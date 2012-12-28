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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области дожди и температура ниже нормы
Дождливая погода продержится все выходные.
По прогнозу областного гидрометцентра, завтра в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, град.
Ветер ночью западный, днем северо-западный 8-13 м/с, при грозе местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем — от +17 до +22 градусов.
В Липецке 21 июня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем грозы.
Ветер ночью западный, днем северо-западный 8-13, при грозе 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем от +17 до +19 градусов.
День 21 июня стал самым теплым за историю метеонаблюдений в 1972 году, тогда в Липецке стояла 32-градусная жара, самым холодным этот день был в 1955 — всего +6 градусов.
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