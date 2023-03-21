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сегодня, 10:02

Почему Липецк грязный после каждой зимы?

24 617
#Говорит Липецк

GOROD48 спросил у липчан: «Почему Липецк грязный после каждой зимы?»

Как только сходит снег, на улицах и во дворах появляется грязь. И так бывает каждую весну. Почему? Большинство липчан уверено, в этом виноваты сами горожане (другие горожане, не они), которые выбрасывают мусор не в урны, а на асфальт и газоны. Причем некоторые даже выбрасывают его прямо из окон квартир.
24 617
#Говорит Липецк

Комментарии (24)

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Как гость
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не совсем так

5 минут назад
грязь и мусор разные вещи , есть дворы чистые от мусора , на грязные от земли на которой паркуют автомобили в этих же дворах.
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Патриот

10 минут назад
Куда не глянь, везде грязь и мусор, серость и уныние.
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1

11 минут назад
Вы посмотрите старые фильмы, как там по утрам убирали город? А сейчас что трудно это сделать или таких машин нет?
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Жительница города.

13 минут назад
липчанка, а мужики сморкаются на асфальт! Заставьте * свои сопли и купите им носовые платки!!
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66

21 минуту назад
Да вся грязь от собак! Невозможно пройти, чтобы не вляпаться! Пусть убирают за собой!
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гость

34 минуты назад
МЕСТНАЯ, адрес вашей придомовой территории сообщите пожалуйста.
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006

36 минут назад
А что Воронеж?чистый город да и дороги стали лучше
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Грязный Липецк

40 минут назад
Автобусы когда внутри вымоете? 306 настолько грязный внутри, что пахнет грязью и пылью. Сиденья все зассанные
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МЕСТНАЯ

46 минут назад
В ЕДС оставляза заявку на уборку придомовой территории,больше сем через полгода перезаонили,попросили ее снять т.к висела неисполненая,это все что нкжно знать о уборке города.!
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Точно

51 минуту назад
1. Это песок. 2. Чернозем стекающий с «газонов» прилегающих к дороге, т.к уровень выше бордюра
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