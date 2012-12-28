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Общество
На дороге Липецк-Данков погиб 62-летний водитель «Шкоды»
Происшествия
Дело Олега Донских направлено в суд: ему вменяют девять эпизодов мошенничества
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85
55 минут назад
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
В Липецкой области объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
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