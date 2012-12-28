В Липецкой области дожди и температура ниже нормы

Дождливая погода продержится все выходные.





21 июня в Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются кратковременные грозовые дожди и ветер при грозах с порывами 15-17 м/с. 22-23 июня с ростом атмосферного давления ожидаются местами небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу областного гидрометцентра, завтра в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, град.Ветер ночью западный, днем северо-западный 8-13 м/с, при грозе местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем — от +17 до +22 градусов.В Липецке 21 июня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем грозы.Ветер ночью западный, днем северо-западный 8-13, при грозе 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем от +17 до +19 градусов.День 21 июня стал самым теплым за историю метеонаблюдений в 1972 году, тогда в Липецке стояла 32-градусная жара, самым холодным этот день был в 1955 — всего +6 градусов.