022-м — двое. И то не за счет приобретения городской администрацией квартир в новостройках, а за счет смерти горожан, живших в муниципальном жилье. Впрочем, в 2022 году очередь сократилась сразу на 97 человек: 32 из них умерли, 35 — по разным основаниям утратили основание на получение муниципального жилья, например, кто-то получил от мэрии земельный участок под застройку, 15 человек получили квартиры по решениям суда.Однако достаточно резво движется другая очередь — на внеочередное получение жилья теми липчанами, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, которые делают невозможным совместное проживание с другими членами семьи. Такие горожане идут в суд и выигрывают процессы у мэрии. Сейчас на учете в департаменте ЖКХ — 28 таких инвалидов. Некоторые из них уже выиграли суды — всего на 35,2 млн рублей. К середине марта эта сумма, по словам Татьяны Григоровой, выросла еще на 8 миллионов. «Но этих денег в бюджете нет», - добавила главная финансистка городской администрации.— Почему мэрия с 15 года не выделяет денег на сокращение жилищной очереди? — спросила депутат Светлана Бессонова.— Мне сложно на этот вопрос ответить, — сказала Ирина Вербецкая.— Давайте запланируем хоть какие-то деньги на получение жилья для обычных очередников, — обратился к чиновникам депутат Евгений Павлов.— Нам нужно расставлять приоритеты. У нас с начала года накопилось уже столько потребностей, что я вам даже не озвучу необходимую для их финансирования сумму, — сказала Татьяна Григорова.Кстати, расходы по обеспечению жильем инвалидов являются обязательством субъекта РФ. Но всего в 2017-2022 годах на приобретение 50 квартир для таких очередников по решениям судов городская администрация потратила 142,3 миллиона рублей. Правительство области, пообещало в прошлом году компенсировать понесенные мэрией расходы, но пока не перечислило в городской бюджет ни копейки. «Если взять потребности в отдельных квартирах для 28 очередников-инвалидов, нам нужно порядка 200 миллионов рублей», - резюмировала председатель департамента финансов.Ирина Вербецкая сообщила, что ежегодно департамент ЖКХ выделяет средства на ремонт высвобождающегося муниципального жилищного фонда, который позже передают очередникам. В 2021 году на эти цели были направлены 2 миллиона рублей, в 2022 году — 1,3 миллиона, в этом году — 1,6 миллиона рублей, которых должно хватить на приведение в порядок трех муниципальных квартир.— А сколько у вас свободного жилья, которое можно передать очередникам? — попытался найти хотя бы какой-то выход из тупика председатель бюджетной комиссии горсовета Андрей Выжанов.— У нас есть 220 свободных помещений. Из них — три квартиры с ремонтом. Остальные — комнаты в общежитиях. Но очередникам нужны отдельные квартиры, — сказала Ирина Вербецкая.— А может, есть невостребованные нежилые помещения, которые можно было бы перевести в жилые и отдать очередникам? — схватился депутат за последнюю соломинку.На этот вопрос ответила начальник управления имущественных и земельных отношений мэрии Вера Андреева:— Нежилых помещений, которые бы соответствовали критериям жилого помещения, нет.