Происшествия

22 минуты назад

Осужденный потребовал с елецкой колонии 339 800 рублей

1 189
#УФСИН #колония
Осужденный потребовал с елецкой колонии 339 800 рублей

Мужчина настаивал, что ему не доплачивают, и что он вынужден работать в неподобающих условиях.

В Елецкий городской суд с иском к администрации исправительной колонии №4 обратился осужденный. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в своём иске мужчина сообщил, что трудился подсобным рабочим и в швейном цехе, но зарплату ему платят меньше установленного прожиточного минимума — менее 15 800 рублей, что является незаконным. Кроме того, в цехе отсутствует вентиляция, вследствие чего у него ухудшилось состояние здоровья.

Осужденный попросил взыскать невыплаченную зарплату — 189 800 рублей, компенсацию морального вреда в 50 000 рублей, компенсацию морального вреда за причиненный здоровью вред — 100 000 рублей, а всего 339 800 рублей.

Но суд установил, что начисление и выплата зарплаты осуществлялась осуждённому по сдельной форме оплаты труда по установленным расценкам и по результатам фактически выполненной им работы. Зарплата по повременной работе начислялась и выплачивалась, исходя из установленного оклада с доплатой до установленного законодательством размера МРОТ. А размер зарплаты не может быть менее установленного МРОТ при выполнении работ при повременной форме оплаты труда.

Довод о нарушении права на безопасные условия труда суд также отмел, выяснив, что в помещении швейного цеха имелась естественная вентиляция через оконные фрамуги. Кроме того, в цехе была смонтирована и действовала принудительная вентиляция.

Аргументы осужденного были опровергнуты и комиссией по обследованию условий труда, а имеющиеся у него заболевания возникли до начала его работы и не имеют какой-либо связи с ней.

В результате суд отказал осужденному в удовлетворении исковых требований.
1 189
#УФСИН #колония

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

правда

11 минут назад
а расценки-то мизерные,на свободе они не о чем,а на зоне вообще-копейки,не смешите-расценки у нас мизер!
ответить

Еще в рубрике

Ельчанин пошёл на грабёж из-за бутылки вина
#грабёж
1
Ельчанин пошёл на грабёж из-за бутылки вина

6 минут назад

Происшествия
Липчанка загорелась от газовой плиты
#ожог
Липчанка загорелась от газовой плиты

сегодня, 13:08

Происшествия
41-летний мужчина погиб в горящем доме
#МЧС #пожар
1
41-летний мужчина погиб в горящем доме

сегодня, 13:05

Происшествия
Во время паводка в Добровском районе утонул мужчина
#паводок #половодье
3
Во время паводка в Добровском районе утонул мужчина

сегодня, 12:30

Происшествия
Прокуратура заинтересовалась горящими светофорами в Липецке
#пожар #светофор #прокуратура
7
Прокуратура заинтересовалась горящими светофорами в Липецке

сегодня, 12:23

Происшествия
Подростка подозревают в краже из строящегося дома на 60 000 рублей
#кража
Подростка подозревают в краже из строящегося дома на 60 000 рублей

сегодня, 12:11

Происшествия