Происшествия
сегодня, 11:34
Все аналогичные сгоревшим в Липецке светофоры сняты с эксплуатации
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К концу недели МКП «Липецкгорсвет» сообщит СМИ о причинах пожаров.
Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов рассказал о том, на что были потрачены 536,3 млн рублей, выделенных ведомству в прошлом году.
— На уличное освещение города израсходованы почти 50 миллионов рублей. Если взять во внимание все находящиеся на балансе «Липецкгорсвета» 24 тысячи светоточек, то выходит, что содержание одной обошлось в 2 тысячи рублей. На что были потрачены средства? — задался вопросом депутат Игорь Подзоров.
Николай Дергунов сказал, что на эти деньги были заменены 120 светильников, 4 324 лампы, 13,2 километра поводов. Также в эту сумму вошел демонтаж 48 изношенных и поврежденных опор, которые заменили новыми.
Всего же подпрограмма «Освещение города» обошлась городскому бюджету в 191,1 млн рублей. Из этой суммы на оплату электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения, было потрачено 104,5 миллиона. «А три года тому назад мы заплатили за израсходованную электроэнергию 126 миллионов рублей. Уменьшение таких расходов — это усилия «Липецкгорсвета» на программу энергосбережения», - добавил чиновник.
7,6 млн рублей в прошлом году было потрачено на выполнение проектов, ремонт и строительство сетей наружного освещения по улице Салтыкова-Щедрина и территории Набережной реки Воронеж. 10,2 миллиона израсходовано на замену сетей на улице Желябова и площади Соборной. 18 миллиона пошло на освещение подходов и подъездов к детским садам и школам.
— Почему в Липецке горят светофоры? — спросил у Николая Дергунова председатель депутатской комиссии Борис Понаморев, имея ввиду два таких случая — 10 марта на улице Московской и 16 марта на улице Механизаторов.
— Да, были два факта были на территории города. Как только они произошли, «Липецкгорсвет» снял с эксплуатации все аналогичные сгоревшим светофоры, которые были в эксплуатации 6 лет. Сейчас идет экспертиза причин возгорания светофоров. Ответ на вопрос, почему они сгорели, мы узнаем к концу этой недели и сообщим через СМИ. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы такие случаи больше не повторились, — сказал Николай Дергунов.
— На уличное освещение города израсходованы почти 50 миллионов рублей. Если взять во внимание все находящиеся на балансе «Липецкгорсвета» 24 тысячи светоточек, то выходит, что содержание одной обошлось в 2 тысячи рублей. На что были потрачены средства? — задался вопросом депутат Игорь Подзоров.
Николай Дергунов сказал, что на эти деньги были заменены 120 светильников, 4 324 лампы, 13,2 километра поводов. Также в эту сумму вошел демонтаж 48 изношенных и поврежденных опор, которые заменили новыми.
Всего же подпрограмма «Освещение города» обошлась городскому бюджету в 191,1 млн рублей. Из этой суммы на оплату электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения, было потрачено 104,5 миллиона. «А три года тому назад мы заплатили за израсходованную электроэнергию 126 миллионов рублей. Уменьшение таких расходов — это усилия «Липецкгорсвета» на программу энергосбережения», - добавил чиновник.
7,6 млн рублей в прошлом году было потрачено на выполнение проектов, ремонт и строительство сетей наружного освещения по улице Салтыкова-Щедрина и территории Набережной реки Воронеж. 10,2 миллиона израсходовано на замену сетей на улице Желябова и площади Соборной. 18 миллиона пошло на освещение подходов и подъездов к детским садам и школам.
— Почему в Липецке горят светофоры? — спросил у Николая Дергунова председатель депутатской комиссии Борис Понаморев, имея ввиду два таких случая — 10 марта на улице Московской и 16 марта на улице Механизаторов.
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— Да, были два факта были на территории города. Как только они произошли, «Липецкгорсвет» снял с эксплуатации все аналогичные сгоревшим светофоры, которые были в эксплуатации 6 лет. Сейчас идет экспертиза причин возгорания светофоров. Ответ на вопрос, почему они сгорели, мы узнаем к концу этой недели и сообщим через СМИ. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы такие случаи больше не повторились, — сказал Николай Дергунов.
9 958
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