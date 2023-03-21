Происшествия

сегодня, 11:34

Все аналогичные сгоревшим в Липецке светофоры сняты с эксплуатации

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#светофор #Липецкий горсовет
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Все аналогичные сгоревшим в Липецке светофоры сняты с эксплуатации

К концу недели МКП «Липецкгорсвет» сообщит СМИ о причинах пожаров.

Сегодня на заседании комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов рассказал о том, на что были потрачены 536,3 млн рублей, выделенных ведомству в прошлом году.

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— На уличное освещение города израсходованы почти 50 миллионов рублей. Если взять во внимание все находящиеся на балансе «Липецкгорсвета» 24 тысячи светоточек, то выходит, что содержание одной обошлось в 2 тысячи рублей. На что были потрачены средства? — задался вопросом депутат Игорь Подзоров.

Николай Дергунов сказал, что на эти деньги были заменены 120 светильников, 4 324 лампы, 13,2 километра поводов. Также в эту сумму вошел демонтаж 48 изношенных и поврежденных опор, которые заменили новыми.

Всего же подпрограмма «Освещение города» обошлась городскому бюджету в 191,1 млн рублей. Из этой суммы на оплату электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения, было потрачено 104,5 миллиона. «А три года тому назад мы заплатили за израсходованную электроэнергию 126 миллионов рублей. Уменьшение таких расходов — это усилия «Липецкгорсвета» на программу энергосбережения», - добавил чиновник.

7,6 млн рублей в прошлом году было потрачено на выполнение проектов, ремонт и строительство сетей наружного освещения по улице Салтыкова-Щедрина и территории Набережной реки Воронеж. 10,2 миллиона израсходовано на замену сетей на улице Желябова и площади Соборной. 18 миллиона пошло на освещение подходов и подъездов к детским садам и школам.

— Почему в Липецке горят светофоры? — спросил у Николая Дергунова председатель депутатской комиссии Борис Понаморев, имея ввиду два таких случая — 10 марта на улице Московской и 16 марта на улице Механизаторов.

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— Да, были два факта были на территории города. Как только они произошли, «Липецкгорсвет» снял с эксплуатации все аналогичные сгоревшим светофоры, которые были в эксплуатации 6 лет. Сейчас идет экспертиза причин возгорания светофоров. Ответ на вопрос, почему они сгорели, мы узнаем к концу этой недели и сообщим через СМИ. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы такие случаи больше не повторились, — сказал Николай Дергунов.
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#светофор #Липецкий горсовет
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Комментарии (9)

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Житель

14 минут назад
Чудес не бывает. Думаю они все в ремонте побывали, выяснить кто их ремонтировали.
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смотритель зоопарка

40 минут назад
Дергунов в одной паре.....
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вв

47 минут назад
4324 лампы делим на 365 дней ..это по 12 ламп ежедневно меняли включая праздники и выходные ....это же лапша на уши ...где деньги ...там фсб и посадки надо делать ...в городе ничего не видно ....экономия на жизни
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окко

53 минуты назад
А вчера в новой жизни?????? Вы их че, на джуме заказывали!!!! Тема стремная, явно пахнет уголовкой!!!!! Надо черкануть куда надо, где вы слушают, сделают выводы и примут меры!!! 30 лет светофоры не горели, а тут понеслось, один за одним!!! Сглазили....
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48

сегодня, 11:55
на алиэкспресс по гарантии вернут?
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Друг города

сегодня, 11:51
Да и так все понятно. Большинство что строится и меняется в городе , делается из оборудования самого низкого качества. Пытаясь с экономить в чей то карман денег , покупают самое дешевое оборудование а потом все горит и ломается. Один проспект победы со своим освещением чего стоит. Прошло пару лет а визуально полный бардак.
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По

сегодня, 11:51
У поворота на дамбу третий светофор сгорел.
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Во всём повинен!

сегодня, 11:48
Распил !,откат !,освоение !.
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Шапокляк

сегодня, 11:48
Какие два? А вчерашний на повороте к дамбе?
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