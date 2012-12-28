Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
18-летнюю девушку сбил поезд
Происшествия
Следком и полиция разбираются в конфликте в грязинском селе
Происшествия
На автостанции «Сокол» у провожающих требуют пропуск
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Олегу Донских зачитывают обвинительное заключение
Происшествия
Купание на Центральном пляже запрещено
Общество
Липецкая вечЁрка: запрет на видео с БПЛА, буйные пешеходы и безалкогольный выпускной
Общество
43-летний липчанин в здании автовокзала оскорбил полицейского
Происшествия
Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
Экономика
18-летнюю девушку сбил поезд
Происшествия
Восьмилетний мальчик хотел получить игровую валюту и перевёл мошенникам 65 000 рублей
Происшествия
43-летний липчанин в здании автовокзала оскорбил полицейского
Происшествия
Похитители тонны зерна попались с поличным
Происшествия
Трёхлетняя девочка подцепила вирус и её парализовало: врачам удалось спасти ребёнка
Здоровье
В Липецкой области дожди и температура ниже нормы
Погода в Липецке
37-летний липчанин стал учредителем двух фирм за 10 000 рублей
Происшествия
Водитель «ГАЗели» погиб в столкновении с «Мерседесом» в Становлянском районе
Происшествия
Под проливным дождём Кристина Королёва только третья
Спорт
Читать все
Погода в Липецке
585
сегодня, 17:00
3

В Липецкой области дожди и температура ниже нормы

Дождливая погода продержится все выходные.

21 июня в Липецкой области сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются кратковременные грозовые дожди и ветер при грозах с порывами 15-17 м/с. 22-23 июня с ростом атмосферного давления ожидаются местами небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-14 градусов тепла, что на 5-6  градусов ниже климатической нормы.
                                  
По прогнозу областного гидрометцентра, завтра в регионе облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами грозы, град.
Ветер ночью западный, днем северо-западный 8-13 м/с, при грозе местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днем — от +17 до +22 градусов.

В Липецке 21 июня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, днем грозы. 

Ветер ночью западный, днем северо-западный 8-13, при грозе 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем от +17 до +19 градусов.

День 21 июня стал самым теплым за историю метеонаблюдений в 1972 году, тогда в Липецке стояла 32-градусная жара, самым холодным этот день был в 1955 — всего +6 градусов.


дожди
грозы
0
3
0
3
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Fox
16 минут назад
Лето убежало к моим родственникам в Красноярский Край. У них ошеломительные +40° по краю, это выше, чем у них было в жарком 2010. А у нас даже 20-ти нет...Уральская а то и Сибирская погода.
Ответить
Гостья
25 минут назад
Отличная погода. Только не для пляжа.
Ответить
Станислав
51 минуту назад
Наконец-то жара спала
Ответить
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить