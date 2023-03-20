Происшествия

36 минут назад

Сезон открыт: в Липецке cлучилось первое ДТП с участием мотоцикла

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#ДТП
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Сезон открыт: в Липецке cлучилось первое ДТП с участием мотоцикла

Пострадал 21-летний мотоциклист.

19 марта в 12:28 в Липецке напротив дома №5/3 улице Космонавтов столкнулись мотоцикл и автомобиль «Ауди».

В результате ДТП пострадал 21-летний мотоциклист. С закрытой черепно-мозговой травмой. Сотрясением головного мозга, закрытым переломом правой ключицы и тупой травмой живота его госпитализировали в Липецкую городскую больницу №4.
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#ДТП
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Комментарии (2)

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Блин горелый

30 минут назад
Конечно, этого горе-гонщика жалко, но еще более жалко тех, в кого он мог влететь, но не защищенных авто.
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