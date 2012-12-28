От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
Происшествия
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33 минуты назад
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37-летний липчанин стал учредителем двух фирм за 10 000 рублей
Но потом его неожиданно вызвали в налоговую. Теперь «предприимчивого» мужчину ждёт суд по уголовной статье.
— По версии следствия, ещё три года назад — в феврале 2022 года к искавшему лёгкий заработок липчанину обратились неизвестные, которые предложили ему 10 тысяч рублей за регистрацию от его имени юридических лиц, и мужчина согласился выступить подставным учредителем. Кроме того, он обратился в удостоверяющий центр для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, который потом вместе с паспортом передал подельникам, и налоговая зарегистрировала два юрлица. Также в банках мужчина открыл расчетные счета, но после этого деятельностью номинально принадлежащих ему организаций он не интересовался, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Но в конце концов поинтересоваться своим бизнесом пришлось: липчанина вызвали в налоговую инспекцию в связи с наличием у обществ задолженности по фискальным платежам. И тогда он сразу во всём сознался. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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