Спасатели сняли двух детей с льдины

12-ти и 11 летний мальчики оказались на льдине в центре оврага.

21 марта 2023 года в селе Березовка Данковского района двое мальчиков 12 и 11 лет оказались на льдине в центре оврага, заполненного водой, и не могли выбраться на берег. Помощь им оказали спасатели пожарной части № 17 села Березовка.



- Детям помогли выбраться на берег, после чего они были переданы родителям, - сообщает пресс-служба управления государственной противопожарной спасательной службы.



Фото УГПСС Липецкой области

