GOROD48 спросил у липчан: «Почему Липецк грязный после каждой зимы?»

Как только сходит снег, на улицах и во дворах появляется грязь. И так бывает каждую весну. Почему? Большинство липчан уверено, в этом виноваты сами горожане (другие горожане, не они), которые выбрасывают мусор не в урны, а на асфальт и газоны. Причем некоторые даже выбрасывают его прямо из окон квартир.