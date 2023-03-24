Общество
41 минуту назад
Спасатели сняли двух детей с льдины
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12-ти и 11 летний мальчики оказались на льдине в центре оврага.
21 марта 2023 года в селе Березовка Данковского района двое мальчиков 12 и 11 лет оказались на льдине в центре оврага, заполненного водой, и не могли выбраться на берег. Помощь им оказали спасатели пожарной части № 17 села Березовка.
- Детям помогли выбраться на берег, после чего они были переданы родителям, - сообщает пресс-служба управления государственной противопожарной спасательной службы.
Фото УГПСС Липецкой области
- Детям помогли выбраться на берег, после чего они были переданы родителям, - сообщает пресс-служба управления государственной противопожарной спасательной службы.
Фото УГПСС Липецкой области
1 328
Витек