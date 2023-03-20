Сезон открыт: в Липецке cлучилось первое ДТП с участием мотоцикла

Пострадал 21-летний мотоциклист.

19 марта в 12:28 в Липецке напротив дома №5/3 улице Космонавтов столкнулись мотоцикл и автомобиль «Ауди».



В результате ДТП пострадал 21-летний мотоциклист. С закрытой черепно-мозговой травмой. Сотрясением головного мозга, закрытым переломом правой ключицы и тупой травмой живота его госпитализировали в Липецкую городскую больницу №4.