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33 минуты назад
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37-летний липчанин стал учредителем двух фирм за 10 000 рублей

Но потом его неожиданно вызвали в налоговую. Теперь «предприимчивого» мужчину ждёт суд по уголовной статье.

Прокуратура Советского района Липецка направила в суд уголовное дело 37-летнего безработного и ранее судимого за неуплату алиментов мужчины, который обвиняется в двух преступлениях по пункту «б» части второй статьи 173.1 УК РФ «Образование юрлица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

— По версии следствия, ещё три года назад — в феврале 2022 года к искавшему лёгкий заработок липчанину обратились неизвестные, которые предложили ему 10 тысяч рублей за регистрацию от его имени юридических лиц, и мужчина согласился выступить подставным учредителем. Кроме того, он обратился в удостоверяющий центр для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, который потом вместе с паспортом передал подельникам, и налоговая зарегистрировала два юрлица. Также в банках мужчина открыл расчетные счета, но после этого деятельностью номинально принадлежащих ему организаций он не интересовался, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Но в конце концов поинтересоваться своим бизнесом пришлось: липчанина вызвали в налоговую инспекцию в связи с наличием у обществ задолженности по фискальным платежам. И тогда он сразу во всём сознался. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
юрлицо
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8 минут назад
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