Осужденный потребовал с елецкой колонии 339 800 рублей

Мужчина настаивал, что ему не доплачивают, и что он вынужден работать в неподобающих условиях.

В Елецкий городской суд с иском к администрации исправительной колонии №4 обратился осужденный. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём иске мужчина сообщил, что трудился подсобным рабочим и в швейном цехе, но зарплату ему платят меньше установленного прожиточного минимума — менее 15 800 рублей, что является незаконным. Кроме того, в цехе отсутствует вентиляция, вследствие чего у него ухудшилось состояние здоровья.



Осужденный попросил взыскать невыплаченную зарплату — 189 800 рублей, компенсацию морального вреда в 50 000 рублей, компенсацию морального вреда за причиненный здоровью вред — 100 000 рублей, а всего 339 800 рублей.



Но суд установил, что начисление и выплата зарплаты осуществлялась осуждённому по сдельной форме оплаты труда по установленным расценкам и по результатам фактически выполненной им работы. Зарплата по повременной работе начислялась и выплачивалась, исходя из установленного оклада с доплатой до установленного законодательством размера МРОТ. А размер зарплаты не может быть менее установленного МРОТ при выполнении работ при повременной форме оплаты труда.



Довод о нарушении права на безопасные условия труда суд также отмел, выяснив, что в помещении швейного цеха имелась естественная вентиляция через оконные фрамуги. Кроме того, в цехе была смонтирована и действовала принудительная вентиляция.



Аргументы осужденного были опровергнуты и комиссией по обследованию условий труда, а имеющиеся у него заболевания возникли до начала его работы и не имеют какой-либо связи с ней.



В результате суд отказал осужденному в удовлетворении исковых требований.