Общество

41 минуту назад

Спасатели сняли двух детей с льдины

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#спасатели
Спасатели сняли двух детей с льдины

12-ти и 11 летний мальчики оказались на льдине в центре оврага. 

21 марта 2023 года в селе Березовка Данковского района двое мальчиков 12 и 11 лет оказались на льдине в центре оврага, заполненного водой, и не могли выбраться на берег.  Помощь им оказали спасатели пожарной части № 17 села Березовка.

- Детям помогли выбраться на берег, после чего они были переданы родителям, - сообщает пресс-служба управления государственной противопожарной спасательной службы.

Фото УГПСС Липецкой области
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#спасатели

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Витек

30 минут назад
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