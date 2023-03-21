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сегодня, 10:02
Почему Липецк грязный после каждой зимы?
24 617
GOROD48 спросил у липчан: «Почему Липецк грязный после каждой зимы?»
Как только сходит снег, на улицах и во дворах появляется грязь. И так бывает каждую весну. Почему? Большинство липчан уверено, в этом виноваты сами горожане (другие горожане, не они), которые выбрасывают мусор не в урны, а на асфальт и газоны. Причем некоторые даже выбрасывают его прямо из окон квартир.
24 617
Комментарии (24)
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не совсем так
Патриот
1
Жительница города.
66
гость
006
Грязный Липецк
МЕСТНАЯ
Точно