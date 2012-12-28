43-летний липчанин в здании автовокзала оскорбил полицейского

Неосторожные пьяные слова обернулись судимостью и штрафом.

В Липецке вынесен приговор 43-летнему сотруднику АДС Воронежа за оскорбление инспектора ППС (по статье 319 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 26 сентября прошлого года 43-летний мужчина находился пьяным в здании автовокзала «Липецк» и поэтому его препроводили в комнату полиции для составления административного протокола по части первой статьи 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Там же выяснилось, что за пьяным мужчиной числится ещё и долг по алиментам. Начался конфликт, во время которого липчанин грубо и нецензурно оскорбил полицейского в присутствии двух других лиц, произнеся слова, унижающее честь, достоинство и порочащие деловую репутацию инспектора ППС.В суде мужчина признал вину и ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке. В результате дебошира оштрафовали на 10 000 рублей.