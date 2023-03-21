Происшествия
20 минут назад
Глава Воловского района попал в ДТП
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Водителя и пассажира автомобиля «Киа» из машины извлекали спасатели.
Глава Воловского района Никита Соловьев попал в ДТП на автодороге Волово-Юрское. Об этом сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
«Никита Соловьев на служебном автомобиле ехал со специалистом районной администрации на сход граждан в село Ломигоры. Сейчас глава района и пассажир находятся в больнице. Оба в сознании. По словам медиков, угрозы жизни нет», - отметили в пресс-службе.
По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, автомобиль «Киа» администрации района въехал во впереди идущий «КамАЗ».
При этом в правительстве региона добавляют, что водитель фуры совершил неожиданный маневр.
По данным GOROD48, водителя и пассажира «Киа» из машины извлекали спасатели МЧС.
Фото - t.me/ldpr48
«Никита Соловьев на служебном автомобиле ехал со специалистом районной администрации на сход граждан в село Ломигоры. Сейчас глава района и пассажир находятся в больнице. Оба в сознании. По словам медиков, угрозы жизни нет», - отметили в пресс-службе.
По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, автомобиль «Киа» администрации района въехал во впереди идущий «КамАЗ».
При этом в правительстве региона добавляют, что водитель фуры совершил неожиданный маневр.
По данным GOROD48, водителя и пассажира «Киа» из машины извлекали спасатели МЧС.
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